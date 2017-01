AGRO-INDUSTRIE : Mahen Seeruttun présente ses projets pour 2017

Le ministre de l'Agro-industrie, Mahen Seeruttun, a présenté hier après-midi les différents projets qu'il compte réaliser en 2017, dont la création d'un institut de la biotechnologie, la construction d'un National Wholesale Market et d'un abattoir moderne aux normes internationales, entre autres. Il avait auparavant fait un bilan des activités de son ministère pour l'année écoulée.

Mahen Seeruttun a annoncé qu'une zone d’élevage sera créée à Melrose sur un terrain d'une superficie de 40 arpents pour donner une nouvelle impulsion à ce secteur. La création d'une zone de bio-farming/organic zone sur une superficie de 66 arpents est également prévue à Britannia ainsi qu'un Agribusiness Park sur 100 arpents à Highlands. « À ce jour, 9 projets, couvrant 37 arpents, ont déjà été approuvés pour la zone de biofarming », selon le ministre.

S'agissant du 2000 Arpents Scheme (1 200 à des fins agricoles et 800 pour le logement et les projets sociaux), Mahen Seeruttun a expliqué qu'il reste 743 arpents à finaliser. Ce projet date de 2007. Des investissements de l'ordre de Rs 25 M sont par ailleurs prévus dans le Food Technology Laboratory afin de financer l'achat d'équipements d'analyse. Mahen Seeruttun a annoncé que, pour augmenter la production fruitière dans le pays, son ministère a mis en place un plan visant à produire 2 000 « provins » de longane et de letchi, 2 000 de pitaya, 3 500 de mangue. Et aussi des « provins » de bananes (9 000), de fruits à pain (2 500), de fruits de la passion (400), des anthuriums (8 100) et des orchidées (6 000), de moringa (1 000), de la mandarine (3 500), du limon (1 500), des oranges (1 500), des pamplemousses (500) et des kumquats (500).

Parlant de son bilan pour l'année écoulée, le ministre a rappelé que des actions fortes ont été prises en vue de renforcer davantage le secteur agricole dans son ensemble « même si, en cours de route, nous avons eu à faire face à l’épizootie de fièvre aphteuse et de la salmonelle ». Il ajoute : « Nous avions démarré l'année avec la présentation de notre plan stratégique couvrant la période 2016-2020, où l’accent était mis sur les pratiques durables afin d'augmenter la production agricole en vue d'assurer la sécurité alimentaire, une meilleure qualité des produits agricole et l’autosuffisance alimentaire. »

À ce stade, Mahen Seeruttun a énuméré les différents plans initiés pour renforcer le secteur agricole, dont le Bio Farming Promotion Scheme pour encourager la production agricole, le Compost Subsidy Scheme, sous lequel les planteurs obtiennent du compost gratuitement pour qu'ils utilisent moins d’intrants chimiques. Environ 3 300 planteurs ont bénéficié de ce plan, qui a coûté Rs 23 M à l'Etat en 2015/16. Il y a eu aussi l'introduction du Sheltered Farming Scheme, pour la culture vivrière sous des structures protégées afin de permettre aux planteurs de faire face aux risques liés aux changements climatiques.

Au sujet des pesticides, Mahen Seeruttun a indiqué qu'un comité technique travaille sur l’élaboration de nouveaux règlements sous la Dangerous Chemical Control Act pour mieux contrôler l’utilisation des pesticides par les planteurs, ainsi que les résidus de ces produits sur les fruits, légumes et autres produits agricoles. « Entre-temps, nous avons interdit 13 pesticides jugés toxiques par le Dangerous Chemicals Control Board », a-t-il dit.