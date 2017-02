AGRICULTURE - RECHERCHE DU MSIRI : Un nouvel insecte s’attaquant à la canne détecté

Le Mauritius Sugarcane Industry Research Institute (MSIRI) a détecté le 10 janvier dernier un insecte ravageur qui s’attaque à la canne à sucre. De son nom scientifique Sipha flava, cet insecte est aussi connu comme le puceron jaune de la canne à sucre.

« À ce jour, le puceron jaune de la canne à sucre a été observé dans diverses localités de l’île. Les inspections se poursuivent pour déterminer sa distribution et son impact, sa biologie, son écologie et les moyens de lutter contre lui », déclare Salem Saumtally, directeur du MSIRI. Cet insecte est minuscule, mesurant entre 1,3 mm et 2 mm, est de couleur jaune citron et vit en colonie parfois très dense sur la partie inférieure des feuilles de la canne. Les adultes ne possèdent pas d'ailes en général, quoi que des formes ailées soient aussi présentes. « L’insecte se nourrit de la sève de la plante et il est rapporté qu’il peut injecter une toxine dans les feuilles, provoquant éventuellement un dessèchement de la partie affectée. Dans des cas extrêmes, l’infestation peut provoquer la mortalité des jeunes cannes », fait ressortir le directeur du MSIRI.

En sus de la canne à sucre, l’insecte s’attaque à d’autres espèces de graminées, tel le maïs. « Ce puceron est connu pour sa capacité à transmettre des maladies, tel le virus de la mosaïque de la canne, qui n’est pas présent chez nous. Cet insecte pourrait faciliter sa dissémination si cette maladie était introduite à Maurice », avertit Salem Saumtally.

À ce stade, soutient-il, on ne peut prédire l’impact du puceron sur la canne à sucre. Un suivi est nécessaire pour situer les conséquences économiques sur le long terme. « L’usage d’insecticide n’est pas recommandé pour la canne, comme cela a toujours été le cas. C’est la lutte biologique qui primera. De ce fait, tout en surveillant les infestations, ce sera aux ennemis naturels de cet insecte qui sont présents à Maurice, de conserver la population du puceron sous son seuil de nuisibilité », relève le directeur du MSIRI.

Le puceron jaune, explique Salem Saumtally, est originaire d’Amérique du Nord, où il a été décrit pour la première fois en 1884. Il est aussi présent dans les Caraïbes, en Amérique du Sud et en Amérique centrale. « C’est en 2006 qu’il a été observé sur la canne à sucre en Afrique, plus précisément au Maroc. En mai 2013, l’insecte avait déjà parcouru le continent du Nord au Sud et a été identifié en Afrique du Sud et subséquemment au Swaziland, au Zimbabwe, en Tanzanie, au Malawi, au Mozambique, en Zambie et au Kenya », déclare-t-il.

Le directeur du MSIRI indique qu’il existe 55 insectes ravageurs de canne à sucre à Maurice. De temps en temps, un nouvel insecte est introduit de manière fortuite au pays. Certains, comme le pou à poche blanche (Pulvinaria iceryi), qui a provoqué une infestation sévère dans les années 70’, causent des dégâts importants à la canne.