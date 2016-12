AGRICULTURE : « Pas de pénurie de légumes en cette fin d'année » selon Kripalou Sunghoon (SPA)

Pour Kripalou Sunghoon, président de la Small Planters Association (SPA), il y a suffisamment de légumes sur le marché local en cette fin d'année « car les consommateurs ont quelque peu changé leurs habitudes alimentaires et consomment, en cette période de fêtes, plus de viandes, de produits frigorifiés et autres poissons ». De même, dit-il, ils se rendent aussi très souvent au restaurant. De ce fait, la pression a baissé sur les légumes, « ce qui a fait baisser les prix de 10% au marché comparé au mois dernier », fait-il ressortir.

Les prix des légumes ont baissé en cette fin d'année. En détail, la pomme d'amour se vend ainsi actuellement à Rs 30 le demi-kilo, le piment à Rs 50, la bringelle à Rs 15, la pipengaille à Rs 25, le giraumon à Rs 10, la patole à Rs 20, le chou à Rs 20 la pièce, le chouchou à Rs 15, la margoze à Rs 25, la carotte à Rs 15, le concombre à Rs 25 pièce, les haricots à Rs 30, le voëme à Rs 20, la calebasse à Rs 25, le pâtisson à Rs 25, la courgette à Rs 20 et le chou-fleur à Rs 40. Seul le lalo maintient son prix à Rs 70 la livre.

Selon Kripalou Sunghoon, les légumes sont en abondance et largement disponibles. Il ne prévoit par ailleurs pas de pénurie pour les prochaines semaines. « Les pluies d'il y a une semaine ont bien arrosé les plantations et amélioré la production. Certains légumes ont vite fait leur apparition sur le marché. Mais je conseille aux consommateurs de faire une bonne provision de légumes pour la période des fêtes, car il se peut qu'il y ait un manque. Pas à cause d'une baisse dans la production, mais parce que les travailleurs aussi sont en vacances pour les fêtes. Ils ne reprendront le travail que vers le 5 ou 6 janvier », déclare-t-il. Selon lui, en cas d'un petit manque sur le marché, les prix peuvent augmenter chez les revendeurs. « Nous avons ce problème de main-d'œuvre chaque fin d'année. Ce n'est pas nouveau. Tout redeviendra à la normale vers le 5 ou le 6 janvier », rassure notre interlocuteur.

S'agissant des défis qui guettent le secteur agricole, Kripalou Sunghoon parle en premier lieu du climat. « Nous n'avons pu nous mettre à l'abri du changement climatique ou, à défaut, à mitiger ses effets. L'eau à des fins d'irrigation pose aussi toujours un problème. Il y a aussi ce gros problème de main-d'œuvre, qui reste entier. Beaucoup de planteurs veulent en importer, mais le gouvernement refuse », fait-il ressortir. Le président de la SPA parle aussi des maladies ravageuses, « qui apparaissent plus à mesure que nous avançons dans le temps ». Il poursuit : « Elles viennent, ravagent nos plantations et partent. Il nous faut un système d'alerte pouvant aider les planteurs à protéger leurs récoltes. Maurice n'est plus isolée avec la globalisation et il y a beaucoup de possibilités d'importer des maladies de l'étranger. »

Il parle aussi de la disponibilité des terres à des fins agricoles, où « le paradoxe veut que beaucoup de planteurs abandonnent leurs terres alors que d'autres sont à la recherche de terres pour en cultiver ». Et d'insister : « Il nous faut une “land bank”. » Kripalou Sunghoon estime qu'il faut aller vers les nouvelles technologies « au plus vite », à l'instar des Réunionnais, dit-il, qui produisent presque 50% de leurs légumes sous serres et autres systèmes protégés. « À Maurice, nous en sommes encore à 15% sous serres et 85% en plein champ. Nous devons accélérer les choses sur ce plan et introduire la mécanisation ainsi que de nouvelles variétés résistantes aux maladies », termine-t-il.