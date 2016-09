THE AIR MAURITIUS MAIDEN CUP - G 1 (60+) - 2400M : Parachute Man in the right place

L’entourage de la casaque bleu électrique et écharpe rouge avait sans doute raison de vouloir barrer la route à la participation de Parachute Man dans le Maiden 2016. Mais le destin en a voulu autrement et ce cheval a assis sa domination en sur classant ses adversaires au final, avec plus de quatre longueurs d’avance sur le premier des battus, Bulsara. Si Ricky Maingard savourait son deuxième Maiden après la victoire d’Ice Axe en 2012, Rye Joorawon se retrouve au même niveau car Man To Man lui avait en permis de goûter à l’ivresse de la victoire en 2014.

Les tribulations qui ont mené vers la plus prestigieuse course classique du calendrier mauricien font maintenant partie du passé, même si on aura ressenti un certain malaise après la décision du Mauritius Turf Club de permettre à quatre chevaux entraînés par un seul et même entraîneur de participer à cette épreuve. Pour certains, justice a été faite et la victoire de Parachute Man n’a souffert d’aucune discussion.

Fort de sa tenue, Ricky Maingard avait décidé que son protégé prendrait le relais une fois que Vettel aurait terminé son boulot. Il fallait impérativement durcir la course pour mettre les adversaires dans le rouge. Du reste, dans le rond des présentations, on aura noté un changement sensible sur la condition physique du futur vainqueur. Il avait perdu quelques kilos et ses muscles étaient bien dessinés. Bouclette Top présentait une robe améliorée. Bold Inspiration était on his toes. Night In Seattle était bien, sans plus. Bastille Day était terne, alors que Diamond Light arborait une belle robe. Rampant Ice était bien lui aussi et le vieux Bulsara était bien dans sa peau.

Quand Vettel a pris les devants et que Bold Inspiration a été contraint à faire l’extérieur, on savait que ce dernier aurait eu une course difficile. Parachute Man s’est tranquillement rapproché du meneur après 350m et son jockey ne s’est nullement inquiété de rester en dehors. Bouclette Top se présentait dans la position idéale, même si on avait toujours un doute sur sa tenue et on dira qu’on n’avait pas tort. Night In Seattle a eu affaire à Bastille Day, qui était placé à son intérieur.

Si on jette un coup d’œil aux temps fractionnés, il n’est pas impossible que la tactique n’ait pas été la bonne du côté du meneur car on constate qu’il a bouclé le premier kilomètre en moins d’une minute. Comme Vettel n’avait plus sa verve de 2015 et que la tenue de Bouclette Top était sujette à caution, c’était quelque part offrir la victoire sur un plateau à Parachute Man.

Et Night In Seattle dans tout cela ? Il a été la déception de la course en passant nettement à côté de son sujet. Il était déjà à l’ouvrage dans la descente et on savait qu’il ferait difficilement sentir sa présence.

LES AUTRES COURSES

Le doublé pour Joorawon,

Fayd’herbe et Merven

1. La première d’Avail sous la selle de Swapneel Rama, qui était à nouveau associé à un cheval entraîné par Patrick Merven. Une course parfaite avec une position idéale, c’étaient les éléments clés pour la victoire. À cela, il faut ajouter que Mighty Lion, un récent vainqueur, a apporté son aide en faisant courir Tornado Man dans la descente. En fait, la monture de Mervyn Teetan avait eu à travailler dans le début du parcours pour prendre le meilleur sur Avail, qui avait bien démarré. On a été étonné de la position de Bright And Blue, même s’il avait hérité d’une très bonne ligne. Cela dit, la course a été lancée sur un très bon tempo et on serait tenté de dire que Mervyn Teetan a présumé des forces de sa monture et s’est fait reprendre facilement dans la ligne droite. Reste qu’il est néanmoins parvenu à s’accrocher à la deuxième place devant Dunraven. On a noté une gêne subie par Please To Progress avant le dernier virage, quand Bright And Blue est passé devant lui. Mighty Lion, lui, n’a finalement précédé que Brandewyn à l’arrivée.

2. Et de deux pour Patrick Meven avec Bono Vox, qui retrouve le box des vainqueurs. Pourtant, rien ne laissait entrevoir que ce cheval l’emporterait. Comme attendu, c’est No Resistance qui a mené les opérations, tandis que Rebel’s Game s’est contenté d’une course plus tranquille, mais il a été contraint à évoluer à l’extérieur. Entree, auteur d’un bon départ, avait tranquillement pris la foulée du leader. Il était de ce fait le mieux placé de tous les adversaires de No Resistance. Aussi, comme la monture de Yashin Emamdee semblait avoir pu conserver des réserves, on s’est dit que les finisseurs ne pourraient pas refaire leur retard. No Resistance a bien résisté avant de s’avouer vaincu. Bono Vox, hésitant vu l’étroitesse du passage en ligne droite, a trouvé le jour au bon moment pour faire la différence. Les autres places ont été chaudement disputées. New Star, qui a abordé le dernier virage complètement à l’extérieur, a pris la troisième place. Prince Lateral a devancé Schachar et Wonder Kid pour la quatrième place. On a été bien déçu de la prestation d’Entree et, à un degré moindre, de celle de Schachar.

3. Elite Class, qui renoue avec le succès dès sa reprise, et ce, après une absence de 9 mois. On pouvait penser que le cheval pourrait avoir besoin de cette course, mais son entraîneur a su l’amener à un niveau qui lui a permis de faire la différence. Il faut à cela noter la très bonne monte de Rye Joorawon. Vite en action, il a immédiatement pris la direction des barres intérieures. Puis, quand Maestro’s Salute a pris une certaine avance, il a vite réagi pour réduire l’écart et empêcher de prendre position devant lui. Il a par ailleurs patiemment attendu l’ouverture à la corde, alors que les autres avaient déjà enclenché les manœuvres. Le gris d’Alain Perdrau a été contraint à courir avec le nez au vent et c’est sans doute cela qui l’a empêché de bien terminer son parcours, même s’il est vrai de dire qu’il a été gêné par Kimberly Al en fin de parcours. La surprise est venue d’Aware, qui a même titillé Elite Class dans l’emballage final. Il n’avait pas encore démontré qu’il était capable d’une telle performance en trois tentatives. Kimberly Al a manqué d’accélération dans les derniers 150m, tandis que Kruger Rand semble avoir été desservi par le rythme.

4. Gharbee a été retiré derrière les stalles et les gains du vainqueur ont été déduits de 20 sous par roupie. Il faut ici signaler que le cheval s’est donné un coup dans son box et qu’il a été jugé plus apte d’attendre que le coursier soit sellé avant de décider de sa participation. En l’absence d’un vrai meneur, on s’était dit que Super Glue serait le candidat idéal pour cette position. Ainsi, c’est sans surprise qu’on l’a vu mener le peloton avec sur le dos le nouveau jockey de Ramapatee Gujadhur, Benjamin Kennedy. Du côté de Blaze Of Noon, il avait été décidé de suivre de plus près vu que le tempo ne serait pas élevé. À ce sujet, il faut dire que le rythme a été régulier à la raison de 12” pendant les premiers 800m. Down Under a ainsi été pris au piège par la tactique de Blaze Of Noon. Super Glue a soudainement versé à l’intérieur dans la descente pour entrer en contact avec Blaze Of Noon, qui progressait à son intérieur. Ce dernier a perdu du terrain lors de cette gêne. Down Under s’est rapproché, mais sans faire impression sur le leader, qui a accéléré à 600m de l’arrivée pour ne pas être rejoint. La deuxième place est revenue à Silver Dice. Bandido Caballero a terminé troisième devant Blaze Of Noon.

5. Prince Of Thieves n’a pas déçu, mais la victoire a été plus difficile que prévu. La faute à Valere, qui l’a sérieusement gêné peu après le passage du but pour la première fois. Le cheval a dû être repris et s’est retrouvé avec plus de retard que prévu sur Lucky Valentine. Ce dernier avait été bien soutenu au niveau des paris samedi et ses partisans pensaient qu’il pourrait réaliser le bout en bout. Si on regarde la course de plus près, la faute de Valère aurait pu avoir de plus graves conséquences et son jockey mérite une sanction exemplaire. Il y avait un bon pas dans la course et on attendait impatiemment le sprint final. En effet, on a eu droit à une belle ligne droite avec quatre chevaux luttant pour la victoire. Lucky Valentine a viré en tête. Alpha Pegasi a vite accéléré pour pointer le nez à mi-ligne droite. Puis s’est amené Prince Of Thieves sur lequel Bernard Fayd’herbe s’est démené comme un beau diable pour avoir le dernier mot d’une tête. La quatrième place est revenue à Split The Breeze.

7. La septième épreuve a été une simple formalité pour Step To Fame, qui a relégué son plus proche poursuivant à plus de quatre longueurs. On dira qu’il ne s’est pas pressé pour distancer ses adversaires au départ vu qu’il avait l’avantage de la corde. Une accélération avant les 600m et le voilà qui prend ses distances pour ne pas être rejoint. À noter que les 200m entre le poteau des 600 et des 400m ont été couverts en moins de 10”. De ce fait, les autres ont été réduits à se battre pour les accessits. La deuxième place est revenue à Harryhopeithappens, qui a devancé Count Emmanuale. Ce dernier a résisté de peu à All Magic, qui a couru en progrès comme attendu. On peut aussi considérer que Bikini Billy s’est amélioré en dépit qu’il ait trébuché en fin de parcours. Notons que le jockey de Prince George avait perdu un étrier au départ avant d’y pouvoir replacer son pied.

8. Belle arrivée dans la dernière épreuve avec une fin de course époustouflante de Melson qui est venu priver Jiggery Pokery de la victoire. Étant donné que Van Der Scaler a insisté pour conserver la corde, It’s My Party, Tobeastar et Shield Of Thunder se sont retrouvés dans une position inconfortable. Par contre, Ted Basset était idéalement placé. Son compagnon d’entraînement Tigre Libre avait été repris et s’est retrouvé en avant dernière position. Le rythme a été d’un bon niveau et on s’attendait à voir les chevaux de tête faiblir dans l’emballage final. C’est ainsi que Ted Basset a émergé avant d’être dominé par Jiggery Pokery. Ce dernier avait sans doute pensé avoir fait le plus difficile, mais c’était sans compter avec Melson, sur lequel Bernard Fayd’herbe a donné un autre aperçu de son finish percutant. Ce qui lui a permis de réaliser le doublé, tout comme Rye Joorawon et Patrick Merven.

Deux semaines de mises à pied pour Goomany

Pour la faute commise à l’encontre de Prince Of Thieves lorsqu’il était en selle sur Valere, Girish Goomany se retrouve une fois de plus avec une faute d’interférence. Il assistera à deux jours en tant que spectateur. Sachez aussi que Kevin Ghunowa s’est retrouvé avec une amende de Rs 5 000 pour avoir trop manifesté sa victoire sur Step To Fame.



Ricky Maingard : « J'ai dit à Rye de faire confiance au cheval »

Après Ice Axe en 2012, c'est avec Parachute Man que Ricky Maingard a renoué avec le succès dans le Ruban Bleu, qui plus est, avec un coursier dont la participation a été incertaine. « On a préparé cette course depuis longtemps et on savait qu'on avait un cheval qui tenait la distance. Il fallait le laisser courir. Après la course de Blaze Of Noon (ndlr : 4e course), j'ai dit à Rye qu'il ne faisait pas assez confiance au cheval. Je lui ai dit de laisser courir Parachute Man et de partir très tôt car ils n'allaient pas pouvoir le rattraper. C'était selon moi la meilleure façon de gagner cette course, on a mis ce plan à exécution et on a eu raison. On savait que Vettel partirait devant et l'idée était de le suivre et de partir dès qu'il reprenait l'allure. J'avais dit à Rye de rester à trois-quarts de longueur de lui et d'y aller franchement à la route. C'est exactement ce qu'il a fait. »

Brigitta Dehring-Maingard : « My Mr Bolt »

« C'était une victoire fantastique et je veux passer un petit bonjour à la maman de Ricky, qui a 92 ans. Cette victoire, elle est pour vous. J'ai retenu mon souffle pendant toute la course. Ricky est mon Usain Bolt aujourd'hui. »

Rye Joorawon : « Credit to my trainer »

Véritable classic winner au Champ de Mars avec ses sept victoires — deux Maiden avec Man To Man en 2014 et Parachute Man en 2016, quatre Coupe d'Or avec London Del en 2007, Ritz Cub en 2008, Tandragee en 2012 et One Cool Dude en 2015, une Duchesse avec Night In A Seattle acquise seulement en début de saison, alors que la magie du Barbé lui échappe toujours —, Rye Joorawon était aux anges hier après une nouvelle démonstration dans le Ruban bleu.

« C'est une joie indescriptible. Mais tout le crédit revient à mon entraîneur, M. Maingard, qui a su trouver la tactique juste dans un déroulement de course où il ne s'est pas trompé pour user ses adversaires. Tout s'est ainsi passé comme sur des roulettes. J'ai suivi proche du meneur Vettel. Je suis parti à 800m selon notre stratégie. Comme Parachute Man est le seul qui peut bien tenir, allant jusqu'à 3200m, le reste n'a été que formalité. Ce succès, je le dédie à mon entraîneur évidemment, mais aussi à ma famille, surtout ma fille Raina, qui fête ses 4 ans demain (lundi). »