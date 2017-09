AHRIM : Un banquet offert à des mouvements associatifs de l’Ouest

Dimanche dernier, le ministère du Tourisme, la MTPA et l’AHRIM ont célébré à leur manière la Journée internationale du tourisme sur la plage de Flic-en-Flac. Ils ont ainsi proposé un banquet mauricien. Les hôtels de l’Ouest se sont mobilisés pour servir un millier de repas à divers mouvements associatifs de cette région.

Kevin Ramkaloan, qui officiait comme directeur de la MTPA, a choisi de célébrer un moment de partage pour la Journée internationale du tourisme. Pour la MTPA, le but était de permettre à tout un chacun de se sentir partie prenante de l’industrie touristique. « Nous avons choisi de le faire par un repas, pour faire goûter en quelque sorte à ce succès ». Jocelyn Kwok, CEO de l’AHRIM, a affirmé pour sa part que le succès de l’hôtellerie et du tourisme repose sur chaque homme et chaque femme de notre société. « La rencontre, le sourire, l’accueil sont des valeurs qui font notre tourisme, dit-il. Il est important de remercier les personnes qui contribuent d’une façon ou d’une autre à faire vivre ces valeurs, mais également que la population rencontre les gens de l’hôtellerie et découvre leur métier. »

Anil Gayan, ministre du Tourisme, a, lui, laissé entendre que l’industrie touristique n’appartient pas qu’aux hôteliers. « L’accueil, la sécurité, la qualité des services, autant à l’hôtel qu’à l’extérieur, sont fondamentaux à sa réussite », a-t-il soutenu. « Le tourisme est appelé à jouer un rôle encore plus important, avec le potentiel que représentent les pays arabes et asiatiques. Nous devons ensemble protéger l’industrie ».

Aanari, Hilton, La Pirogue, Maradiva, Pearl Beach, Sands, Sugar Beach, Sofitel, Mauritius Imperial et Villas Caroline sont les neuf hôtels membres de l’AHRIM à avoir collaboré à ce projet. Fort de ce succès, les organisateurs souhaitent renouveler le même concept la semaine prochaine à Belle-Mare avec un banquet destiné aux régions du nord et de l’est.