Air Mauritius : Le Morne Brabant prêt pour son envol

Le dernier-né de la flotte de la compagnie aérienne nationale, Air Mauritius, est déjà prêt pour son envol vers Maurice en vue de son exploitation commerciale. Cet Airbus A350 sera connu dans le monde de l’aviation civile comme Le Morne Brabant, comme le démontre l’une des dernières photos prise chez les constructeurs d’Airbus, à Toulouse. En cette fin de semaine, cet avion flambant neuf a complété avec succès l’une des dernières procédures, soit l’Acceptance Flight. L’arrivée du Morne Brabant au Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport est officiellement annoncée pour vendredi prochain.

Des fonctionnaires du Tourisme intimidés

Depuis le début de cette semaine, des fonctionnaires du ministère du Tourisme sont sous pression et intimidés au plus haut niveau en vue de révéler le nom de l’auteur des dénonciations contre l’attachée de presse Ornella Tathiah. En effet, tout le staff de ce ministère a été convoqué à une réunion dès lundi matin, au cours de laquelle des menaces de représailles ont été proférées si la personne derrière cette lettre n’est pas démasquée. Subséquemment, suite à une déposition, des limiers du CID ont débarqué au ministère en vue d’interroger des fonctionnaires au sujet de ces dénonciations.

Depuis, ces fonctionnaires viennent travailler avec la peur au ventre, d’autant plus que les concernés ne cessent de vanter qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent au ministère. Ces fonctionnaires ajoutent que « the Prime Minister seems not to care about the country nor about the fracas his ministers are doing ».

La police du CP Nobin sourde, aveugle et muette

Si dans certains cas la police de Karl Mario Nobin imite Lucky Luke en tirant plus vite que son ombre, dans d’autres, elle met en pratique sa légendaire tactique de “vir kasket” pour ne pas avoir à intervenir dans des incidents. Le dernier cas en date s’est déroulé hier matin lorsque 16 individus avec des pancartes ont manifesté pendant plus d’une heure devant les bureaux du groupe Le Mauricien. Pas un policier en vue, même si les Casernes centrales sont à quelques mètres, pour rappeler le caractère illégal de ce rassemblement, sans compter que des affiches illégales sont placardées en toute impunité dans différentes régions de l’île. Ces manifestants ont été vraiment “Lucky”, car Luke a voulu se montrer discret, comme aime à le répéter le commissaire Nobin.

Recrutement sous haute tension avec les candidatures de deux têtes fortes

Un exercice de recrutement pour un Top Level Post dans un corps para-étatique pourrait provoquer de hautes tensions. Le poste de Corporate Secretary de cet organisme est en effet convoité par deux personnalités très proches du pouvoir et venant du même creuset politique. La première n’est pas immunisée contre des scandales, car ses frasques à la tête d’une institution publique n’ont pas encore été réglées. Mais elle peut toujours compter sur de puissants appuis à l’hôtel du gouvernement. L’autre est également une très proche parente d’un parlementaire de la majorité, qui a fait encore parler de lui de par ses déclarations intempestives. Le panel de sélection n’aura pas la partie facile pour départager ces deux candidatures avec un PB (Political Banking) hors normes et imbattable. Pourtant, la liste de postulants comprend une trentaine de candidats bardés de diplômes académiques et professionnels appropriés pour ce poste. En tout cas, il y aura de l’électricité dans l’air, peu importe le choix final...

Le « Bargate » de Jahangeer

On comprend mieux le move « Bargate » de Bashir Jahangeer au CCID le 3 octobre dernier en consignant une Precautionary Measure. Il craignait qu’un parti de l’opposition nuise à sa réputation en rendant public bientôt un montage vidéo et audio au sujet de ses déboires personnels. Toutefois, il semblerait que les choses vont plus vite que prévu car une vingtaine de fichiers audio de courte durée sont en circulation sur la place publique. Montage ou pas, la personne à l’autre bout du fil est non seulement très bien renseignée sur la vie personnelle du député du No 13, mais aussi sur les activités politiques du parlementaire. La haute hiérarchie de l’hôtel du gouvernement est au parfum de ces échanges sonores, Bashir Jehangee ayant à réajuster le tir au sein de l’hémicycle.

Un sous-contracteur du CEB bien loti

A l’approche de la saison cyclonique, le Central Electricity Board met les bouchées doubles pour les opérations de “Tree-Lopping” en vue de limiter les dégâts sur le réseau de fils électriques. Tout se passerait bien sauf que trois des sous-contracteurs habituels pour ce contrat dénoncent une politique de favoritisme au niveau du Top Management du CEB en vue d’en privilégier un quatrième. De graves allégations de pots-de-vin sont dénoncées dans une correspondance, où il est également écrit que « nou per pou alle l’ICAC parski sa bann dimoun-la ena protecsion politik ki bizin ».