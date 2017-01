AIDE POUR L’ACHAT DE BATEAUX : Les coopératives de pêche aux pêcheurs, a déclaré Judex Rampau

Le ministère de la Pêche a lancé un appel d’offres pour l’achat de bateaux de pêche semi-industriels. Cette mesure annoncée dans le Budget 2016-2017 était attendue des pêcheurs depuis six mois. Toutefois, ces derniers font un appel pour que les coopératives, qui seront retenues lors de cet exercice, soient constituées en majorité de pêcheurs professionnels.

« C’est une mesure pour les pêcheurs, elle doit profiter aux pêcheurs », dit Judex Rampaul, président du Syndicat des Pêcheurs. Trop souvent, affirme-t-il, par le passé, des bailleurs de fonds se sont associés à des pêcheurs qui ont servi de garantie pour la mise sur pied d’une coopérative. « Une coopérative de pêcheurs ne peut être constituée de deux pêcheurs seulement. Il faut, selon nous, au moins cinq pêcheurs professionnels, enregistrés et détenant la carte de pêcheur. Autrement, ce serait fausser le but même de cette subvention, qui est d’aider les pêcheurs locaux à se tourner vers la pêche semi-industrielle ».

Selon le communiqué émis par le ministre de la Pêche et des Services maritimes, cette mesure est lancée sous le « Fisheries Sectorial Support Programme ». Ceci tombe sous le partenariat entre Maurice et l’Union européenne. Une aide financière de 50 % pour l’achat de bateau de pêche semi-industriel et un montant maximum de Rs 4 millions seront accordés. Les bateaux doivent être plus de 12 mètres et moins de 24 mètres.

Toutefois, les pêcheurs doivent être regroupés en coopérative pour en bénéficier. D’où l’appel de Judex Rampaul pour que ce programme ne soit pas dévié de sa vocation première. « Nous apprécions beaucoup que le ministère de la Pêche ait publié l’appel d’offres. Cela fait longtemps que nous l’attendons. Mais nous insistons pour que les coopératives soient majoritairement composées de pêcheurs professionnels ».

Dans la foulée, Judex Rampaul fait aussi un appel pour que les cours au FITEC débutent dans les meilleurs délais. « Si on veut encourager les pêcheurs à aller hors du lagon et des bancs, ils doivent être formés pour cela ». Un premier groupe de 24 pêcheurs amateurs devaient débuter les cours en vue de la réouverture de l’école de pêche après dix ans. Ils passeront par la suite professionnels et obtiendront leurs cartes de pêcheurs, qui seront applicables pour la pêche hors du lagon.