AIR MAURITIUS - SHAZEEM LAULLOO : « La balle est dans le camp d’Air Mauritius »

La guerre des nerfs entre les deux pilotes dont les contrats ont été résiliés et Air Mauritius se poursuit. À ce matin, aucune correspondance n’avait encore été adressée à la direction de la compagnie d’aviation.

Les deux parties se renvoient la balle. Air Mauritius maintient que la balle est dans le camp des pilotes alors que la MALPA soutient le contraire. Dans une déclaration faite hier, Shazeem Laulloo, le président de la MALPA, soutient que la lettre des pilotes est déjà prête mais qu’une rencontre entre les conseilleurs légaux n’a pu avoir lieu durant le week-end et est prévue pour aujourd’hui.

« J’apprends à travers les médias que la balle serait dans notre camp. Je trouve cela surprenant car l’arrangement est que les avocats des deux parties, à savoir les conseillers légaux d’Air Mauritius et ceux des pilotes, devaient se rencontrer pour trouver un arrangement sur le contenu de la lettre pour qu’il soit convenable aux deux. Or, le conseiller légal d’Air Mauritius a reçu des instructions pour attendre jusqu’à lundi. Il est clair donc que la balle est dans le camp d’air Mauritius », explique Shazeem Laulloo. Ce dernier insiste que tout cela ne concerne que la première partie des demandes des pilotes. « Les deux autres concernent notamment le réalignement des contrats des nouveaux pilotes à l’accord sur les conditions d’emploi signé en 2011 et le changement radical au niveau des ressources humaines », souligne le président de la MALPA.

La situation à Air Mauritius a été diversement commentée dans la presse durant le week-end. Le leader du MMM, Paul Bérenger, a tenu le conseil d’administration et le comité de direction de la compagnie responsables de la situation.

Pour sa part, le porte-parole du gouvernement, Etienne Sinatambou, a soutenu que « même si la direction d’Air Mauritius prendra des mesures à la lumière du mouvement des pilotes, au niveau du gouvernement, nous n’acceptons pas qu’un petit groupe tienne en otage les passagers ».

Selon le porte-parole du gouvernement, la démarche des pilotes est anormale et comprend des éléments troublants. Une enquête, a-t-il allégué, révèle qu’il y a eu « une action concertée pour prendre la compagnie, les clients, les employés et le pays en otage ». « Que tout à coup 12 personnes tombent malades le 5 octobre et 10 autres le lendemain, cela s’apparente à un coup délibéré », observe Etienne Sinatambou. Il considère que cela s’apparente à une grève illégale qui a coûté Rs 240 M au pays. Il a repris les arguments d’Air Mauritius concernant les salaires des pilotes et leurs conditions de travail et déplore que les pilotes contestataires aient pris une voie autre que celle des procédures en place au niveau de la compagnie aérienne nationale.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : 500 représentants de 175 aéroports réunis



L’Airports Council International réunit les représentants des 175 aéroports du monde au Centre de conférence international Swami Vivekananda, à Pailles, pour l’Assemblée générale annuelle des aéroports d’Afrique et du monde qui se tiendra demain et mercredi. C’est le Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui procédera à l’ouverture de la conférence.



Parmi les principaux participants à cette conférence, figurent le Dr Alumuyiaw Bernard Aliu, président de l’ICAO Council, Declan Collier, président d’ACI World et directeur exécutif du London City Airports, Saleh Dumomah, président d’ACI Afrique et CEO des autorités aéroportuaires du Nigeria et Angela Gittens, directrice générale d’ACI World. Vijay Poonoosamy agira comme modérateur lors d’une des tables rondes organisées durant la conférence. Maurice sera représentée à cette conférence par une délégation de l’AIP.

« Les aéroports sont la composante d’une industrie dynamique, s’adaptant continuellement aux changements, que ce soit les développements technologiques à l’intérieur ou à l’extérieur de l’industrie, de démographies générationnelles, régionales ou locales, de tendances ou de chocs géopolitiques ou d’autres forces. Le thème de la conférence cette année souligne que, quels que soient les changements, les aéroports jouent un rôle crucial dans la santé économique et sociale des communautés, des pays, des régions et du monde entier et doivent élaborer une stratégie pour leur développement durable des avantages », expliquent Angela Gittens (ACI World) et Ali Tounsi (ACI Afrique).

Les intervenants locaux et internationaux — des aéroports et des fournisseurs de services à une foule d’autres entreprises liées à l’aviation — proposeront une gamme de produits, de services et de technologies visant à rendre l’entreprise « toujours plus efficace » et « plus conviviale » pour les passagers. Quelque 500 professionnels de l’aéroport sont attendus à cette 27e Assemblée générale annuelle.

Par ailleurs, le prix du meilleur aéroport d’Afrique sera présenté cette année à l’aéroport du Caire. Une cérémonie de remise de prix aura lieu à Clos St-Louis demain soir.