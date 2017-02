AGRICULTURE : Production vivrière peu affectée à première vue

À ce matin, les plantations de légumes n’étaient pas significativement affectées par le passage du cyclone Carlos qui se rapproche de Maurice depuis hier. Si des planteurs opérant sur les hauts plateaux parlent d’accumulation d’eau, précisément à Côte-d’Or, d’autres dans le Nord, à Triolet, et dans le Sud, à Dubreuil, estiment que la quantité de pluies tombées jusqu’à l’heure est bénéfique à l’agriculture. « Cependant, nous craignons plus les grosses pluies prévues par les Services météorologiques pour ce soir », déclare Amarjeet Beegoo, planteur à Côte-d’Or, St-Pierre.

« Les plantes résistent pour l’instant mais je constate que la pomme d’amour a commencé à céder. De manière générale, les plantations tiennent bon pour le moment », déclare Amarjeet Beegoo, qui sillonne sa région depuis tôt ce matin. Il dit constater pas mal d’accumulation d’eau dans les plantations, un peu partout dans le pays. Par contre, dans la région de l’est, à Belle-Mare et ses environs où opèrent un grand nombre de planteurs, il n’y a pas eu jusqu’à l’heure de grosses pluies. « Les planteurs travaillent normalement malgré les pluies. Vous savez, les planteurs ne restent pas les bras croisés, qu’importe le climat. Ils sont dans leurs plantations malgré les pluies pour ouvrir les drains et les autres passages des eaux des pluies. Et aussi pour récolter les derniers légumes avant le passage du cyclone », souligne notre interlocuteur.

Dans le Nord, le secrétaire de la Small Planters Association (SPA), Kripalou Sunghoon, indique qu’il n’y a pas eu d’accumulation d’eau pour le moment. C’est ce que les planteurs craignent le plus. « Pour l’instant, on ne rapporte pas un quelconque problème au niveau des plantations. Je suis en contact régulier avec les planteurs. Ils disent accueillir avec beaucoup de plaisir les pluies qui tombent en ce moment. Elles peuvent tomber durant quelques heures encore », dit-il, avant d’indiquer qu’ils attendaient ces pluies depuis un mois déjà. Ce qui fait que dès les premières pluies, ce week-end, ils étaient au travail dans leurs plantations.

Kripalou Sunghoon pense que les planteurs peuvent maintenant mettre en terre de nouvelles plantes, « avec un peu de retard, certes, mais nous pouvons le faire finalement ».

Au marché, estime-t-il, tout comme d’autres planteurs, il ne devrait pas y avoir de gros problèmes « à moins que certains fassent de la spéculation ». « Les planteurs ont sauvé le maximum de légumes en les récoltant hier. Ce qui fait que les prix au marché sont abordables ce matin. N’empêche qu’il y aura certainement une hausse des prix dans les jours et les semaines à venir en raison d’un manque de légumes sur les étals des marchés », souligne notre interlocuteur.

Par ailleurs, le planteur Jairam Ramjee, à Dubreuil, avance qu’il est encore trop tôt pour évaluer les dégâts causés aux plantations. « Il faudra attendre la fin du passage du cyclone et le retour du soleil pour savoir si les plantes ont résisté ou pas. Mais, gare au soleil qui suivra le cyclone… Li kapav bril tou legim ».