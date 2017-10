AIR MAURITIUS — NOUVEL AVION : Premier vol commercial de l’A350

Après le vol inaugural vers Maurice vendredi dernier, le nouvel Airbus A350-900 d’Air Mauritius a débuté ses activités commerciales hier soir. L’appareil a mis le cap sur Kuala Lumpur via Singapour où il a été accueilli par des jets d’eau selon la tradition. Pour la direction d’Air Mauritius, avec cet appareil, la compagnie peut désormais se mettre à la hauteur de ses concurrents dans la région.

Le Morne Brabant a quitté Plaisance à 20 h 50 hier et est arrivé à Singapour à 03 h 50 heure de Maurice. Avec 250 passagers en classe économie et 28 passagers en classe affaires, l’avion était quasi rempli pour ce premier vol commercial. Pour marquer l’événement, Air Mauritius a procédé à un tirage au sort parmi les passagers et l’un d’entre eux a décroché deux billets aller-retour pour la destination de son choix.

Le ministre Anil Gayan, qui est aussi du voyage, a affirmé que le nouvel avion permettra de transporter encore plus de touristes à Maurice. Pour le président du conseil d’administration d’Air Mauritius, Arjoon Sudhoo, l’A350-900 permettra à la compagnie de se mettre à la hauteur de ses concurrents dans la région. Somas Appavou, le CEO, a mis l’accent sur les qualités de l’avion, notamment l’espace, la technologie — le wi-fi aussi bien en classe affaire qu’en classe économie — et une consommation de carburant de moins de 17 % par rapport à l’A340, notamment.

Le Morne Brabant desservira particulièrement l’Europe. Un nouvel appareil du même modèle est attendu en novembre.