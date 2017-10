AIR CORRIDOR - MAURICE-SINGAPOUR : Air Mauritius réitère sa confiance à Changi Airport

Le premier vol commercial de l’A350-900 sur Singapour est une manière pour Air Mauritius de démontrer son appréciation pour la collaboration avec Changi Airport. L’Air Corridor sur l’Asie joue un rôle important pour Maurice, a rappelé le ministre du Tourisme, Anil Gayan, lors d’une réception en présence des responsables du Changi Airport. Donald Payen, Executive Vice-President d’Air Mauritius, a lui rappelé la longue relation entre la compagnie et Singapour.

Anil Gayan explique que son déplacement comporte diverses raisons. Ainsi, il tenait à remercier personnellement les responsables du Changi Airport de leur soutien. De plus, il voulait renouveler l’engagement du gouvernement mauricien pour l’Air Corridor. Pour le ministre, Air Mauritius n’est pas comparable à Singapour Airlines mais a de grandes ambitions pour jouer un rôle majeur dans la région.

De son côté, Donald Payen a rappelé que la compagnie nationale avait été fondée en 1967 sans aucun avion. Ce n’est que cinq ans plus tard qu’elle a eu son premier appareil. Il a ajouté que Changi Airport est un de ces partenaires sur lesquels on peut compter et il l’a remercié pour tout le soutien jusqu’ici. Ce premier vol de l’A350-900 sur Singapour, dit-il, a voulu symboliser toute la reconnaissance de MK. Donald Payen précise que dans le cadre du renouvellement de la flotte, deux A330 Neo sont attendus en mars prochain et desservira la ligne de Singapour.

Anil Gayan a également souligné que l’Air Corridor jouera un rôle important dans le projet de Maurice de devenir un hub dans la région, faisant la liaison entre l’Asie et l’Afrique.

Selon les statistiques d’Air Mauritius, le lancement de l’Air Corridor l’année dernière a déjà des retombées positives sur la desserte Maurice-Singapour. « Depuis que le pont entre l’Asie et l’Afrique a été ouvert, on a noté une augmentation conséquente du trafic dans les deux sens. Les Mauriciens passent par Singapour pour visiter d’autres pays d’Asie comme la Thaïlande et le Vietnam, de plus en plus demandé. Dans l’autre sens, les Asiatiques utilisent Maurice comme ouverture sur l’Afrique. Cela profite également à notre tourisme », dit Raj Beedassy, responsable de marketing chez MK.

Pour répondre à cette grande demande, Air Mauritius compte augmenter ses vols sur Singapour de trois (lundi, mercredi et vendredi) à quatre pour la période de pointe, s’étendant de novembre à janvier. Pour 2018, la compagnie projette de passer à cinq vols hebdomadaires pour la même période. « Singapour reste une destination prisée des Mauriciens pour plusieurs raisons. Notamment pour le shopping, c’est safe, la nourriture est variée et abordable », ajoute Raj Beedassy.

Trois pilotes étrangers en partance

Trois pilotes étrangers d’Air Mauritius ont signifié leur intention de quitter la compagnie nationale par voie de préavis. Une situation qui alimente les spéculations sur un malaise entre le management d’Air Mauritius et le corps des pilotes de MK.

Du côté de la direction de la compagnie d’aviation nationale, on laisse entendre que ces départs n’auraient rien à voir avec les événements du jeudi 5 octobre dernier, avec l’épisode de gastro collective qui avait forcé la direction d’Air Mauritius à annuler quatre vols.

Selon nos recoupements d’informations, les trois pilotes étrangers, qui sont de nationalité belge et française, comptent plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’aviation. Mais ce sont des nouveaux au sein de la compagnie, ayant été recrutés récemment, il y a un ou deux ans.

De sources informées, on apprend que l’un de ces trois pilotes aurait signifié son intention de partir au management en début de semaine. Soit presque au moment où le conseil d’administration d’Air Mauritius s’est réuni, lundi dernier, pour se pencher sur les demandes de réintégration des deux pilotes limogés le 6 octobre, soit le commandant Patrick Hofman et le pilote Bain Ulyate. Le board de la compagnie a opté pour la mise sur pied d’un comité ad hoc présidé par le Senior Counsel Me Patrice Doger De Spéville, pour se pencher sur les appels de ces deux pilotes contre leur limogeage et leurs requêtes de réintégrer la compagnie.

Ces Notices of Resignation ont été à soumis à tour de rôle à l’intention de la direction et principalement adressées à l’Executive vice-president Commercial and Cargo, Mike Seetaramadoo. De sources concordantes au sein de la compagnie, on apprend que les responsables des opérations ont éprouvé d’énormes difficultés dans la finalisation de leur calendrier de travail établi normalement sur une base mensuelle, pour le mois de novembre. Si normalement les rosters sont affichés chaque 15e jour du mois, ce n’est qu’hier, apprend-on, que le calendrier pour le mois de novembre a pu être affiché à tous.