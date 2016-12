AIR MAURTIUS : Récompensée par Malaysia Airports Berhad

La compagnie nationale d’aviation est à l’honneur en Malaisie où elle a reçu en novembre dernier, un prix aux Kuala Lumpur International Airport Awards. Une récompense suivant la performance d’Air Mauritius qui a enregistré le plus fort taux de croissance de passagers entre la Malaisie et l’Afrique en 2015. Le prix a été remis au directeur des ventes et de marketing d’Air Mauritius en Malaisie, Dan Lau Choon Tee, par le président du conseil d’administration de Malaysia Airports Berhad, Tan Sri Dato’ Sri Dr. Wan Adbul Aziz Wan Abdullah.

Dans un communiqué, la compagnie d’aviation nationale indique que le nombre de passagers sur l’axe Kuala Lumpur/Singapour continue de croître. Cela, depuis le lancement d’Air Corridor Afrique/Asie, en mars dernier, soutenu par des actions de promotions importantes, explique MK. Ainsi, d’avril à novembre 2016, le nombre de passagers sur cette ligne a augmenté de 20% pour atteindre 25 000. Exprimant la fierté d’Air Mauritius pour cette récompense, Raja Buton, directeur général par intérim d’Air Mauritius, est d’avis que « ce prix démontre notre attrait comme compagnie de référence pour le trafic Asie/Afrique ». Selon lui, les plus de 25 ans de dessertes entre les deux pays ont permis non seulement le rapprochement entre Maurice et la Malaisie, mais aussi entre nos deux régions. « Nous comptons poursuivre notre développement dans cette région afin d’offrir des solutions de voyages à nos clients, et ce dans la durée », dit-il.

Menu spécial pour les vols de fin d’année

L’esprit de Noël et des fêtes de fin d’année gagne la compagnie d’aviation nationale. Air Mauritius veut offrir, en cette période de l’année, une expérience subtile et élégante à son board, enrichie du chaleureux accueil mauricien. Ainsi pour les 24 et 25 décembre, les passagers d’Air Mauritius découvriront les délices que leur propose la compagnie d’aviation nationale à travers une carte spécialement créée pour l’occasion. Les séjours sur Maurice ou les retours dans l’autre sens démarreront dans une ambiance festive et conviviale en ce 25 décembre avec un repas composé de la traditionnelle dinde, suivie de la bûche de Noël. De même, dans l’élan de générosité de Noël, le champagne sera gracieusement offert à bord des vols Air Mauritius, les 24, 25 et 31 décembre 2016 ainsi que le 1er janvier 2017. Outre une musique festive diffusée au moment de l’embarquement et du débarquement du 1er décembre 2016 au 5 janvier 2017 sur tous les vols de MK, les écrans de divertissement ont aussi cet air de fête. Une vidéo spéciale est diffusée pour marquer la St-Sylvestre.



Emirates Airlines : Promotions pour le Nouvel An

En cette fin d’année, Emirates Airlines propose des tarifs spéciaux sur les billets d’avion en classe économique et classe affaires vers différentes destinations. Ceux qui désirent rendre visite à leurs proches ou amis et découvrir de nouvelles destinations peuvent ainsi bénéficier de cette offre à durée limitée en réservant jusqu’au 28 décembre . Les départs doivent se faire entre le 20 décembre 2016 et le 30 juin 2017, sous conditions, toutefois. À titre d’exemple, les tarifs en classe économique A/R Kuala Lumpur sont à partir de Rs 24,645. A/R Londres Gatwick Rs 24,660 et A/R Hong Kong Rs 26,695. L’aller-retour en classe affaires sur Kuala Lumpur est à partir de Rs 64,720, A/R Londres Gatwick à partir de Rs 84,810 et A/R Hong Kong à partir de Rs 71,360. L’offre tarifaire spéciale est applicable à plusieurs autres destinations. Ceux qui veulent profiter des tarifs promotionnels, en sus d’une hospitalité et d’un service reconnus mondialement, outre le confort des A380 d’Emirates, doivent réserver en ligne sur www.emirates.com/mu, au bureau local d’Emirates ou chez leur agent de voyages.