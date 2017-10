AIR MAURITIUS : L’A 350-900 survolera l’île cet après-midi

Le premier des six A 350-900 commandés par Air Mauritius a quitté Toulouse ce matin et est attendu à Maurice vers 15 heures cet après-midi.

L’appareil survolera à basse altitude l’établissement sucrier de FUEL, le stade Anjalay Coopen, le Caudan, Bagatelle, Cascavelle avant de se diriger vers Plaisance où une cérémonie d’accueil est prévue en présence du Premier ministre, Pravind Jugnauth. Ce dernier a placé l’acquisition des nouveaux aéronefs dans le cadre de la stratégie d’expansion et du renouvellement de la flotte d’Air Mauritius. « Avec la capacité de sièges supplémentaires et d’autres avantages offerts par ces avions modernes, Air Mauritius sera dans une meilleure position pour augmenter ses fréquences vers les destinations existantes, mais aussi pour explorer de nouvelles routes », avait-il déclaré à à l’ouverture de l’assemblée générale du conseil d’aviation international. Un deuxième appareil est attendu à la fin du mois prochain.

La livraison des autres appareils est prévue comme suit : deux A330 neo en 2019, deux A350 en 2020, et les deux derniers sont attendus un peu plus tard. La possibilité de convertir deux achats en leasing est également à l’étude. La flotte actuelle d’Air Mauritius compte deux A330-200 et six A340-300, ainsi que deux A319 et trois ATR 72-500.

RÉINTÉGRATION : Le président de la MALPA lance un appel

Le président de la MALPA, Shehzaan Laulloo, a lancé un appel à la direction en faveur d’une réintégration sans condition des pilotes. Une vague d’e-mails est actuellement adressée à la compagnie. Shehzaan Laullo explique dans un message adressé au CEO d’Air Mauritius : « I have been with Air Mauritius for 12 years now ; my aviation career was born here and I sincerely hope that this is where it comes to a peaceful retirement. The events of the past weeks have been extremely difficult for ALL members of the MK family. But above all, the fate of two of these members still hangs in the balance. And you have the power to change that. I humbly request that both be reinstated unconditionally. You will thus show the leadership qualities we are all looking up to you for, and help restore the confidence, pride and the sense of security we strive for as members of the MK family ».

De son côté, l’ex-commandant de bord Dominique Paturau, dans une lettre ouverte, dit qu’il « serait grand temps de laisser la place à la sagesse et au dialogue, grand temps de laisser les egos de côté ». Il ajoute : « Calmez-vous avant d’arriver à un point de non-retour. Parlez-vous. Jusqu’à présent le dialogue CEO/Pilotes a été quasi inexistant. Réfléchissez comment en sommes-nous arrivés là. Pour moi, il est évident que le manque de communication a été un déclic, évident que les bonnes personnes ne sont pas toujours à la bonne place, qu’il y a trop d’ingérence politique, qu’un geste d’apaisement est nécessaire des deux parties concernées bien sûr. »