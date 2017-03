AIR MAURITIUS-CORRIDOR MAURICE-SINGAPOUR : Le nombre de fréquences passera à cinq l'année prochaine

Air Mauritius augmentera le nombre de ses fréquences à destination de Singapour à quatre en octobre prochain et à cinq l'année prochaine. « Cette augmentation démontre que le corridor aérien Maurice-Changi Airport a pris de l'ampleur », a déclaré au Mauricien le président de la compagnie nationale, Arjoon Suddhoo. Il observe que, depuis l'entrée en opération du corridor aérien, le nombre de passagers sur cette ligne a augmenté de 10 000. « À partir de Changi, les passagers peuvent avoir accès à pratiquement tous les aéroports en Asie, dont la Chine. »

Air Mauritius a intensifié ses derniers mois ses efforts de promotion de Maurice et du corridor aérien. Plusieurs ateliers de travail et séminaires ont été organisés dans les marchés asiatiques et africains depuis l'année dernière. Des ateliers de travail ont aussi été organisés au Japon et en Corée du Sud en décembre dernier en collaboration avec la MTPA et le Changi Airport Group. Pas plus tard que le 22 février dernier, des ateliers de travail ont eu lieu à Bangkok, en Thaïlande, et à Hô-Chi-Minh-Ville, au Vietnam.

Les représentants d'Air Mauritius, de la MTPA et du Changi Airport Group ont expliqué les avantages de la connexion avec le continent africain et l'Asie en passant par Singapour et Maurice. À noter que le corridor aérien sera à l'honneur durant la fête de l'indépendance, dimanche, à l'occasion d'une rencontre de football organisée entre l'équipe de Singapour et celle de Maurice.

Par ailleurs, Air Mauritius figure parmi les nominés pour le Best Airline Marketing Award en vue de la 12e édition des Changi Airline Awards, qui seront organisés à Singapour le 27 avril prochain. Le vainqueur dans cette catégorie sera choisi par l'audience durant la cérémonie.

Un clip vidéo consacré à chaque nominé sera projeté durant la cérémonie et l'audience sera appelée à voter par la suite. « Nous sommes heureux de cette nomination à l'occasion de cet événement prestigieux », a dit Raja Bouton, qui est actuellement l'officier responsable d'Air Mauritius. « It is a welcome and timely recognition of the intensity and quality of our efforts to promote the Asia-Singapore-Mauritius-Africa corridor », a-t-il ajouté.

Rappelons que Changi est un des aéroports les plus actifs du monde et un aéroport majeur en Asie. Il est utilisé par quelque 100 compagnies aériennes et dessert quelque 320 destinations réparties dans 80 pays. En 2016, 58,7 millions de passagers ont utilisé cet aéroport. Air Mauritius, de son côté, opère actuellement trois vols par semaine vers le Changi Airport avec un quatrième vol durant les heures de pointes. Cette quatrième fréquence deviendra permanente à partir d'octobre et une cinquième sera introduite à partir de l'année prochaine.