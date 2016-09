AIDE DE LA FAO : Rs 24,7 M pour la sécurité alimentaire et la protection des forêts

Maurice et la FAO ont signé hier deux accords portant sur une aide de Rs 24,7 millions pour la sécurité alimentaire et la protection des forêts. La signature s’est déroulée en présence du directeur de la FAO, le Dr Jose Graziano Da Silva. Il a précisé que cette aide vise à encourager la production de nourriture saine dans les petits États insulaires comme Maurice. S’exprimant sur l’épidémie de fièvre aphteuse qui affecte Maurice et Rodrigues, il a dit qu’il faut rester vigilant et prévoir des actions préventives pour l’avenir.

Ces Technical Cooperation Projects Agreement sont très importants pour le pays, a rappelé le ministre de l’Agro-industrie, Mahen Seeruttun. Tout en mettant en avant la longue collaboration entre Maurice et la Food and Agricultural Organisation (FAO), il a précisé que le pays a toujours bénéficié des assistances nécessaires. L’exemple le plus récent est celle accordée dans le combat contre la fièvre aphteuse, notamment à travers la campagne de vaccination.

Le présent accord sur la sécurité alimentaire permettra à Maurice de développer l’agriculture organique et la formation des agriculteurs, a précisé le ministre. L’autre accord permettra de développer les législations nécessaires pour une meilleure gestion et la protection des forêts.

Le Dr Jose Graziano Da Silva s’est pour sa part dit heureux de sa collaboration avec Maurice. Il ajoute qu’il connaît le pays surtout pour son engagement à travers la Commission des Thons de l’océan Indien et pour son combat contre la pêche illégale. La FAO, a-t-il souligné, apporte son soutien aux petits États insulaires comme Maurice pour la production de nourriture saine. « Nous ne sommes pas une institution financière, mais nous utilisons les fonds que nous avons là où il y a nécessité et urgence. »

Des fonds de Rs 13,8 millions et Rs 10,8 millions seront ainsi décaissés pour soutenir la politique de sécurité alimentaire de Maurice et la révision des lois sur les espaces forestiers, respectivement.

Le Dr Jose Graziano Da Silva s’est également exprimé sur la fièvre aphteuse, rappelant l’épisode qui s’est produit dans son propre pays, le Brésil. « Vous devez rester vigilant et garder la situation sous observation. Il faut également penser aux mesures préventives. » Il a ajouté qu’avec la globalisation, les gens voyagent plus qu’avant, ce qui facilite la propagation des maladies. Il a réclamé plus de contrôle et de vigilance sur les produits importés, également.

La signature des deux accords a eu lieu entre le ministre Mahen Seeruttun et le Dr Talla Takouram, directeur régional de la FAO.