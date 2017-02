AIR MAURITIUS—POST CARLOS: Le trafic aérien avec Rodrigues

Tous les passagers d’Air Mauritius, bloqués à Maurice ou à Rodrigues durant le passage de la tempête Carlos, ont regagné leurs îles respectives dans le courant de la journée de mercredi. Pas moins de cinq vols supplémentaires se sont ajoutés aux trois vols réguliers afin d’acheminer ces passagers. La desserte aérienne entre les deux îles est retournée à la normale hier.

Par ailleurs, le centre d’appel d’Air Mauritius a tourné à plein régime de dimanche à mardi. Entre lundi et mardi, ce centre a reçu un nombre record d’appels, soit 23 000, ce qui représente une augmentation d’environ 300% de la moyenne. Le centre d’appel avait été chargé d’appeler tous les passagers qui étaient bloqués au départ de Maurice (environ 1 850 sur les destinations internationales, 363 sur Rodrigues et 318 sur La Réunion) et une solution leur a été proposée pour mercredi et jeudi.