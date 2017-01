AGRO-INDUSTRIE : Le SFWF procède à l’enregistrement des nouveaux agriculteurs

Le Small Farmers Welfare Fund (SFWF), qui est engagé dans la promotion du bien-être économique et social des agriculteurs et de leurs familles, procède actuellement à l’enregistrement des nouveaux agriculteurs et au renouvellement de la carte des anciens, qui a expiré le 31 décembre 2016. Celle-ci permet à leurs détenteurs de bénéficier des plans d’aide et des facilités offerts par l’État.

« Le SFWF s’occupe des petits agriculteurs qui cultivent la canne à sucre, le thé, le tabac, les fruits et les plantes décoratives, ou qui mènent des activités agricoles sur leurs terres ou louent des terres de pas moins de 10 perches mais pas plus de 10 hectares », indique Roopesh Bheekarry, manager de cette institution. « Le fonds prend en compte également des petits éleveurs de vache, de porc, de chèvre, de mouton, de poule, entre autres. Les apiculteurs sont aussi concernés, de même que les petites entreprises d’agro-processing, qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas les Rs 10 millions »

En ce sens, le fonds a lancé le Compost Subsidy Scheme, qui permet aux agriculteurs de bénéficier gratuitement, au maximum, d’une tonne de compost par arpent. L'objectif consiste à leur permettre d’améliorer la qualité de leurs terres agricoles pour l’agriculture durable, de réduire les coûts de production et de promouvoir des produits sains au bénéfice des consommateurs. Parmi les autres plans d’aide, relevons le Calf Productivity Incentive Scheme, où une allocation de Rs 2 500 est accordée aux petits éleveurs pour leurs veaux âgés de trois mois, et ce, pour un maximum de 30 veaux ; une allocation allant jusqu’à Rs 400 000 est accordée sous le Pre-Market Test and Certification Scheme. Il est également question de la Certification for Concessionary Road Tax et le VAT Refund Scheme, qui encouragent les agriculteurs à adopter les nouvelles technologies afin d’améliorer leurs opérations à la ferme.

Selon Roopesh Bheekarry, le plus important parmi ces plans d’aide est l’Agricultural Calamities Solidarity Scheme (ACASS), un fonds de solidarité créé à partir des caisses du gouvernement et aussi de la communauté agricole. « Nous utilisons l’ACASS pour aider les agriculteurs et éleveurs en cas de catastrophes naturelles qui auront détruit plus de 50% de leurs plantations ou leur cheptel. Ce fonds les aide à se remettre très vite au travail après une calamité et assure par là même une fourniture continue de légumes et de fruits au bénéfice des consommateurs », indique-t-il. Environ 600 planteurs sont enregistrés actuellement sous ce fonds cette année pour une superficie de 2 500 arpents.

Par ailleurs, le SFWF gère un siteweb en vue de vulgariser ses services auprès des petits planteurs. Ces derniers peuvent interagir avec le SFWF pour discuter de questions relatives à l’agriculture. Une plate-forme leur est également consacrée afin qu’ils puissent annoncer la vente ou la location des terres et des équipements aux intéressés.