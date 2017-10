AIR MAURITIUS : Paul Bérenger parle de “pagaille généralisée jamais enregistrée en 50 ans d’Histoire”

Inquiétante résurgence de la peste à Madagascar: “Appel à une vigilance de tous les instants”

“Du jamais vu durant les 50 ans d’Histoire d’Air Mauritius”: c’est ainsi que Paul Bérenger, leader du MMM, résume la “pagaille généralisée” enregistrée à l’aéroport de Plaisance avec le non décollage d’appareils de la compagnie nationale d’aviation. Une situation qu’il met surtout sur le compte du trio Suddhoo, Appavou et Seetaramadoo. “Nous savons tous dans quelles circonstances le dénommé Seetaramadoo est retourné à Air Mauritius et comment à son retour, l’ancien CEO Megh Pillay est parti”, dit le chef de file des mauves.

Paul Bérenger parle, d’abord, de situation “sans précédent” au niveau parlementaire avec cinq élus qui déshonorent l’Assemblée nationale. Dans le cas du député ML Ravi Rutnah qui a finalement démissionné du Parliamentary Gender Caucus, le leader du MMM laisse entendre que son parti réagira si jamais une autre responsabilié est confiée au député impoli d’ici la reprise des travaux parlementaires.

Le chef de file des mauves note que le ministre Sudhir Seesungkur, qui a perdu une partie de ses attributions ministérielles, “n’a pas eu la décence” de démissionner en dépit des accusations portées contre lui. Paul Bérenger juge, d’autre part, “plus que louche” la “precautionary measure” du député MSM Bashir Jahangheer auprès de la police. “Mieux que n’importe qui, il doit savoir contre qui il veut se prémunir”, dit-il.

Maintenant que le Directeur des Poursuites Publiques (DPP) a décidé de poursuivre au criminel le vice-Premier ministre et ministre des Terres et du Logement, Showkutally Soodhun, à la suite de sa menace de mort contre le leader de l’opposition, Xavier Duval, le leader du MMM considère “honteusement choquant” que le Premier ministre Pravind Jugnauth ne voit aucune raison justifiant sa démission.

Évoquant la partielle du 17 décembre prochain à Belle-Rose / Quatre-Bornes, Paul Bérenger se déclare “entièrement satisfait” du lancement de la campagne électorale du MMM, mercredi soir, lors d’une réunion de mobilisation des militants qui seront actifs au niveau des 13 centres de vote de la circonscription. Alors que, dit-il, il se confirmerait que le MSM “qui craint d’être battu”, n’alignera pas de candidat, la course, selon lui, se jouera positivement entre le MMM et le PTr.

Paul Bérenger juge, une fois encore, “très triste” que le Mouvement Patriotique (MP) a choisi “sciemment” d’aligner une candidate, comme le MMM, “dans le seul but de faire le jeu du PTr.” Pour le leader des mauves, cela saute aux yeux dans la mesure où Alan Ganoo et son MP savent qu’ils n’ont aucune chance de l’emporter et n’étant même pas sûrs que leur candidate arrivera à sauver sa caution. Pour lui, cela est d’autant plus triste que la candidate MP “se prête à cette manœuvre visant à faire le jeu des travaillistes.”

Financement allégué: “Bénéfice du doute à Boolell”

Revenant, par ailleurs, sur l’affaire de demande alléguée de financement de la part d’Arvin Boolell auprès des autorités du Maroc pour sa campagne électorale de décembre 2014, Paul Bérenger indique à nouveau que le fair-play commande qu’il reconnaisse que l’ancien ambassadeur marocain démis de ses fonctions, Mohamed Amar, est peu crédible. Le doute, dit-il, s’était installé par la manière maladroite avec laquelle Arvin Boolell s’est expliqué initialement.

Le leader du MMM concède que, par la suite, l’ancien ministre des Affaires étrangères a eu le mérite de venir préciser qu’il n’a non seulement jamais réclamé de l’argent pour sa campagne à ce diplomate étranger, mais qu’il ne l’a jamais aussi rencontré seul en tête-à-tête. “Je prends note de ces précisions”, laisse entendre le chef de file des mauves qui déclare accorder “le bénéfice du doute” à Arvin Boolell car, dit-il, l’ancien diplomate marocain en question est peu fiable, ayant été sanctionné depuis par les autorités de son pays pour des malversations alléguées.

À propos d’Air Mauritius, le leader du MMM trouve que ce qui s’est passé ces derniers jours est du jamais vu durant les 50 ans d’existence de la compagnie nationale d’aviation. Il rend le trio composé du président du Conseil d’administration, Arjoon Suddhoo, du CEO nouvellement nommé, Somas Appavou, et, surtout, du Directeur des Ressources Humaines, le controversé Mike Seetaramadoo, responsables de la “pagaille généralisée” enregistrée.

Paul Bérenger pointe aussi du doigt le Conseil d’administration au sein duquel siègent, entre autres, Prakash Maunthrooa, Senior Advisor au PMO, Bissoon Mungroo, un proche des Jugnauth et Anwar Abbasakoor, candidat battu du ML, aux dernières élections générales. “Nous savons tous dans quelles circonstances le dénommé Seetaramadoo est retourné à Air Mauritius et comment, à la suite de son retour, l’ancien CEO Megh Pillay a choisi de démissionner”, rappelle le chef de file des mauves.

Le leader du MMM dénonce d’autant plus sévèrement l’”inhumanité” avec laquelle les autorités ont réagi en recourant aux forces de police pour précipiter le départ d’au moins un pilote étranger qui est parmi les trois licenciés d’Air Mauritius. Il évoque les possibles répercussions d’une façon si cavalière de procéder sur l’image de marque de la destination Maurice à l’étranger.

Paul Bérenger rappelle que des expatriés travaillant dans l’île ont des obligations, notamment, scolaires pour leurs enfants et qu’on ne saurait, ainsi, leur demander de partir du jour au lendemain sans le moindre préavis. Pour lui, cette façon “inacceptable” de procéder “est typique du MSM.” “Cela ne peut que porter atteinte à l’image du pays”, dit-il. Pour le leader du MMM, si l’on estime que des sanctions doivent être prises, cela doit se faire “dans le respect des procédures.”

COI : “Rendre public le rapport Diouf”

Commentant la réunion du Conseil des ministres de la Commission de l’océan Indien (COI) qui s’est tenue en début de semaine chez nous, Paul Bérenger se demande si le changement contemplé de l’appellation “Commission” en “Communauté” ne vise qu’à un simple changement de nom ou s’il implique une modification des statuts de la COI. Il demande que le rapport de synthèse des différents rapports d’experts rédigés à ce propos et dont la rédaction a été confiée à l’ancien Président sénégalais et ex-secrétaire-général de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Abdou Diouf, soit rendu public.

Alors que, dit-il, aucune décision n’a été prise lors de la réunion en début de semaine, Paul Bérenger exprime son scepticisme quant à une éventuelle évolution de la COI en une Communauté d’États souverains à la manière de l’Union européenne (UE) ou de la Southern Africa Development Community (SADC). Il argue que dans ce cas, ce serait la France qui représenterait et déciderait alors pour ses départements d’outre-mer, La Réunion et Mayotte. Avec, selon lui, le risque de froisser les susceptibilités des Comores et le possible éclatement de l’organisation.

Au plan régional toujours, Paul Bérenger exprime la solidarité de son parti avec la population malgache actuellement aux prises avec une résurgence inquiétante de la peste. Si, rappelle-t-il, des cas sont répertoriés chaque année au retour de la saison des pluies dans la Grande île, cette fois, pour la première fois, la terrible maladie a gagné la capitale Tananarive ainsi que Tamatave où se situe le principal port à Madagascar.

Alors que, explique le leader du MMM, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) évoque un risque élevé de propagation de la maladie dans l’île, La Réunion, Mayotte et les Seychelles ont resserré les mesures de contrôle aux frontières. Dans le cas des Seychelles, à la suite du décès de l’entraîneur national de basket ball qui avait séjourné à Madagascar, une interdiction temporaire de la desserte aérienne de la Grand île a été décidée par Air Seychelles.

Dans le cas de Maurice, Paul Bérenger trouve positif qu’un officiel du ministère de la Santé soit intervenu à la télévision pour informer des mesures de contrôle prises et rassurer la population. Il lance un appel au ministre de la Santé, le Dr Anwar Husnoo, ainsi qu’aux autorités de Santé pour que, dit-il, “les mesures annoncées ne le soient pas qu’en théorie”, car “il nous faut une vigilance de tous les instants”, estime le leader du MMM.

Selon lui, sans céder à la panique ou faire preuve de xénophobie envers les membres de l’importante communauté de travailleurs malgaches en poste à Maurice, il suggère l’idée que l’on pourrait interdire temporairement à ces travailleurs de faire le va-et-vient entre leur île et Maurice, le temps qu’il faut. Paul Bérenger souhaite aussi une solidarité plus agissante des pays de la région et de la communauté internationale envers nos frères et sœurs malgaches face à cette grave maladie.

PARTIELLE DE BELLE-ROSE/QUATRE-BORNES : Bérenger prévoit un match exclusif MMM v/s PTr

Il considère le Reform Party et le PMSD de « non-starters » et qualifie Arvin Boolell de « candidat de Ramgoolam »

Intervenant mercredi soir à la mairie de Quatre-Bornes à une réunion de mobilisation du comité de campagne élargi du MMM en prévision de l’élection partielle dans la circonscription No 18, Paul Bérenger, leader des mauves, a prévu « un match qui se jouera exclusivement entre le MMM et le PTr ». Il exclut, en effet, dès le départ, le Reform Party et le PMSD de cette course électorale en les qualifiant de « non-starters ». Le leader du MMM a accusé, une fois encore, le Mouvement patriotique (MP) de « faire le jeu du PTr » à cette partielle et juge « honteux » que la candidate de ce parti se prête à cette manœuvre.