THE AIR MAURITIUS MAIDEN CUP (GR.1) — 2400M : Parachute Man en roue libre

La plus prestigieuse épreuve du calendrier hippique mauricien, The Air Mauritius Maiden Cup, a surtout gravité autour des tentatives d'empêcher le futur gagnant d'y participer et du bras de fer légal opposant l'entraînement à la casaque bleu électrique au Mauritius Turf Club (MTC), s'agissant de la demande de cet établissement d'aligner plus de deux partants — contrairement aux conditions imposées par l'organisateur des courses. Ces remous auront été un moyen de faire de la publicité auprès des Mauriciens qui s'étaient déplacés en grand nombre à notre hippodrome en l'occasion de cette journée dominicale.

Le MTC ayant accepté exceptionnellement d'agréer à la demande de l'état-major de Gujadhur, qui aligna dès lors quatre partants, la question qui était dimanche sur toutes les lèvres : qui allait succéder à Vettel au palmarès de cette épreuve ? Sur papier, Night In Seattle, Bouclette Top et Parachute Man offraient les meilleures garanties. En revanche, on n'accordait à Vettel, loin de sa meilleure forme, et aux autres, qu'une chance secondaire dans cette épreuve longue de 2400m. Finalement, c'est la tenue qui a parlé avec la victoire dans un fauteuil du représentant de Ricky Maingard malgré son net désavantage au handicap par rapport à ses adversaires.

Le train de la course fut assuré comme prévu par Vettel, qui mit à l'épreuve la tenue de ses adversaires en partant sur de bonnes bases avant d'imprimer une allure régulière. Si Joorawon avait la possibilité de placer Parachute Man dans le dos du leader au bas de la descente, il choisit de garder sa position sur l'arrière-main de Vettel. Cela permit à sa monture d'étendre ses grandes foulées, de contrer toute éventuelle tentative de l'enfermer et de placer au moment voulu son attaque si d'aventure le meneur tentait d'endormir le peloton. De sa deuxième ligne, Bouclette Top suivit sagement en troisième position à l'intérieur de Bold Inspiration, qui précédait Rampant Ice, Night In Seattle à l'extérieur, Bastille Day, Bulsara et Diamond Light respectivement.

Les choses se précisèrent à 600 mètres de l'arrivée lorsque Parachute Man accéléra sèchement. Il ne lui mit pas longtemps pour déborder Vettel. À l'arrière, tous ses adversaires étaient mis sous pression afin de ne pas se laisser prendre de vitesse. L'imposant coursier de Ricky Maingard aborda la ligne droite avec de solides prétentions devant Bouclette Top. Ce dernier montra ses limites sur la distance, incapable d'accélérer. En revanche, Bulsara, lancé par le jeune Kennedy, sortit un joli coup de reins au milieu de la piste. Cependant, cela fut insuffisant pour inquiéter Parachute Man qui s'en alla gagner en roue libre, démontrant qu'il est incontestablement le meilleur stayer de l'île actuellement. C'était la deuxième victoire de Ricky Maingard dans le Ruban Bleu après celle remportée par Ice Axe en 2012.