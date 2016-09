THE AIR MAURITIUS MAIDEN CUP : Parachute Man lets his racing do the talking

Le happy end a finalement eu lieu pour Parachute Man. Le poulain de Ricky Maingard, au centre de toute une polémique quant à son éligibilité à participer au Ruban Bleu, a répondu de la meilleure façon qui soit à tous ses détracteurs, à savoir sur la piste où il a littéralement survolé l’édition 2016 du Maiden en s’imposant par plus de quatre longueurs. Ricky Maingard et les siens étaient aussi en liesse dimanche dernier avec le retour gagnant de Elite Class, dont c’était la première tentative cette saison. A défaut de succès classique, l’entraînement Rousset s’est contenté d’un doublé grâce à deux montes pleines d’assurance de la part de Bernard Fayd’herbe (Prince Of Thieves et Melson). Doublé également pour Patrick Merven (Avail et Bono Vox) tandis que Ben Kennedy s’illustrait dès sa première monte sur notre turf avec Super Glue. Step To Fame, le grandissime favori de la 7e épreuve, n’a, lui, pas commis d’erreur pour permettre à Shirish Narang de briller à nouveau le jour du Maiden.

Le principal enseignement à tirer du Maiden 2016 est que les détracteurs de Parachute Man avaient bien raison de craindre sa participation car avec son rating de 56, le mastodonte de Ricky Maingard a survolé d’une façon déconcertante la plus grande course du calendrier hippique. Favori battu du Turf Magazine Golden Trophy en août dernier, Parachute Man avait quelque peu refroidi les ardeurs de quelques turfistes, mais ce fils de High Chaparral s’est racheté de bien belle manière dimanche dernier. De son 6e couloir, Parachute Man se porta aux avant-postes où on s’attendait davantage à voir Bold Inspiration et Vettel, mais c’est bien le lauréat 2015 du Maiden qui dirigea les opérations. Bouclette Top était troisième, suivi de Bold Inspiration, Rampant Ice, Night In Seattle, Bastille Day, Bulsara et Diamond Light au premier passage du but.

Avec Parachute Man sur ses talons, Vettel n’eut pas le loisir de réduire l’allure à sa guise, si bien que le premier kilomètre fut bouclé en un peu moins d’une minute. C’est à partir des 800m que les choses s’animèrent avec Parachute Man qui progressa sur le flanc de Vettel avant de passer franchement à l’offensive aux 600m. Vettel n’eut aucune réaction face à cette attaque tandis que Guillambert sollicitait vigoureusement Bouclette Top pour rester au contact. Derrière, Night In Seattle n’arriva pas à enclencher, au contraire de Bulsara, qui était lancé plein gaz par Kennedy en épaisseur.

Parachute Man entama la ligne d’arrivée en grand vainqueur avec toute l’armada de l’entraînement Gujadhur à ses trousses. Bien accompagné par Joorawon, il laissa sur place ses adversaires pour s’en aller gagner dans un fauteuil. Bulsara termina fort mais la cause était déjà entendue. Bouclette Top conserva sa place sur le podium tandis que Diamong Light conclut plaisamment pour accrocher le dernier accessit. Night In Seattle, le favori de la course, ne termina qu’à une modeste 6e place à l’arrivée, à plus de 11L du gagnant.

Parachute Man prouve par cet éclatant succès qu’il avait bel et bien sa place au départ du Ruban Bleu et il permet à Rye Joorawon de remporter son deuxième Maiden, et ce, en l’espace de trois années. Après cette confortable victoire, Parachute Man va sans doute prendre cher au niveau de son merit rating mais il s’impose d’ores et déjà comme un des meilleurs, sinon le meilleur stayer de l’île. Bulsara, du haut de ses 10 ans, n’a pas à rougir de sa prestation mais le doute est plus que jamais permis à l’égard de la tenue de Bouclette Top. Ricky Maingard, qui s’est fait discret durant toute la tempête médiatique pre-Maiden, savoure lui aussi son deuxième Ruban Bleu après celui remporté avec Ice Axe en 2012. Avec un coursier de la trempe de Parachtue Man dans son effectif, on serait étonné que le tableau de chasse de l’entraîneur en reste là.

Parachute Man à 53/100 d’Intercontinental

Malgré le retrait des false rails et une piste normale à 2.8 unités, aucun record n’a été amélioré à l’occasion de cette journée dominicale, qui accueillait la plus prestigieuse épreuve de notre calendrier hippique, The Air Mauritius Maiden Cup. Quelques performances honorables furent toutefois enregistrées, notamment par Parachute Man qui remporta le Ruban Bleu sur 2400m en 2.27.38, soit à 53 centièmes du record de la distance établi par Intercontinental en 2013. Auparavant, c’est Have Mercy qui détenait la meilleure marque lorsqu’il arrêta le chrono à 2.28.23 dans l’édition 2005. Le temps de Parachute Man constitue ainsi le deuxième meilleur chrono réalisé par un vainqueur depuis l’introduction de cette distance sur notre turf, mais le quatrième jamais enregistré puisque Vettel et Not Liable, qui avaient complété le podium en 2013, avaient couru dans un temps légèrement inférieur. Dimanche dernier, on craignait qu’il y eut un faux train, mais flanqué de Parachute Man sur son arrière-main, Vettel imprima une allure régulière durant tout le trajet. Afin de mettre à l’épreuve la tenue de ses adversaires, le représentant de Ricky Maingard lança le sprint à un peu plus de 600m de l’arrivée. Comme il fallait s’y attendre, ils ne furent pas nombreux à pouvoir revenir sur Parachute Man, qui se permit même de l’emporter par un peu plus de 4L devant son plus proche poursuivant Bulsara, qui se contenta d’un nouveau podium pour sa troisième participation à cette épreuve. L’autre vainqueur de Ricky Maingard, Elite Class, réussit également un chrono honorable pour son retour en compétition après 9 mois. Maestro’s Salute ne partit pourtant pas sur des bases élevées, bouclant les premiers 400m en 26.11. A titre de comparaison, la partie correspondante de l’épreuve de clôture réservée aux coursiers de la C7/8 fut couverte en 26.04. Cependant le peloton sprinta sur les derniers 600m pour permettre à Elite Class de l’emporter en 1.24.52, ce qui constitue le meilleur chrono cette saison sur 1400m dans le Benchmark 51. C’est Captain Magpie qui détenait le temps référentiel dans cette valeur jusqu’ici avec 1.24.89. L’autre 1400m de la journée fut enlevé par Melson qui égala le meilleur temps 2016 de The Deacon sur la distance pour le Benchmark 31 avec 1.25.36. Même s’il se situait à 33/100 du class record de Streetbouncer, Step To Fame ne fut pas si ridicule dans la septième épreuve disputée sur 1000m pour les chevaux de la C6/7 (B41). Il s’imposa dans un fauteuil arrêtant le chronomètre à 56.78, soit à 15/100 du meilleur performer de la saison sur la distance.

Rama le meilleur finisseur

Certes, Swapneal Rama ne possède pas la poigne d’un Bernard Fayd’herbe ou d’un Jeanot Bardottier dans la ligne d’arrivée. On dirait même qu’il fait preuve d’une certaine nonchalance. Néanmoins, il s’est montré très efficace cette saison surtout sur les finisseurs. En effet, 4 des 8 chevaux pilotés par Rama ont réalisé le meilleur finish sur les derniers 600m dans leurs épreuves respectives. Le jockey mauricien attaché à l’entraînement Perdrau se signala sur un coursier de son ancien employeur, Avail qui mit tout le monde dans le rouge dans l’épreuve d’ouverture à l’issue de la meilleure fin de course. Bandido Caballero, Alpha Pegasi et Harryhopeithappens furent également crédités du meilleur finish dans leurs courses respectives avec Rama en selle. Le dernier nommé était en action sur 1000m et il réalisa le meilleur chrono de la journée sur les derniers 600m avec 34.02. Ce hongre alezan devrait se montrer plus utile sur un parcours rallongé la prochaine fois. Cependant, le jockey le plus impressionnant au finish samedi dernier demeure Bernard Fayd’herbe qui démontra sa classe en s’imposant dans les toutes dernières foulées sur Prince Of Thieves et Melson. A noter également la belle fin de course d’Aware qui se contenta toutefois de la deuxième place derrière Elite Class dans la troisième épreuve.