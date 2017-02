Air Mauritius à l’épreuve de la Good Governance

En réintégrant Mike Seetaramadoo, Air Mauritius nous tend un miroir aux reflets peu flatteurs: notre propre faiblesse. Celle des hommes et des institutions qui, face à la déliquescence, ne ressentent pas cet impératif de monter au créneau pour dire « enough is enough ». Celle sur laquelle s’appuie le pouvoir politique pour asseoir son autoritarisme et faire des passe-droits son sport favori, presqu’un devoir civique en attendant un amendement constitutionnel pour les convertir en obligation statutaire!

Mais paradoxalement, d’un point de vue purement égoïste, la décision du Paille-en-queue me réjouit car elle me permet de me défaire enfin de cette lourde pierre qu’à l’infini je pousse. Je peux désormais m’en débarrasser car ils sont nombreux, ceux à qui je pense pouvoir la jeter. Non pas pour arbitrer et condamner, mais pour susciter la réflexion et jauger la pertinence des décisions prises aujourd’hui et qui déterminent notre réalité de demain. Et même celle au-delà. Avec les boulets qui y sont rattachés.

D’abord, le board ayant pris cette décision est de facto exclu de l’équation, le rejet des hommes du pouvoir et de leurs affidés étant de nos jours une variable incontournable. En revanche, le recul, même s’il s’apparente à être wise after the event, autorise les questions suivantes:

Me André Robert et Me Désiré Basset auraient-ils, en démissionnant maladroitement fait le jeu du pouvoir, offrant un tapis rouge à un comité disciplinaire que bon nombre de citoyens s’accordent à qualifier de complaisant? S’ils y avaient maintenu leur présence et marquer leur différence par un “dissenting judgement” par exemple, le scandale aurait-il été trop énorme et le tollé soulevé trop assourdissant pour être étouffés?

Par ailleurs, d’autres ayant déjà légitimement condamné le silence éloquent des représentants du secteur privé au sein du board d’Air Mauritius, nous n’y reviendrons pas. Hormis pour souligner cette démarche “politically correct” qu’abhorre pourtant Business Mauritius. Cette dernière doit être également mal à l’aise face à cette firme d’experts-comptables qui, prenant à contre-pied la majorité des Mauriciens, cautionne le « deal papa/piti », et se dit de surcroît heureux que le Premier ministre conserve le portefeuille des finances bien qu’il pourrait « lack time to focus on key economic issues ». De telles postures ne peuvent-elles pas être perçues comme étant un blanc-seing délivré aux autorités?

Mais elles nous invitent aussi et surtout à nous interroger quant à l’apport des uns et des autres dans la rédaction du nouveau Code de Gouvernance d’Entreprise lancé en grande pompe la semaine dernière et fondé, selon le ministre des Services financiers, sur les principes de responsabilité, de transparence et de probité. Un divorce entre l’action sur le terrain et la rhétorique accompagnant les petits fours à Ébène Tower serait un sérieux croc-en-jambe à ce document et conforterait les dérives des autorités.

De son côté, le représentant des petits actionnaires d’Air Mauritius aurait-il pu peser davantage dans ce duel s’il ne se contentait pas de déclarer: « C’est au gouvernement de voir si cela renforce sa crédibilité, l’image de bonne gouvernance qu’il veut projeter et la transparence. Si tel est le cas, je souhaite bonne chance au gouvernement, à Air Mauritius et à Mike Seetaramadoo. » Une démarche qui semble truffée de fioritures et qui, par conséquent, peut être perçue comme banalisant les entorses à la justice. Surprenant pour un homme de caractère et de conviction.

L’absence de réponses à ces questions rendrait vaine cette bonne gouvernance dont se gargarise notre « élite ».