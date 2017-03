AGRICULTURE - POMMES DE TERRE : L'AMB achète 1 200 tonnes additionnelles de Cope-Sud

L'Agricultural Marketing Board (AMB) achètera, à partir de la prochaine récolte – en novembre prochain –, un volume additionnel de 1 200 tonnes de pommes de terre de Cope-Sud, le volume de pommes de terre fourni par cette dernière passant alors à 1 700 tonnes annuelles. Un accord a été signé dans ce sens entre les deux parties la semaine dernière en présence du ministre de l'Agro-industrie, Mahen Seeruttun.

Un accord a été signé afin d'augmenter le volume de pommes de terre de Cope-Sud de 1 200 tonnes, et ce afin d'atteindre le chiffre de 1 700 tonnes par an. À cette occasion, le directeur de Cope-Sud, François Audibert, a indiqué que son entreprise – dont sont actionnaires La Compagnie de Beau Vallon Ltée, l'Union Sugar Estate, Bel Air Sugar Estate et Omnicane – produit entre 5 500 et 6 000 tonnes de pommes de terre chaque année, avec une capacité de stockage de 2 400 tonnes. « Nous savons que l'écoulement de la pomme de terre est difficile pour les planteurs en deuxième saison. Nous pouvons donc stocker une partie de notre production, que nous vendons en janvier », a-t-il dit.

François Audibert a nié que Cope-Sud soit en compétition avec les planteurs. Selon lui, ce ne serait pas le cas car, « depuis deux ans, certains planteurs achètent des pommes de terre avec facilités de stockage ». De plus, dit-il, Cope-Sud « offre ce produit à un prix garanti à l'AMB », ajoutant : « Nous ne sommes donc pas un compétiteur mais un partenaire, dont l'objectif est d'assurer l'avenir de la pomme de terre à Maurice. »

Pour le ministre Seeruttun, « il y a eu un manque de collaboration » entre AMB et Cope-Sud dans le passé, « ce qui n'a pas été bon pour la production » de pommes de terre. « Cette collaboration va être renforcée maintenant avec cet accord, qui permettra une meilleure gestion de notre production de pommes de terre. Il est aussi question d'atteindre les objectifs que nous avons établis sous le plan stratégique agricole en vue d'augmenter la production locale et de réduire notre dépendance sur l'importation et, en même temps, d'assurer notre sécurité alimentaire », a-t-il déclaré.

De son côté, le General Manager de l'AMB, Shameem Jeehoo, a rappelé que l'AMB assure la qualité des produits disponibles aux consommateurs. « Nous assurons aussi la disponibilité des semences pour chaque saison pour les planteurs, petits et grands », a-t-il dit, avant d'évoquer deux principaux plans que gèrent son organisme au bénéfice des planteurs et des exportateurs, soit le Seeds Purchase Scheme et le Freight Rebate Scheme. Selon lui, le ministère a déjà injecté une somme de Rs 52 M dans le premier plan et, cette année, « nous avons injecté Rs 25 M dans le second ».

S'agissant de projets de développement à l'AMB, Shameem Jeehoo évoque l'installation d'une nouvelle chambre froide, laquelle permettra à l'AMB d'augmenter sa capacité de stockage de ses produits. Et d'annoncer aussi un projet de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques au coût de Rs 30 M.

Hausse de la production locale

Shameem Jeehoo est confiant pour le secteur de la pomme de terre. « Nos stocks actuels sont suffisants pour satisfaire le marché. À ce jour, nous vendons toujours la production locale récoltée en novembre 2016. Nous commencerons à vendre des pommes de terre importées dans deux semaines », dit-il.

S'agissant de la production locale, elle avait atteint 16 000 tonnes en 2015 et 18 000 tonnes en 2016, ce qui devrait permettre à l'AMB d'étendre la production locale jusqu'à fin mars au lieu de janvier. Chaque semaine, cet organisme vend un volume de 450 tonnes de pomme de terre dans ses 15 points de vente. Pour ce qui est de l'importation, l'AMB en fait venir un volume annuel de 9 000 tonnes environ de l'Inde et d'Afrique du Sud. La consommation nationale est de 25 000 tonnes par an.