AIR MAURITIUS: Annulation de 5 vols : le malaise des pilotes perdure-t-il ?

Le cours des événements au sein de la compagnie nationale d’aviation laisse transparaître que tout n’est pas encore retourné à la normale à Air Mauritius. Cinq vols dans la région ont en effet été annulés en ce mercredi 8 novembre. Parmi, figurent les vols MK226 et MK256 en direction de Pierrefonds, MK238 décollant également vers l’île de la Réunion ainsi que le MK154 allant vers Rodrigues qui affichaient « cancelled » sur le calendrier officiel. Le vol MK248, au cours de la journée d’hier, a aussi, selon nos recoupements, été modifié en raison d’un manque de pilotes ATR. Une situation qui laisse perplexes les pilotes de la compagnie surtout après le récent Tug of War auquel se sont livrés un bon nombre de pilotes et les discussions récentes avec la direction de MK.

Il nous revient également que le comité ad hoc présidé par le Senior Counsel Me Patrice Doger De Spéville pour se pencher sur les appels du commandant Patrick Hofman et du pilote Bain Ulyate contre leur limogeage et leurs requêtes de réintégrer la compagnie, se réunira une première fois ce vendredi 10 novembre. Pour rappel, le duo est resté sur la touche depuis les événements survenus dans la nuit du jeudi 5 octobre dernier, avec l’épisode de gastro collective qui avait forcé la direction d’Air Mauritius à annuler quatre vols.

Parallèlement, une assemblée générale spéciale de la Mauritius Air Line Pilots Association (MALPA) est prévue cet après-midi. On apprend que le cas des deux pilotes limogés sera à l’ordre du jour mais aussi les violations du Memorandum of Understanding de 2011 ainsi que celui négocié en 2015.