THE AIR MAURITIUS MAIDEN CUP: Pourquoi le MTC a-t-il craqué ?

Le président du Mauritius Turf Club (MTC), Alain Noël, a été pourtant catégorique dans ses différentes interventions à la presse ces dernières semaines. « On ne change pas les conditions du Maiden à quatre jours du départ », affirmait-il. Pourtant, à deux jours de cette grande course, soit le vendredi 2 septembre, le Mauritius Turf Club (MTC) a finalement craqué sous le poids des intenses pressions exercées sur le Club, par des instances étatiques, la Gambling Regulatory Authority et le PMO. On lui a fait comprendre que s’il n’accédait pas aux exigences de l’établissement Gujadhur, sa licence d’organisateur de courses allait être suspendue. Le MTC a dû concédé un changement majeur dans les conditions de courses pourtant agréées par les autres parties, en autorisant aux Gujadhur « to give more than two entries » dans le Ruban Bleu National, lésant au passage les droits de tous les autres participants de cette course qui n’ont pas eu leur mot à dire sur cette question.

À vendredi aux alentours de 14h, personne ne savait encore si la journée du Maiden d’aujourd’hui allait se tenir comme prévu. Dans sa quête originale de priver dans cette épreuve une place au cheval de Ricky Maingard, le trio des Gujadhur, devant cet échec patent, a essayé par tous les moyens de faire engager dans cette épreuve plus de deux partants. Après avoir tenté de le faire à travers deux autres écuries sans succès, ils ont choisi la manière forte. En d’autres mots, la confrontation était devenue l'ultime recours. Et pour cela il fallait de solides appuis: l’aide et le soutien de la Gambling Regulatory Authority (GRA), les pressions du Prime Minister’s Office (PMO), la complicité d’un administrateur du MTC, en l’occurrence Jean Noël Fayolle, et sans oublier le soutien populiste saupoudrée astucieusement de communautarisme, relayé habilement sur les réseaux sociaux et certains médias en quête d’échanges de bons procédés. L’objectif était d’aligner quatre chevaux dans la course principale de ce dimanche. Au cas contraire, l’écurie Gujadhur aurait retiré tous ses chevaux de cette course, et même de la journée. L’épée de Damoclès était placée.

Mais pour mieux comprendre et surtout pour séparer le bon grain de l’ivraie, recentrons le débat et faisons la chronologie des événements.

Tout est parti de la participation annoncée de Parachute Man dans la Maiden Cup. Tout comme ils s’étaient opposés à la participation de Disa Leader dans cette même course classique il y a quelques années, les membres de la famille Gujadhur se sont élevés contre le fait que le cheval entraîné par Ricky Maingard soit aligné au départ de cette course. Dans un premier temps, les têtes pensantes de la casaque bleue électrique avaient parlé de « ratings », arguant que le MTC n’avait pas le droit de changer les conditions de course.

Il est effectivement vrai de dire que le MTC avait changé les conditions, mais cela est une pratique courante et ne relève nullement d’un cas exceptionnel associé au Maiden. D’autres courses étaient également concernées par ces changements et pas des moindres, car les conditions de presque toutes les courses classiques étaient concernées. L’état-major de l’écurie Gujadhur devait même adresser une longue correspondance au MTC aussitôt que ces conditions avaient été rendues public. Après avoir étudié tout le problème, le MTC devait rester ferme sur sa position et aucun amendement n’allait être apporté, sauf celui disant que s’il y a de la place, les chevaux de moins de 60 seront acceptés.

Dans une démarche pour barrer la route à la concurrence représentée par Parachute Man, l’état-major de l’écurie Gujadhur avait approché au moins deux entraîneurs, dont Shyam Hurchand, pour qu’ils accueillent un ou deux chevaux dans leur yard par le biais d’un transfert illico presto. Un transfert organisé avec comme condition sine qua non que ces chevaux soient alignés dans le Maiden Cup. Ainsi, Parachute Man n’aura pas de place car le rating du cheval de Ricky Maingard est de 56 et sa participation n’était pas automatique, selon les conditions of racing. Shyam Hurchand avait refusé, après hésitation, cette offre indécente et devait même faire une déclaration à la presse, ce qui avait provoqué la colère de l’assistant entraîneur auto proclamé, Gopal Gujadhur, lequel l’avait malmené dans le paddock devant de nombreux témoins.

Un autre moyen de pression, sur la piste cette fois

Le plan B étant tombé à l’eau, les Gujadhur ont essayé de trouver d’autres moyens pour repasser à l’attaque. Avec les désistements de Scotsnog, Assegai, Greys Inn control et Man to Man entre autres, la place de Parachute Man était assurée dans The Air Mauritius Maiden Cup 2016.

C’est alors que le 28 août dernier, la rumeur s’est répandue au Champ de Mars que l’écurie Gujadhur allait aligner plus de deux partants. Pouquoi cette nouvelle démarche puisque le but inavoué avait échoué ? Ceux qui sont dans le secret des Dieux affirment que c’est pour rendre la vie dure à un adversaire de cette course tout en préservant les chances de leurs principaux favoris Un autre moyens de pression sur la piste cette fois ! Le but ultime étant cette fois encore de gagner le Maiden à tout prix comme celui qui a marqué les esprits en 1969 lorsque Dr Kwan fut rétrogradé au profit de Corban.

Ainsi la volonté de faire courir plus de deux partant a été confirmée le lendemain, soit le 29 août, par un courrier de Ramapatee Gujadhur au General Manager du MTC, disant qu’il allait aligner quatre chevaux dans The Air Mauritius Maiden Cup. Dans sa lettre à Benoit Halbwachs l’entraîneur de l’écurie Gujadhur s’appuie sur la directive (N° 6) entérinée par la GRA le 16 octobre 2015 ce qui devrait permettre à l’écurie Gujadhur d’aligner plus de deux partants si les paris couplés étaient offerts pour les partants d’une même écurie. « No stable/trainer/owner shall be allowed to field more than two (2) horses in a particular race, save and except for listed and 60 + races, in which case, fielding of more than two (2) horses will be allowed upon availability of couple bets to punters». C’est fort de cette règle et eu égard à l’autorisation exceptionnelle de la GRA qu’une épreuve a pu se dérouler avec moins de six partants. Ainsi la Quantum Cup a pu se courir avec quatre partants dont deux chevaux de l’écurie Gujadhur qui ont pris les deux premières places, ce qui a assuré en grande partie le titre de «champion trainer» à la casaque bleue électrique, écharpe rouge. Personne n’a pu confirmer que des paris au couplé ont été pris même si une compagnie de paris- elle-même soulagée à deux reprises par la GRA– la saison passée l’avait apparemment offerte.

MTC : ne rien céder

Face à cette situation, le MTC n’a pas voulu bouger d’un iota et n’a rien cédé. Son président, Alain Noël, ferme et courageux, a du reste réitéré son intention de ne laisser courir que deux chevaux par écurie, dans son intervention mercredi dernier au Muzika Jazz and Sports Bar, à Bagatelle, où se déroulait le tirage au sort de l’Air Mauritius Maiden Cup. Cet exercice, il faut rappeler, a été boycotté par l’écurie Gujadhur. Par la suite lors d’une réunion jeudi soir, les administrateurs ne se sont pas laissés convaincre par l’un des leurs au sein du Board, Jean Noël Fayolle. Il a délaissé sa neutralité pour se montrer être un ardent partisan de l’écurie Gujadhur. Il a ainsi écrit, avons-nous appris, plusieurs lettres à ses collègues pour plaider la cause de l’écurie Gujadhur. Il est même allé jusqu’à dire qu’il va se dissocier de la décision du Board. Quoi qu’il en soit, Jean Noël Fayolle a été mis en minorité et a quitté la réunion la tête baissée. Suite à cela, le MTC a publié un communiqué pour confirmer la prise de position ferme du club.

Mais ce même jour, soit le 1er septembre, Ramapatee Gujadhur devait une fois de plus, dans un courrier au MTC, menacer de retirer tous ses chevaux de la journée de Maiden s’il n’obtient pas satisfaction. « We reserve the right, if you maintain this irrational stand, to scratch all our horses due to run on the Maiden Day », avait-il notamment écrit. Le même jour, la GRA devait à nouveau mettre la pression sur le MTC à travers une lettre signée par sa Chief Executive Officer (CEO), Chhayan Ringadoo, qui rappelle au MTC sa lettre datée du 31 août et la directive «tailor made» N°6 stipulée plus haut.

La GRA, qui aurait dû aussi faire prévaloir la neutralité d’une autorité, s’est réuni d’urgence le vendredi 2 septembre matin à 8h en vue de passer en revue la situation. Les deux jours précédents pourtant, le MTC avait échangé des correspondances avec la GRA pour lui demander notamment des précisions sur la directive N°6. La GRA est restée bien évasive sur la question, relatant que cette directive est « self explanatory », sans pour autant préciser si le MTC devait ou non accepté plus de deux chevaux d’une écurie. La GRA a laissé persister un flou, car il est évident que cette directive de la discorde peut être interprétée différemment.

L’accord de la dernière heure

Devant le stand ferme du MTC, les Gujadhur ont saisi la Cour suprême mais l’ordre intérimaire demandé ex-parte n’était pas recevable. Cependant, le juge a demandé à voir toutes les parties. Le MTC, représenté par Sanjay Bhuckorry et Yahia Nazroo fut ainsi convoqué devant le juge à 13h30 avec les représentants du parquet et la famille Gujadhur. Devant la tournure des évènements, le retard déjà engagé sur la publication du programme officiel, et la menace qui pesait sur un report du Maiden du fait que d’autres parties, dont les autres entraîneurs participants à la course et les organisateurs de paris qui offrent le «couple bets» pour les écuries devaient aussi être entendus a contraint le MTC a été finalement contraint d'accepter que l’entraînement Gujadhur aligne plus de deux chevaux.

Mais la problématique de départ demeure entière. Le juge Prithviraj Fekna n’a jamais tranché sur le fond et sur la légalité de cette affaire vendredi, comme veulent le faire croire certains. Fait rarissime, dans l’ordre émis pour la conclusion de cette affaire, le détails des « proceedings » ont été publiés et expliquent que le MTC n’a en rien cédé sur le fond :« Mr. S.Bhuckory states that the Board of Administrators has convened again today and with a view to find a global solution to the matter and not to put the good running and integrity of the horse racing in jeopardy and also the imminence of having to finalise the program of this week, and without any manner admitting the avertments contained in the applicant’s (ndlr : Ramapatee Gujadhur), the respondent (ndlr : MTC) has exceptionally agreed and decided, through its Board of Administrators to allow Applicants to field more than two horses in the Maiden Cup race 2016. » « Further to the above the respondent wishes to place on record that this exceptional measure should not, in any manner and circumstances, be interpreted as an acceptance of applicant’s interpretation of paragraph 6 of the Direction of 2015. » C’est en prenant en considération ces deux points que le juge Fekna a autorisé («allow») l’écurie Gujadhur à inscrire plus que deux chevaux dans la course principale de ce dimanche.

Des pressions étatiques

Si le MTC, veut se donner bonne contenance et suggérer que sa démarche s’inscrit dans le seul but de sauver le Maiden 2016, ce n’est pas tout à fait exact. Pourquoi le MTC a-t-il craqué, alors que cette affaire portée devant une cour de justice représentait une occasion en OR pour le Club de la rue Eugène Laurent de savoir où commence et où finit les prérogatives de la GRA, transformée, tant soit peu, en une arme politique placée entre les mains d’apprentis politiciens ?

Vient la question suivante : Que s’est-il passé entre la réunion du MTC (jeudi soir) et celle de la GRA (vendredi matin) ?Week-End est en mesure de confirmer qu’il y a eu des pressions exercées de toutes parts, y compris du Prime Minister’s Office, pour que le MTC revienne sur sa décision. Des pressions ont aussi été dirigées vers des hommes en vue du monde hippique mauricien pour convaincre le MTC de «back-pedalled». Il était question de la suspension de la licence du MTC et référence a été faite à l’article 100 de la GRA Act en deux fois, soit la lettre du 1er et le 2 septembre qui porte la signature de la Chief Executive. Comme quoi, tous les moyens étaient bons pour faire plier le MTC.

Le mouvement concerté entre le PMO et la GRA n’est pas passé inaperçu. Le rôle malsain d’un conseiller au PMO, qui a fait capoter le rapport des britanniques sur les courses hippiques, également membre influent de la GRA, a aussi été mis au grand jour.

Le président de la GRA, Me Raouf Gulbul, a, du reste, fait une déclaration à un confrère pour dire ce qu’il pensait, tout en précisant : « Je ne vais pas polémiquer sur ce cas de figure. Je ne vais certainement pas brandir des menaces». Une petite phrase qui n’a pas été prononcée au hasard et qui est loin d’être un slip of the tongue. Quand cela vient d’un organisme dont l’incompétence a été mise au grand jour par deux rapports de britanniques concernant le milieu hippique mauricien et confirmée par le Premier ministre SAJ, lui-même, il y a de quoi s’inquiéter de cette dérive qui risque de porter un coup mortel aux courses mauriciennes. Juste pour assouvir les ambitions gargantuesque d’une écurie qui n’est pas à son baptême de feu en la matière. Est-ce donc l’Etat qui a pesé de tout son poids sur la décision du MTC où est-ce l’œuvre de quelques mafieux qui se servent de leur position pour tenter de diriger l’hippisme mauricien ?

Dans le sillage de cette affaire, la cohésion de l’administration du club qui faisait jusque là une belle unanimité, a volé en éclats. Outre Jean Noël Fayolle, Donald Payen et Pierre du Mée se sont finalement vendredi ralliés, désolidarisant avec leur président qui a lui fait preuve de fermeté et de panache.

Des voix s’élèvent pour demander un vote de no confidence contre l’ensemble de l’administration du MTC pour leur «gestion désastreuse» de cette affaire. Entretemps c’est la démission pure et simple de Jean Noël Fayolle qui est exigée par une grande majorité des membres.

Administrateur du MTC-Démission réclamée de Jean Noël Fayolle

Clifford Maniacara réclame la démission du Board des administrateurs du MTC

L’administrateur Jean-Noël Fayolle a-t-il encore le droit moral de continuer à siéger au sein du Board des administrateurs du Mauritius Turf Club (MTC) ? La question est posée après qu’il s’est ouvertement désolidarisé des décisions qui ont été prises par le Board des administrateurs dans cette triste affaire des entrées dans la Maiden Cup.

La situation est telle qu’on peut se demander aujourd’hui si l’administrateur du MTC agit en son âme et conscience ou est-il simplement un obligé de l’établissement Gujadhur qu’il est le premier à accueillir chaque semaine.

L’année dernière pour le Ruban Blue, il avait fait parler de lui et pas forcément pour les bonnes raisons. Et il récidive cette année. Car il ne veut céder la loge qui lui a été attribué au profit d’un ministre haut gradé du gouvernement qui a souhaité venir assiter au Maiden.

Ses collègues lui en veulent encore plus puisque, plusieurs témoins affirment que Jean-Noël Fayolle aurait téléphoné pandant la réunion de jeudi et aurait laissé son téléphone ouvert pour permettre à son correspondant d’entendre toutes les discussions.

Le pot au rose a été confirmé lorsque des propos tenus dans le Board se sont retrouvés dans l’affidavit juré par l’entraîneur de l’écurie Gujadhur, Ramapatee Gujadhur, vendredi. Si cette histoire se confirme, l’administrateur Fayolle doit démissionner ou être expulsé du MTC.

Outre Jean Noël Fayolle, deux autres commissaires sont en délicatesse. Selon l’affidavitdes Gujadhur, Pierre du Mée leur aurait dit d’ une reunion du MTC «qu’ ils tournent en rond» et Donald Payen, qui dès que les choses prennent une tournure politique, se retrouve en position de porte à faux. On leur prête tous deux d’avoir changé leur position en 24 heures.

Par ailleurs, le membre du MTC, Clifford Maniacara, fait circuler depuis vendredi un courriel où il demande la démission pure et simple des membres du Board des administrateurs et en rajoute même une couche. « Member of Mauritius Turf Club has taken note of the obstinacy of the Board to refuse the Gujadhur stable more than 2 entries in the Maiden Cup for several weeks prior to this major event. The Gujadhur stable made several requests to the board to review their decisions of limiting the number of horses to two. The G.R.A also recommended the Board to allow the Gujadhur stables to enter more than two horses as prescribed in the GRA Act », écrit Clifford Maniacara.

En conclusion, ce dernier estime que le Board a failli à sa tâche et « has brought down the image of the M.T.C in light of the ruling of the Supreme Court. Henceforth, as a member of the club, I am humbly requesting that the President and board members to have the decency to resign and call for new elections », dira-t-il.

Il va sans dire que la campagne pour les élections des deux administrateurs pour 2017 est déjà lancée.

GRA : question to ponder ?

Dans le sillage du bras de fer entre le Mauritius Turf Club (MTC) et l’écurie Gujadhur, où le rôle de la Gambling Regulatory Authority (GRA) n’est pas passé inaperçu, nous aimerions adresser ces quelques questions au président de cette autorité, Me Raouf Gulbul, qui s’est abrité derrière la CEO, Chhayan Ringadoo, laquelle, disons-le encore une fois tout haut, est perdue dans tout ce méli-mélo.

Commençons donc par le commencement, c’est-à-dire, par le point sur lequel l’écurie Gujadhur s’est appuyée pour exiger la participation de plus de deux partants :

1) Depuis quand y a-t-il le couplage des paris et quels en sont les règlements ?

2) Est-ce que le MTC a été informé en bonne et due forme que la GRA a donné son feu vert pour l’organisation du couplage des paris ? Si oui, quand cette décision a-t-elle été prise ?

Alors qu’il y a d’autres points sur lesquels la GRA tâtonne, il est étonnant de constater que l’autorité s’est précipitée d’accorder son feu vert pour le couplage des paris. Quand Me Raouf Gulbul se penchera-t-il sur les dossiers suivants :

1) Le commingling international ;

2) L’Internet betting (sur ce sujet, la GRA s’est pressée pour interdire Supertote de cesser ses opérations)

3) Le debit betting ;

4) La non-annulation des paris en cas de retrait.

Et ce n’est pas tout. La GRA n’a non seulement pas bougé d’un iota s’agissant des dossiers qui dorment dans ses tiroirs depuis des années, mais elle fait aussi la sourde oreille sur :

1) Les paris à crédit ;

2) Les paris sur les doublés, triplés et quadruplés.

Last but not least, pourquoi la GRA n’a-t-elle pas jugé important d’intervenir lorsque le MTC avait décidé de « retirer » le jockey Girish Goomany de sa suspension pour piloter Riems de l’écurie Gujadhur ? La GRA serait-elle restée silencieuse si l’écurie Gujadhur n’était pas concernée par cette décision ? Il faut aussi savoir que l’écurie Gujadhur se trouve dans la circonscription N° 3, soit celle où le politicien Raouf Gulbul avait posé sa candidature aux dernières élections de 2014. Toute coïncidence entre les deux affaires ne sera que fortuite…

Pour ne rien vous cacher, nous sommes du même avis que le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth. L’actuelle GRA est aussi inefficace que sa devancière. L’autre était un bouledogue sans dents, celle-là a unhidden agenda et agit que quand elle est sollicitée, comme elle l’a été dans l’affaire qui vient de prendre fin.

Alors, Gambling Regulatory Authority, Gulbul Regulatory Authority ou Gujadhur Regulatory Authority ? À vous de choisir !