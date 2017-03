ALAIN PERDRAU : Une saison de reconstruction

Saison en demi-teinte qu'a vécue l'entraîneur Alain Perdrau en 2016 car, après avoir terminé dans le Top 5 une année auparavant, il s'est retrouvé à la 8e place avec 15 victoires. 2017 s'annonce comme une saison de reconstruction et il espère vite retrouver la place qui lui est sienne. Certes, il n'a récolté que 15 victoires, mais si les 25 deuxièmes places avaient pu se transformer en victoires, cela aurait changé les données pour Alain Perdrau.

« On a eu beaucoup de malchance et les 25 deuxièmes places expliquent beaucoup notre classement, ce qui est en dessous de nos espérances. Si au moins on n’avait eu que cinq victoires de plus, cela aurait beaucoup changé la donne », annonce d'entrée Yannick Perdrau, l'assistant de son père et qui est toujours fidèle au poste.

« Les nouveaux n'ont pas été à la hauteur des espérances mis à part Schachar et Sunset Breeze. Par contre, la satisfaction a été Data Controller avec ses quatre succès. Si en début de saison on avait dit cela, personne ne l'aurait cru. On n’espérait pas grand-chose de lui et voilà qu'il est celui qui a ramené le plus de victoires à l'établissement. C'est cela qui fait la beauté des courses, car on ne pas prévoir ce que les chevaux vont faire. Quant à Nordic Warrior, il a confirmé sa valeur et aura fort à faire en 2017 avec 6 points de plus. Il sera à nouveau notre porte-drapeau et il est resté dans une très bonne condition », ajoute-t-il.

Pour retrouver un classement digne de son nom et à son expérience, Alain Perdrau a remédié à la situation pendant l'intersaison en faisant un renouvellement de son effectif. C'est ainsi qu'Abington, Kaafel et Hancock Dynasty ont été mis à la retraite et pas moins de huit nouveaux seront disponibles pour le début de la saison.

« On recommence tout à zéro. Grâce à Gavin Glover, on a pu accueillir pas mal de nouveau. Malheureusement on n'aura pas de partant dans la Duchesse, Olympic Bolt s'étant blessé. Mais, de toute façon, ce n'était pas nos plans et donc, ce n'est pas dramatique. La préparation s'est passée plutôt correctement. Lors des trois premières journées, on aura au moins trois partants par journée et après, cela devrait aller mieux », confirme-t-il.

En 2015, c'est avec Rye Joorawon que Perdrau avait débuté la saison alors que l'année dernière, Vinay Naiko démarra comme jockey titulaire avant que Swapneel Rama ne prenne la relève aux courses de la saison. « On refait confiance aux jockeys mauriciens et Rama a été à la hauteur de nos espérances. On lui donne à nouveau sa chance et tout est entre ses mains maintenant », déclare l'assistant-entraîneur.

Et les ambitions pour cette saison ? « On espère retrouver notre pattern de victoire pour que nos couleurs brillent à nouveau. Avec 14 entraîneurs cette saison, la compétition sera plus farouche, mais malheureusement, le stakesmoney et le nombre de journées n'ont pas été augmentées, et c'est là que le bât blesse. Rousset, R. Gujadhur et Gujadhur — qui a beaucoup investi — joueront encore les premiers rôles alors que Maingard ne sera pas loin d'eux. Pour notre part, il sera difficile de prévoir comment les nouveaux vont se comporter, car ils n'ont pas été régulièrement sur le gazon. Parmi les anciens, Schachar devrait faire une meilleure saison que l'année dernière alors que Sunset Breeze, qui avait clos 2016 en beauté, est encore jeune et aura une bonne marge de progression », conclut Yannick Perdrau.

Swapneel Rama : « Justifier la confiance placée en moi »

Swapneel Rama, qui a achevé une saison exceptionnelle en 2016, prend du galon, car c'est la première fois dans sa carrière qu'il débutera l'année comme jockey titulaire. Il a de nouveau eu la confiance d'Alain Perdrau et compte justifier cette confiance placée ne lui.

« 2016 a été une très bonne saison, pour ne pas dire ma meilleure saison, qui m'a vu signer un rare quadruplé acquis lors de la 11e journée et aussi par une victoire dans une épreuve semi-classique, le Turf Magazine Golden Trophy, avec Night In Seattle », se souvient encore Rama. « Avec Alain Perdrau aussi, cela a bien marché, d'où ma titularisation cette année. Je le remercie ainsi que tout son entourage pour cette confiance placée en moi et je souhaite être la hauteur et justifier cette confiance placée en moi ».

« Qui dit jockey titulaire dit aussi responsabilité, et cela me motive davantage afin de faire aussi bien que la saison dernière. On a renouvellé l'effectif et j'espère que l'amalgame anciens et nouveaux se passe bien. On a eu beaucoup de placés la saison dernière et tout ce qu'on peut souhaiter c'est de visiter le winner's enclosure le plus souvent possible afin de faire plaisir aux propriétaires », ajoute-t-il.

Rama est conscient qu'il faudra batailler dur pour confirmer sa troisième place acquise en 2016. « La compétition sera rude, car beaucoup d'entraîneurs ont engagé des jockeys étrangers dès le début de la saison, contrairement à l'année dernière. Il faudra tirer son épingle du jeu et prendre sa chance dès que l'occasion le permet. Ce sera une excellente motivation et je souhaite être à la hauteur », dit le jockey mauricien.