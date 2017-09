AIR MAURITIUS MAIDEN CUP 2017 : Parachute Man favorisé au tirage au sort des lignes

Le sort a favorisé Parachute Man au tirage des lignes qui s’est déroulé au restaurant Eighty Eight hier soir. Avec le numéro deux à la corde, le tenant du trophée paraît avantagé par rapport à ses principaux adversaires. La question est maintenant de savoir si tel sera vraiment le cas. Parachute Man n’est pas réputé pour être rapide au départ. Mais son entraîneur reste néanmoins confiant que sa bonne ligne devrait l’aider à trouver une bonne position dans le parcours.

Il y avait foule hier soir pour assister à l’exercice du tirage des lignes. Entraîneurs, propriétaires et jockeys étaient présents de même que l’administration du Mauritius Turf Club, des représentants du sponsor Air Mauritius et la CEO de la Gambling Regulatory Authority. Mukesh Balgobin, le président du MTC, a, dans son discours, tenu à exprimer sa gratitude à la compagnie d'aviation nationale, qui fête cette année ses cinquante ans d’existence. Il a aussi précisé que le Maiden 2017 fait la part belle aux stayers, avec pas moins de quatre épreuves au programme, et cela a encouragé les propriétaires à faire davantage l’acquisition de chevaux de distance en dépit du prix élevé de ce genre de compétiteurs.

Pour sa part, Prem Sewpaul, Program Manager Corporate Communications à Air Mauritius, a parlé de l’évolution du sponsorship d’Air Mauritius qui, cette année, patronne les neuf courses de la journée. Ce qui fait que l’apport en termes de prix est à la hausse. Les deux intervenants ont demandé aux turfistes de venir en famille et en grand nombre pour assister à cette course mythique qui rassemble tous les Mauriciens.