THE AIR MAURITIUS MAIDEN CUP: Bouclette Top en favori logique

La plus prestigieuse épreuve hippique de notre calendrier hippique, The Air Mauritius Maiden Cup, disputée à poids d’âge sur 2400m, accueillera finalement neuf partants, dont quatre avec la casaque bleu électrique et l’écharpe rouge de la famille Gujadhur. Sur le papier, la victoire devrait se jouer entre trois chevaux, en l’occurrence, Night In Seattle, Parachute Man et Bouclette Top qui s’étaient déjà rencontrés dans The Turf Magazine Golden Trophy courue dans des conditions différentes.

C’est pratiquement le même champ qui avait composé The Turf Magazine Golden Trophy qui constituera le Ruban Bleu 2016 couru sur une distance rallongée de 200m. On se souvient que cette course préparatoire avait été remportée avec une certaine autorité par Night In Seattle qui relégua son plus proche adversaire, Rampant Ice par 3.70L. Dans cette même épreuve Bold Inspiration avait complété le podium devant Parachute Man, tandis que Bouclette Top s’était contenté de la septième place à seulement 2.75L du représentant de Ricky Maingard devant Diamond Light. Vettel avait, lui, terminé dans les poussières, incapable d’employer sa tactique favorite, celle de la course à l’avant.

Night In Seattle a réussi un parcours plus qu’honorable avec trois victoires, dont la Duchesse, et deux podiums en cinq sorties sur notre turf. On ose penser qu’il aurait pu demeurer invaincu chez nous s’il avait été plus judicieusement piloté lors de ses deux échecs. S’il aurait été considéré comme un outsider dans le Maiden en début de saison, il figure désormais parmi les favoris pour la victoire après sa victoire dans The Turf Magazine Golden Trophy disputée sur 2200m. Confié ce jour-là à Rama, Fayd’Herbe ne pouvant le monter à 52kg, il avait bénéficié d’un parcours en or de sa ligne intérieure avant de sortir une belle accélération et mettre tout le monde d’accord. Night In Seattle se retrouvera au même niveau que ses adversaires au handicap cette fois. Il aura aussi contre lui le fait de s’élancer du huitième couloir. Ce bai de 5 ans a échoué à une longueur et demie seulement du vainqueur lors de son unique essai sur le parcours du jour dans son pays d’origine. Cependant, il est peu probable qu’il parvienne à se placer dans le sillage des meneurs surtout avec la ribambelle de partants avec la casaque bleue électrique à son intérieur. Il risque donc de se retrouver en épaisseur à un certain moment ou trop en retrait. Night In Seattle sera toutefois piloté par Bernard Fayd’Herbe qui est probablement un des meilleurs finisseurs de l’île actuellement. Si le Sud-Africain le lance au moment opportun, le doublé classique sera à sa portée.

Parachute Man se présente sans doute comme le principal adversaire de Night In Seattle qui l’avait relégué à 4.10L lors de leur dernière confrontation. Le représentant de Ricky Maingard a été acquis spécialement en vue de cette épreuve et il est celui qui est à l’origine des débats qui ont secoué le monde hippique ces derniers jours. S’il est nettement désavantagé au handicap, ce grand cadre, 560kg, est taillé pour les courses de fond. Du reste, il a remporté ses deux dernières victoires sur 2400m et a terminé deuxième à sa dernière course sud-africaine sur 3200m. Ce jour-là, Parachute Man se fit coiffer au poteau après avoir dicté son propre rythme. Son bon pas initial sera son principal atout aujourd’hui. Car s’il parvient à déborder Vettel sans trop de difficultés, il ne fait pas de doute qu’il sera difficile à remonter. Au cas où Vettel insiste, Joorawon pourrait se contenter de se placer dans son dos et de partir de loin si le leader ralentit l’allure. Ses adversaires devront alors bien se tenir.

Avec quatre représentants, Ramapatee Gujadhur aura une belle carte à jouer dans ses choix tactiques. Si Vettel avait ravi son entourage l’an dernier avec trois victoires consécutives sur 2100m, 2200m à 2400m en dictant son propre rythme, force est de constater qu’il n’a pu faire montre de son bon pas initial lors de ses deux tentatives 2016 entrecoupées d’une fièvre qui l’avait contraint de déclarer forfait lors de la seizième journée. Vettel semble avoir repris du poil de la bête ces derniers jours mêmes s’il donne l’impression de ne pas être à son peak comme ce fut le cas à pareille époque l’année dernière. Parachute Man et Bold Inspiration, les deux autres potentiels front runners du lot ayant hérité d’un moins bon couloir que lui, il ne fait pas de doute qu’il insistera en début de course afin de ne pas leur céder la position tête et corde. Ricky Maingard et Rameshwar Gujadhur ont certainement leur petite idée du rôle de Vettel et les consignes à leurs jockeys respectifs seront sans doute de ne pas se faire piéger par la toque or de l’entraînement Gujadhur. Sauf que Bouclette Top a déjà gagné en dictant le train sur 1800m en Afrique du Sud et qu’il pourrait tirer profit de sa deuxième ligne et d’un éventuel manque d’intérêt pour la tête de ses adversaires craignant de se faire emmener par Vettel pour prendre le train à son compte. Guillambert a démontré sa science du pas sur notre turf. Si jamais, on le laisse faire, il risque de ne pas être rejoint. En cas de lutte à l’avant, Guillambert peut aussi placer sa monture dans le dos des meneurs, tout en conservant ses chances intactes.

Certes, Bouclette Top n’avait été qu’un simple figurant lors de son unique tentative sud-africaine sur 2450m, ce qui laisse planer des doutes sur sa tenue, mais il n’est pas dit qu’il ne tiendra pas la distance du jour qu’il pourrait réduire si jamais il se retrouve seul en tête. Il faut souligner que Bouclette Top est le cheval qui possède le meilleur Rating de la course, donc il est le plus avantagé au handicap. Sa classe naturelle ajoutée à une monte bien inspirée et des circonstances favorables peuvent lui permettre de viser le Graal et succéder à Vettel au palmarès de cette épreuve.

Rampant Ice figure également parmi les chevaux acquis spécialement pour le Maiden. Après des débuts prometteurs, il s’était contenté de seconds rôles avant de remontrer le bout du nez à sa dernière sortie sur 2200m. Si cet élève de Jean-Michel Henry n’a jamais été aligné au-delà des 2000m en Afrique du Sud, il devrait tenir la distance s’il a hérité des qualités de stayer de son géniteur. Rampant Ice est un attentiste confirmé et il sera mieux servi si le train est lancé, ce qui devrait être le cas avec la présence de quelques chevaux véloces. Cependant, face à ses adversaires du jour, on ne le voit que pour les places.

Bold Inspiration avait tenté un nouveau pillar to post sur 2200m, mais n'ayant pas eu le loisir réduire la course à sa guise comme ce fut le cas à sa victoire sur 1850m, il avait plafonné dans la ligne d'arrivée. Néanmoins, il s'était accroché à la troisième place à un peu moins de 4L de Night In Seattle. Face à d'autres chevaux rapides à son intérieur, il sera forcé de sortir de son pas s'il veut impérativement diriger les opérations. On le voit tout au plus se battre pour une place en fin des combinaisons.

Troisième dans le Maiden 2015, Bulsara n’a pu faire sentir sa présence lors de ses deux tentatives cette saison. Il n’a pas bénéficié de la meilleure préparation en vue de ces 2400m, ayant disputé sa dernière course sur 1365m. Ce fils de Silvano demeure un sujet de classe expérimenté à ce niveau. Il a d’ailleurs été confié au jockey titulaire de Ramapatee Gujadhur, Ben Kennedy. Bulsara sera mieux servi si le train est lancé sur de bonnes bases. Reste à savoir si à 10 ans, il aura les jambes nécessaires pour jouer les premiers rôles dans l’emballage final.

Bastille Day, d’un an son cadet, sera à sa deuxième participation dans le Maiden après celle de 2013 où il avait terminé dernier, certes, mais à 5.65L d’Intercontinental. Ce bai n’a couru que deux fois cette saison sans vraiment impressionner. On constate qu’il retrouvera la compétition après plus de deux mois et demie. Désavantagé au handicap, ses chances de briller ne sont pas évidentes.

Tout comme Bastille Day, Diamond Light est à sa septième saison en compétition au Champ de Mars. Modèle même de régularité jusqu’en 2014 où il avait déjà visité la winner’s enclosure en 13 occasions, il a commencé à ressentir le poids de l’âge par la suite. S’il n’avait pas été ridicule lors du seizième sur 1850m, il est passé à côté de la plaque à sa sortie suivante sur 2200m où il possède le temps référentiel sur notre turf — il s’était imposé le 8 août 2015 sur la distance en 2.14.45. À 8 ans, Diamond Light sera à sa deuxième participation à cette épreuve. Si la victoire ne semble pas à sa portée, il peut se battre pour un petit chèque.

Les autres courses de la 23 e journée:

1ère course : Tornado Man le meilleur du lot

L’élève de Rameshwar Gujadhur reste sur une série de quatre deuxièmes places et avec une deuxième ligne dans les boîtes de départ, il s’impose plus que jamais comme le favori de cette épreuve. Véloce, Tornado Man n’est pas forcément dans l’obligation de mener les débats puisqu’il s’est déjà illustré en évoluant handy et avec la décharge de son cavalier, il risque de se sentir pousser des ailes dans la ligne droite. Bright And Blue, qui s’élancera à la corde, a été l’auteur de quelques sorties intéressantes cette année sans pouvoir pour autant retrouver le chemin de la winner’s enclosure. Si Goomany parvient à bien le détendre durant le parcours, il devrait pouvoir se manifester au finish, tout comme Dunraven, qui semble se plaire en cette compagnie. Avec une 10e ligne, point de calcul pour l’alezan qui sera condamné à venir au finish. Pour le dernier accessit, nous ferons confiance à Mighty Lion, qui a étonné plus d’un à sa dernière incursion. Si on le laisse à nouveau libre aux avant-postes, il est capable de récidiver.

2e course : Bono Vox vise le rachat

Bien qu’il n’avait pu rééditer sa performance victorieuse de ses débuts, Bono Vox n’avait pas été ridicule pour autant lors de 17e journée. Le fait qu’on lui ait enlevé les œillères témoigne sans doute d’une volonté de le faire courir plus relaxe durant le parcours. De sa deuxième ligne, nous le voyons facilement se placer dans le sillage du meneur et s’il parvient à surprendre ses adversaires au démarrage, il faudra être fort pour venir le reprendre au finish. Derrière lui, nous placerons New Star, qui a couru en progrès à sa dernière tentative. Puissant au finish, l’alezan est en bonne posture pour décrocher son premier succès, surtout avec l’apport du chevronné Fayd’herbe. Wonder Kid était rentré aux écuries avec une boîterie à l’issue de sa dernière course mais il semble complètement remis si l’on se fie à ses belles prestations au training. Le rachat est tout à fait dans ses cordes ici. Entrée a également paru affûté à l’heure des galops et sa candidature mérite d’être retenu, surtout s’il parvient à dicter facilement son rythme.

3e course: Forward Drive peut vaincre Elite Class

Aucun cheval ne se démarque vraiment du lot dans The Air Mauritius Holiday Cup mis à part Elite Class. Ce dernier revient toutefois après des ennuis aux pieds qui l’ont contraint d’observer un long repos. Le représentant de Ricky Maingard a toujours terminé dans les deux premières places depuis ses débuts sur notre turf et monte de classe. Il pourrait profiter de sa deuxième ligne et de sa fraîcheur physique pour tenter le bout en bout. Forward Drive affectionne également la course à l’avant et malgré sa cinquième ligne, on le voit capable d’employer cette tactique. Le gris d’Alain Perdrau a encore progressé depuis sa troisième place derrière Speed Limit et en l’absence de ce dernier, il s’élance avec une chance de premier ordre. Pour les autres accessits, il faudra compter avec le récent vainqueur Maestro’s Salute, qui a été maintenu en bonne forme, Kimberly Al, qui descend de classe, et le finisseur Kruger Rand, qui devrait être bien servi par le rythme de la course.

4e course: Down Under en l’absence de Trackmaster

En l’absence de son récent vainqueur, Trackmaster, qui s’est blessé durant la semaine, Down Under aura une belle carte à jouer dans The Air Mauritius Kestrel Flyer Cup, disputée sur 2200m. Le représentant de Patrick Merven avait échoué à une demi-longueur seulement du gagnant lors de la vingtième journée sur 2100m. Les 100m additionnels sont dans ses cordes et s’il attaque au bon moment, il peut faire mouche. Super Glue reste également sur deux bonnes tentatives et le rallongement du parcours sera nettement à son avantage, lui qui a déjà terminé deuxième sur 2400m en Afrique du Sud. Il devrait être un des principaux animateurs de la ligne d’arrivée. On retiendra également la candidature de Gharbee, qui aurait pu prétendre à mieux la dernière fois s’il avait été plus judicieusement piloté. Bandido Caballero demeure un coursier régulier, mais sa tenue est sujette à caution. Reste que s’il n’y a pas de train, il peut jouer un rôle intéressant. Silver Dice et Blaze Of Noon pourraient tenter le coup tactique en l’absence d’un réel front runner. Ils ne peuvent donc être écartés hâtivement.

5e course: La deuxième la bonne pour Prince Of Thieves ?

The Air Mauritius Cargo Cup pourrait se résumer à un duel entre Prince Of Thieves et Alpha Pegasi. Le premier nommé s’était contenté de la deuxième place à ses débuts. Cette course semble lui avoir fait le plus grand bien. De sa troisième ligne, il pourrait s’installer en tête et éventuellement laisser partir Lucky Valentine, si ce dernier insiste. La deuxième pourrait être la bonne pour lui. Alpha Pegasi a été l’auteur d’une performance honorable la dernière fois, n’échouant qu’à 1.65L de Silver Bluff à l’issue d’une belle fin de course, alors qu’il retrouvait la compétition après avoir été confronté à un problème pulmonaire. En évidence à l’entraînement également, il faudra compter avec lui à l’arrivée. Lucky Valentine demeure un coursier régulier. Il revient tenter sa chance dans une valeur supérieure où il avait profité du manque d’initiative de ses adversaires pour réussir le pillar to post. Il a été remis sur sa fraîcheur et peut bien faire si les circonstances sont en sa faveur. Donnie Brasco demeure un sujet régulier et il mérite un certain crédit pour les accessits tout comme Split The Breeze. Door Of Deception a couru en bonne compagnie en Afrique du Sud, mais nous pensons qu’il pourrait avoir besoin de cette course pour se retrouver.

7e course : Step To Fame cherche compensation

Le sprinter de l’entraînement Narang avait été scratched à sa dernière tentative mais il faut aussi rappeler qu’il avait joué de malchance à sa sortie précédente quand il avait été incommodé au départ. Nanti de l’as cette fois, Step To Fame devrait se montrer très entreprenant pour la position tête et corde, ce qui lui ouvrira la voie pour signer 2e succès de la saison. Il risque cependant d’être contrarié dans sa démarche par Count Emmanuale, mal piloté à sa dernière sortie. Également véloce, le coursier de Jean-Michel Henry peut aussi évoluer en attentiste mais sa tâche se compliquera davantage si Step To Fame parvient à obtenir un easy lead. Triad Of Fortune s’était imposé à la surprise générale la dernière fois malgré un parcours compliqué en épaisseur. S’il n’est pas trop distancé durant le parcours, nous le croyons capable de se mêler à la lutte pour la victoire. Son compagnon de box Bikini Billy, qui s’est montré en progrès, est également à suivre vu qu’il descend de classe. À la faveur d’un parcours clément, il devrait pouvoir se glisser dans la bonne combinaison.

8e course : Duel It’s My Party-Tigre Libre en perspective

L’épreuve de clôture de cette journée dominicale devrait être âprement disputée avec la présence de plusieurs coursiers valables. Du lot, It’s My Party donne l’impression d’être celui qui possède les meilleurs arguments pour la victoire puisqu’il peut soit mener les débats ou suivre dans le sillage des meneurs. Comme il est associé à Mansour, l’homme en forme du moment, on aurait tort de ne pas croire en ses chances. Tigre Libre ne viendra cependant pas avec la fleur au fusil. Battu d’un rien par Var’s Dream la dernière fois, le petit sprinter de Ricky Maingard voudra remettre les pendules à l’heure mais son mauvais couloir pourrait lui jouer un vilain tour dans un champ aussi fourni. La candidature de Jiggery Pokery doit aussi être prise très au sérieux, surtout après sa démonstration de la dernière fois. Pour peu qu’il parvienne à bien se placer, il aura son mot à dire. Melson avait été une petite déception à sa dernière sortie mais comme il devrait être bien servi au niveau du rythme, il n’est pas à exclure qu’il prenne une part active à l’arrivée cette fois.

24E JOURNÉE – COURSE PRINCIPALE – Benchmark 61 – 1650m

Karraar en lice pour une 6e victoire d’affilée

C’est une course mettant aux prises les compétiteurs de la C3 qui fera office d’épreuve principale samedi prochain pour le compte de la 24e journée. Invaincu lors de ses cinq derniers engagements, Karraar semble plus que jamais le favori pour ajouter une nouvelle victoire à son tableau de chasse.

Karraar continue d’écrire sa légende au Champ de Mars. Après deux premières tentatives infructueuses, le poulain de Gilbert Rousset a franchi un palier en enchaînant cinq victoires d’affilée, les unes plus impressionnantes que les autres. Ce qui fait la force de ce fils de Reaan est sans conteste sa capacité d’adaptation aux conditions de course, même s’il s’est montré plus à son avantage en faisant la course à l’avant. Sur sa forme actuelle, nous voyons mal qui pourrait lui barrer la route dans sa quête d’une sixième victoire sur notre turf. En Rear Admiral, l’entraînement Rousset possède un candidat valable pour épauler Karraar. Le gris n’a pas été de la fête jusqu’ici mais sa dernière course laisse présager un retour à l’avant-plan même si le parcours ne paraît pas être le plus propice pour un réveil de sa part.

Ricky Maingard aura du répondant à cette joute puisqu’il est fort probable que Speed Limit et Top Jet soient de la partie. Le premier nommé, auréolé de son titre de meilleur 3-ans, a confirmé lors de la 20e journée même si la victoire a paru quelque peu laborieuse. Il a certes été aligné uniquement sur sprint en deux tentatives mais son parcours sud-africain démontre qu’il devrait se montrer tout aussi compétitif sur cette distance. Il semble, sur papier du moins, être celui qui peut essayer d’aller titiller Karraar pour la victoire. Après un retour des plus convaincants à la compétition en juin dernier, Top Jet n’a pas connu la progression escomptée. Reste que le gris est un coursier bien estimé par son entourage et il devrait se montrer bien plus compétitif avec maintenant trois courses dans les jambes.

Un temps pressenti pour participer au Ruban Bleu cette année, Greys Inn Control a finalement fait l’impasse sur la grande course, son entourage ayant probablement eu des doutes par rapport à sa condition pour aborder une telle épreuve. La distance du jour est les adversaires paraissent néanmoins bien plus dans ses cordes, ce qui nous laisse à penser qu’il sera loin d’être ridicule pour son premier engagement sous les couleurs de Patrick Merven si d’aventure il obtient le feu vert de son entraîneur samedi prochain.

Jean-Michel Henry pourrait, lui, lancer Assegai dans le bain. Le nom de ce fils d’Ashaawes avait également été avancé pour le Maiden mais il n’avait pas bénéficié de la meilleure des préparations pour un tel marathon, d’où la décision de l’aligner en cette compagnie où il aura bien plus de chance de s’illustrer. Assegai n’a toutefois pas démontré grand-chose en trois tentatives sur notre sol et il devra avoir progressé énormément s’il veut jouer les premiers rôles si sa candidature se confirme ici.

Quant à Ramapatee Gujadhur, il fera probablement de Awesome Power son porte-drapeau à cette échéance. Ce dernier figurait dans les entrées pour le Maiden mais son entraîneur a jugé bon de ne pas l’aligner ce dimanche, ce qui fait qu’il pourrait concourir lors du 24e acte. Alors qu’il avait fait sensation à son retour à la compétition le 25 juin dernier, Awesome Power n’a pas été en mesure de confirmer à sa sortie suivante, battu sèchement par Captain Magpie. Comme il devrait aborder cette épreuve avec un bon capital fraîcheur, tout espoir lui est permis.