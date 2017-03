AGRICULTURE : L'AEPA dénonce l'usage abusif de produits chimiques dans les plantations

Daneshar Babooa, dirigeant de l'Agricultural and Environmental Protection Association, estime que les planteurs abusent toujours de produits chimiques dans leurs plantations, et ce malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation lancées à cet effet. « Le problème des pesticides reste entier », laisse-t-il entendre.

« Le problème des pesticides reste entier. » C'est ce qu'estime Daneshar Babooa, dirigeant de l'Agricultural and Environmental Protection Association (AEPA), estimant que les planteurs continuent d'abuser de substances chimiques. Selon lui, le plus gros problème demeure la prolifération de mouches des fruits à travers le pays et que les plaques de bois imprégnées d'insecticides n'arrivent pas à contrôler. « Ces plaques de bois sont très efficaces, je n'en doute pas, mais encore faut-il qu'elles soient accessibles. On ne voit venir les employés du ministère que très rarement, soit une fois en quelques mois. Or, la durée de vie d'une plaque est de moins de deux mois. Il faut qu'ils viennent les placer le plus souvent possible », fait ressortir Daneshar Babooa, qui ajoute : « Ce serait mieux si ces plaques de bois étaient plus facilement accessibles aux planteurs, ainsi que les insecticides qui les accompagnent. »

Daneshar Babooa indique que les planteurs veulent des légumes sains. « Certains récoltent leurs légumes un jour après avoir aspergé leurs plantes de pesticides. Ensuite, ils abandonnaient les conteneurs dans leurs plantations. Il fallait faire quelque chose car ils détruisent notre environnement et notre santé. Nous organisons des causeries à leur intention, où nous leur expliquons que l'abus de pesticides nuit à la plante. La répercussion est aussi sur notre santé », souligne notre interlocuteur.

Par rapport aux semences, autre problème qui affecte, selon Daneshar Babooa, la production agricole, il estime que l'heure est venue d'en produire localement. « Nous sommes prisonniers de firmes étrangères en ce qu’il s’agit des semences de légumes. Nos institutions doivent produire des semences de qualité localement et ne pas dépendre de l'étranger. Les semences importées coûtent très cher et nous sommes obligés d’en acheter. Planter pe get zis profi akoz sa mem zot servi semans etranze », fait-il ressortir.

Daneshar Babooa déplore par ailleurs le manque de formation au bénéfice des planteurs. « On aurait pu faire pas mal de choses pour les petits planteurs, mais on ne le fait pas. Ils ne savent même pas ce que contient leur propre terrain. Il leur faut des informations, il faut les former de manière scientifique. Je pense que nos institutions sont beaucoup plus bureaucratiques que pratiques », dit-il.

Créée en 1980, l'AEPA s'est occupée, dans un premier temps, des planteurs de cannes à sucre et, ensuite, des producteurs de fleurs, principalement d'anthuriums. « Cette culture avait pris de l'ampleur à Maurice et Sébastopol était une région où des jeunes cultivaient ces fleurs de manière professionnelle. Il y avait beaucoup de demandes venant d'Europe. Mais petit à petit, ce marché s'est estompé et les exportateurs préféraient acheter leurs fleurs chez les gros producteurs. Nous n'étions qu'une douzaine de petits producteurs à Sébastopol avec une superficie de moins d'un arpent par personne. Nous nous sommes regroupés afin de pouvoir négocier avec les exportateurs. Cela a été bénéfique pour nous tous », fait-il ressortir.