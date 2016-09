THE AIR MAURITIUS CARGO CUP : Prince Of Thieves vise sa grande première

Alors que tous les regards seront braqués sur le Maiden ce dimanche, c’est une épreuve réservée aux sprinters de la Benchmark 61 qui serviront de prélude au Ruban Bleu. S’ils ne seront que sept dans les stalles de départ, la qualité sera néanmoins au rendez-vous avec plusieurs candidats valables pour la victoire. Nous accorderons toutefois l’avantage à Prince Of Thieves, qui a paru en gros progrès à l’heure des galops.

Bien qu’il n’accrocha que le dernier accessit à ses débuts, Prince Of Thieves fut loin d’être ridicule si l’on considère qu’il n’était pas encore tout à fait au point physiquement. Le petit protégé de Gilbert Rousset n’a pas chômé au training depuis et c’est sous un bien meilleur jour qu’il abordera cette échéance. S’il parvient à évoluer sur son niveau sud-africain, on voit mal qui pourrait le priver de son premier succès sur notre turf.

Les obstacles ne manquent cependant pas pour le porte-drapeau de l’entraînement Rousset, à commencer par Lucky Valentine, qui a été un modèle de régularité cette saison avec deux victoires et deux placés. Redoutable dans la course à l’avant, il est à craindre s’il n’est pas inquiété dans sa démarche, surtout avec l’apport de l’excellent juge du pas qu’est Mansour. Comme il s’est déjà imposé en cette compagnie, il demeure plus que jamais le principal danger pour Prince Of Thieves.

Donnie Brasco n’a toujours pas retrouvé le chemin de la winner’s enclosure malgré cinq bonnes tentatives cette année. Il faut dire à sa décharge que les conditions de courses n’ont pas toujours été en sa faveur mais il demeure très compétitif dans cette classe. Quant on sait qu’il arrive plus ou moins à son peak à ce moment de la saison, sa candidature mérite d’être reprise car il devrait bénéficier d’un bon rythme pour déployer son percutant finish.

Alpha Pegasi s’était fait remarquer dans cette valeur à son dernier engagement où il n’a échoué qu’a 1,65L du gagnant, bouclant les derniers 600m de l’épreuve en moins de 35s. Avec l’avantage de sa deuxième ligne, il aura tout le temps nécessaire de se placer afin de placer son accélération en fin de parcours. Il est à prendre très au sérieux ici.

Après trois tentatives face à l’élite, Split The Breeze trouve enfin des adversaires plus prenables sur sa route. L’élève de Shirish Narang a pour lui d’être un sujet assez maniable car il a gagné en attentiste ou en faisant la course à l’avant dans son pays d’origine. Bien estimé par son entourage, Split The Breeze se voit enfin offrir une belle occasion de montrer ce dont il est capable. Comme il est nanti de la corde, on aurait tort de le sous-estimer.

Door Of Deception sera le unknown factor de la course. Précédé d’une belle réputation, la nouvelle unité de l’entraînement Maingard peut se targuer d’avoir reçu une bonne préparation pour ses débuts. Le parcours est idéale pour une reprise mais il pourrait souffrir d’un manque de compétition dans les jambes face à ses adversaires du jour. Il est toutefois à suivre lors de ses futures échéances. Valere fait, quant à lui, figure d’extrême outsider dans ce champ. Avec le véloce Lucky Valentine placé à son intérieur dans les stalles, autant dire qu’il se retrouvera devant une montagne à gravir, même avec son poids plume.