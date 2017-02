AGRICULTURE - SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : Mettre en place un système pour sauvegarder les ressources génétiques

Lors d'un atelier de travail ce matin à Pointe-aux-Piments, le ministre de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, Mahen Seeruttun, a rappelé que les semences représentent des intrants des plus importants dans l'agriculture moderne car elles aident à augmenter la productivité, la profitabilité et la durabilité de la production agricole. « Un système fort tissant des liens avec toutes les parties concernées est donc essentiel pour avoir des semences de qualité et de bonnes variétés de plantes, qui sont cruciales pour la sécurité alimentaire mondiale », a-t-il dit.

Selon Mahen Seeruttun, les services nationaux qui s'occupent des semences doivent aussi être renforcés et les règlements harmonisés au niveau sous-régional et régional afin de faciliter le commerce des semences. « Une politique doit être développée et renforcée à travers l'engagement des parties concernées, tant publiques que privées, afin d'assurer le développement d'une capacité entrepreneuriale dans l'industrie des semences », a-t-il fait ressortir.

S'agissant de cette industrie à Maurice, le ministre a souligné sa réussite économique « remarquable » ces dernières années tout en insistant sur le fait que des efforts sont actuellement faits pour augmenter la production agricole afin d'assurer la sécurité alimentaire. Il ajoute cependant : « Il est triste de constater que notre secteur des semences n'a pas trop évolué durant les 30 dernières années. Nous nous sommes embarqués timidement sur quelques projets pour améliorer la qualité de nos semences mais on n'a pas réussi grand-chose. » Le ministre Seeruttun a ensuite évoqué le travail entrepris par la station agricole de Barkly, qui s'est embarquée dans un programme appelé « Quality Declared Seeds », tel qu'établi par la FAO. Ce programme offre une alternative moins exigeante aux pays disposant des ressources limitées, « mais qui garantissent quand même un niveau satisfaisant de qualité des semences ».

Le ministre a rappelé que le Food and Agriculture Research and Extension Institute (FAREI) est à ce jour la seule institution engagée dans la recherche de « vraies semences botaniques ». Selon lui, « la production de semences de légumes et autres matériaux de plantations est axée principalement sur les variétés traditionnelles et seules quelques variétés ont été introduites et développées à ce jour », avant de souligner qu'on « ne peut plus continuer avec un système qui n'a pas changé depuis les trois dernières décennies et qui n'est pas suffisamment structuré et pas très bien réglementé ».