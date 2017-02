AIR MAURITIUS - LA MIKE SAGA : Chronique d’un retour programmé

Renvoyé en 2002, il perd tous ses recours; il est repris en 2009, mais il est licencié en 2010; il revient en février 2016, mais il est suspendu sur ordre de SAJ le 4 octobre 2016 et réintégré le jour de la St-Valentin 2017

Rarement, hormis dans les organisations opérant sur un modèle mafieux, n’a-t-on vu quelqu’un avec un tel dossier être ainsi protégé de bout en bout

Chronique d’un retour programmé ou juste le récit d’une fausse éclipse. C’est deux manières de voir une même situation, exceptionnelle dans l’histoire du fonctionnement des organismes publics, celle de Mike Seetaramadoo. Symbole du grand amour que lui porte le clan de Pravind Jugnauth, qui l’a protégé de bout en bout, celui qui avait été suspendu le 4 octobre 2016 sur ordre de nul autre que le Premier ministre d’alors, SAJ, c’est le 14 février dernier qu’il a été réintégré à son poste. Retour sur une saga dont la trame, aussi invraisemblable qu’elle puisse paraître, s’est déroulée, là, sous nos yeux, en 2017.

Aucune surprise sur le dénouement de la Mike Saga, certes, mais les méthodes utilisées pour protéger cet individu méritent que l’on revienne sur les rebondissements qui seraient apparus comme rocambolesques si cela n’était pas, en réalité, un vrai scandale qui pollue un organisme public aussi sensible que la compagnie nationale d’aviation. Mike Seetaramadoo a donc triomphalement retrouvé le Paille-en-Queue Court mardi dernier au terme d’une péripétie aux allures rocambolesques.

Lorsque, contre toute attente, il revient à Air Mauritius en 2015, il crée déjà un certain malaise compte tenu de ses antécédents au sein de la même compagnie. Les initiés ne s’y trompent pas: s’il est revenu, c’est qu’il bénéficie d’une protection à toute épreuve. Ce sentiment est conforté par le fait que le board le nomme Executive Vice-President responsable des ressources humaines en février 2016 sans que ses qualifications pour ce poste soient inattaquables ou avérées. C’était quelques semaines avant que Megh Pillay ne soit investi CEO.

Avec le soutien du conseil d’administration, de son président Arjoon Sudhoo et du clan de Pravind Jugnauth incarné par Prakash Maunthrooa et Dev Manraj notamment, il délimite très vite son territoire et multiplie les initiatives au point de décider des mesures qui vont braquer les pilotes. Il s’octroie énormément de libertés et empiète au passage sur les prérogatives du CEO. C’est de là que naît l’expression « direction parallèle » qui va definivement empoisonner le climat à Air Mauritius.

Signe évident de ce favoritisme dont bénéficie Mike Seetaramadoo, c’est la décision du président du board, Arjoon Sudhoo, en juin 2016 de lui confier les responsabilités du pôle commercial et cargo en sus des ressources humaines.

Excédé par le comportement de ce subordonné qui prend des décisions en s’arrangeant avec quelques membres du board, Megh Pillay, qui a réuni un solide dossier sur cet employé un peu particulier, décide de s’en remettre au ministre responsable de la compagnie, Sir Anerood Jugnauth.

Fraîchement revenu de son périple onusien, le Premier ministre reçoit le CEO d’Air Mauritius et, après l’avoir écouté, convaincu, il prend sa décision et ordonne le 4 octobre 2016 la suspension de Mike Seetaramadoo et entend ainsi mettre un terme à la « direction parallèle » qui parasite la gestion du transporteur national. Compte tenu du niveau de l’arbitrage, certains ont pensé que le chapitre était clos et que la sérénité était revenue au plus haut niveau du Paille-en-Queue Court mais ils vont très vite déchanter, l’influence de SAJ ne valant plus déjà un clou au sein du dispositif MSM et, partant, du gouvernement.

L’arbitrage décisif de SAJ

Fort du soutien de SAJ, Megh Pillay enclenche les procédures pour traduire Mike Seetaramadoo devant un comité disciplinaire. Sur les conseils de l’homme de loi d’Air Mauritius, Me Désiré Basset, il propose le nom de Me André Robert au board qui accepte que ce juriste très respecté sur la place préside ce comité disciplinaire.

C’était sans compter la détermination du premier cercle de Pravind Jugnauth de tout faire pour sauver le soldat Seetaramdoo. Qui a, ce qui n’est probablement pas une coïncidence, l’avantage d’avoir un des avocats de Pravind Jugnauth dans l’affaire Medpoint, le député du MSM Manish Gobin.

Arjoon Sudhoo, que ses sponsors relancent activement, tente bien de persuader Megh Pillay d’annuler ce comité disciplinaire, mais se croyant toujours fort du blanc seing obtenu de SAJ, il refuse d’obtempérer. Son sort était dès lors scellé.

La réunion du comité disciplinaire sous la présidence de Me André Robert doit se tenir dans l’après-midi du 28 octobre. Tout est fin prêt, le CEO a constitué un dossier inattaquable. L’affaire semble dans la poche. Coup de théâtre, le président Sudhoo, actionné à distance, décide de convoquer en toute urgence une réunion du conseil d’administration. Pas d’agenda, mais ceux qui doivent être là sont bien là : Prakash Maunthrooa, Sattyaved Seebaluck, Kan Oye Fon Weng Poorun, Rita Veerasamy, la directrice suppléante de la State Investment Corporation qui est la sœur de Vishnu Lutchmeenaraidoo, Dev Manraj, Bissoon Mungroo et Daniel Mackay, un nominé du Premier ministre adjoint et leader du PMSD Xavier Duval.

Le coup de force du 28 octobre

Les deux derniers nommés opposent une petite résistance, mais la majorité décide : Megh Pillay est démis de ses fonctions. Comme c’était fait exprès, le comité disciplinaire censé entendre le Golden Boy du clan Jugnauth est renvoyé, le témoin à charge ayant été débarqué. Ce renvoi aussi intempestif qu’inexpliqué provoque une onde de choc qui pousse l’opinion à s’intéresser à ce Mike Seetaramadoo qui a fait tomber un gestionnaire de la trempe de Megh Pillay.

L’affaire prend une telle ampleur avec un décrochage conséquent du titre d’Air Mauritius en bourse que le ministre de la Bonne gouvernence, Roshi Bhadain, estimant être du bon côté de la plaque, celle du Premier ministre, s’en mêle et prend fait et cause pour Megh Pillay jusqu’à tenir une conférence de presse à ses côtés pour dénoncer ce qu’il qualifie de « manquements énormes en matière de bonne gouvernance ».

Et ce que l’on découvre est plutôt glauque. Il est un protégé du cercle intime de Pravind Jugnauth. Ce dernier ne le reconnaît pas, mais justifie publiquement la mise à pied de Megh Pillay alors que SAJ, en minorité, déclare « mo pa kone narie ». Le leader du MSM avoue avoir été au courant de la décision sur un ton qui ne laisse pas de doute sur son implication et celle de ses proches dans son exécution. Ils ont pris la « décision qu’il fallait ».

A la rentrée parlementaire du 15 novembre 2016, Paul Bérenger adresse sa PNQ au Premier ministre sur ce limogeage, mais en l’absence de SAJ, c’est son suppléant Xavier Duval qui doit répondre. Naviguant, jouant à cache-cache avec la vérité des faits, il assure tout de même, quelque part candide et naïf, que le comité disciplinaire doit se tenir dans les jours qui suivent. Il est, en effet, prévu pour le 18 novembre. Sauf que l’avocat de Mike Seetaramadoo, Maniesh Gobin, rentré de l’étranger, demande du temps puisqu’il affirme ne pas être près.

Eh bien, c’est précisément le temps des tractations, celles du bidouillage de la composition du comité disciplinaire. Lorsqu’ils se présentent à la réunion formelle fixée au 25 novembre 2016, Mes André Robert, président du comité et Désiré Basset, celui d’Air Mauritius, découvre avec stupeur que des « juniors » leur ont été adjoints. Pour « épauler » Me Robert, le board de MK a désigné Mes Irshad Laulloo, président de l’Independent Review Panel et Me Sanjeev Ghurburrun, l’ex-colistier de Navin Ramgoolam aux élections générales de 2000 au No 5 et le candidat personnel de l’ex-Premier ministre envoyé au No 11 aux dernières élections et pour seconder Me Désiré Basset, Samad Goolalmaully et enfin Shamila Romila Sonah-Ori, qui se trouvé être la commissaire pour la protection des emprunteurs choisie par Pravind Jugnauth après avoir été une conseillère du MSM dans le premier arrondissement de Quatre-Bornes en 2001 et qui a, surtout, la particularité, sinon l’avantage, d’être la cousine de Kobita Jugnauth. Ce qui devait arriver arriva. En tant que professionnels, Mes Robert et Basset décident de se retirer de ce qui était devenu une vraie farce.

Quid de ses antécédants ?

Pas difficile de deviner la suite. Tous les empêcheurs de tourner en rond, tous ceux qui s’étaient mis au travers du protégé du clan scientifiquement écartés, la voie était libre pour le nouveau comité disciplinaire, d’autant que les charges sont requalifiées. Plus de cas de « gross misconduct », juste de « l’insurbordination ». Des séances tenues secrètes sans l’audition de témoins jusqu’à cette semaine, jusqu’à ce que tout le monde prenne note de la décision qui était attendue, le retour en grâce de Mike Seetaramadoo qui a repris sa double casquette de EVP Commercial and Cargo plus les ressources humaines.

Alors qu’on a pu penser qu’une compagnie publique, de surcroît côté en Bourse, aurait fait preuve de la plus grande circonspection dans le choix de ses cadres de haut niveau, il semble que l’actuelle direction, sous pression externe, ait manqué à son devoir de vigilance en ne regardant pas de plus près le bilan du passage de Mike Seetaramadoo, non pas dans une autre compagnie opérant dans un autre secteur d’activités, mais à Air Mauritius même.

En 2002 suivant un rapport d’audit rédigé par Mick Gujadhur, Chief Executive, responsable des ressources humaines, il est établi que Mike Seetaramadoo a procédé à des recrutements contraires aux règles et sans l’aval de la direction et du board, sans compter que ses qualifications sont elles-mêmes mises en doute pour occuper un tel poste.

Est particulièrement mise en exergue, l’embauche de Medha Kowlessur, qui n’est autre que l’épouse du frère de Kobita Jugnauth, Sanjiv Ramdanee, comme secrétaire du board, alors que les diplômes dont elle dispose ne la qualifient pas pour ce poste. Le board d’Air Mauritius décide alors de renvoyer Mike Seetaramadoo. Il saisit certes la justice, mais il perd tant devant la Cour industrielle en 2006 que devant la Cour suprême en 2008.

Mike Seetaramadoo va alors créer, avec son épouse, la compagnie Relate International. Nom bien choisi puisque tout, avec lui, est décidément une question de « relate ». C’est probablement au nom de ses « relations » qu’il retrouve son poste au Paille-en-Queue Court en 2009 avant d’être de nouveau débarqué en 2010. Cette période coïncide, comme par hasard, avec l’alliance du MSM avec le PTr de Navin Ramgoolam. Et aussitôt le retour du Sun Trust au pouvoir en 2014 , retour automatique du protégé du clan jusqu’à l’épisode du 14 octobre et le dénouement du 14 février. En tout cas, rarement, hormis dans les organisations opérant sur un modèle mafieux, n’a-t-on vu quelqu’un avec un tel dossier être ainsi protégé de bout en bout.



Jack Bizlall réclame l’intervention de Pravind Jugnauth

Il suit le dossier d’Air Mauritius depuis des années déjà et la réintégration de Mike Seetaramadoo ne l’a pas laissé insensible. Bien au contraire. Jack Bizlall a, en tant qu’actionnaire de la compagnie nationale d’aviation, adressé, vendredi 17 février, une lettre au ministre des Finances Pravind Jugnauth réclamant une enquête sous Companies Act sur plusieurs aspects de la gestion d’Air Mauritius, à commencer par une investigation sur les qualifications de Mike Seetaramadoo et l’obliger à produire les originaux des diplômes qu’il revendique détenir.

Jack Bizlall demande également qu’une enquête soit initiée sur le rapport que le ministère des Services financiers et de la Bonne Gouvernance a rédigé sur les « illegal transactions with MK », d’autant que des employés impliqués dans cette affaire ont déjà été sanctionnés. L’observateur veut tout savoir sur cette affaire qui concernerait pas moins de 8 millions d’euros (Rs 320 millions) et qui impliquerait directement ou indirectement une grosse unité manufacturière, dont un des responsables aurait exercé une influence au plus haut niveau de la direction de MK.

Jack Bizlall veut aussi que la lumière soit faite sur l’existence de deux systèmes de comptabilité et qui laisseraient apparaître un trou de Rs 5,6 milliards. L’observateur dit aussi se réserver le droit de recourir à la justice si Pravind Jugnauth n’accède pas à sa requête.

Il termine sa correspondance par une pique critiquant le cumul des fonctions de Premier ministre et de ministre des Finances expliquant qu’en cas de refus de celui qui détient le portefeuille économique, le recours normal est le Premier ministre qui est le seul à pouvoir décider de l’institution d’une commission d’enquête. Or, le PM et le ministre des Finances sont une seule et même personne, Pravind Jugnauth.