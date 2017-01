ALAIN TOLBIZE : « Aucun enjeu majeur pour le scrutin régional »

Alain Tolbize, président de la Rodrigues Government Employees Association (RGEA) et un des principaux animateurs du Kolektif 7 Oktob, ayant mené la contestation contre la réforme, fait un tour d’horizon de la situation politique à Rodrigues en ce début de campagne électorale. Il maintient que la joute électorale pour les régionales ne comporte aucun enjeu car les politiciens de Rodrigues ne détiennent aucun pouvoir et que toute décision doit être avalisée par le gouvernement central, à Port-Louis.



Quels sont les enjeux de ces élections ?

Ces prochaines élections régionales ne revêtent aucun enjeu majeur car, pour la majorité des Rodriguais, peu importe le parti qui s’installera à la tête de l’Assemblée régionale, il n’y aura aucun changement dans leur condition de vie. Dans la conjoncture, ce qui importe le plus se joue au niveau des politiciens des partis traditionnels car il est question de savoir qui assumera les fonctions de chef commissaire, d’adjoint au chef commissaire, de commissaire, de Minority Leader et de membres de l’Assemblée régionale de Rodrigues.

Surtout, il est encore question des allocations mensuelles qui seront perçues ou encore un titre, qui ne vaut pas grand-chose. Dans le concret, les commissaires et membres de l’Assemblée régionale ne disposent d'aucun pouvoir pour s’attaquer et apporter des solutions aux véritables problèmes des Rodriguais ou encore de Rodrigues. Tout ce que je peux souhaiter en ce début de campagne, c'est que les partis politiques briguant le suffrage ne se lancent pas encore une fois dans une litanie de fausses promesses, d’autant qu’ils savent très bien qu’ils n’auront pas les moyens pour les réaliser. Ils doivent concéder que tout projet ne pourrait se réaliser qu’après l’accord venant du gouvernement central de Maurice. Voilà la réalité politique !

Tous les cinq ans, nous assistons impuissants au même cinéma politique. Bel bel programme ek nouvo slogan. Nou finn plein tann program ki zamai truv lizour. Dayerr, tou seki zot propoze pou oblige soumett devan nou bann maitre politik dan Moris pou zot permission. Quel est le bilan du jour ? Quelques commissaires sont à la tête d’une île Rodrigues toujours sans eau et qui vient de sortir d’une grave crise dans le secteur de l’élevage, avec une forte dose de découragement au sein de la population.



Les politiques avancent que des changements sont intervenus depuis l’avènement de l’autonomie en 2002. Quel regard jetez-vous sur Rodrigues et le chemin parcouru au cours de ces 14 dernières années ?

Tout simplement, nous avons été témoins de la construction de quelques immeubles et de nouvelles routes ont été asphaltées. Apar sa pa finn enan gran soz. Eski ranz detrwa batiman ek goudronn detrwa kilomet semin nou kapav appel sa progre ? Je préfère ne pas me prononcer et laisser le soin aux Rodriguais de mieux appréhender la situation.

Les défis auxquels doit faire face Rodrigues sont restés les mêmes que ceux de la période avant l’avènement de l’autonomie. Il y a le gros problème du chômage, la pauvreté, l’exode des Rodriguais et la fourniture d’eau. Quel constat peut-on dresser à ces chapitres presque 15 ans après ? Y a-t-il eu des progrès ? Ma réponse, comme celle de tout Rodriguais bien pensant, est un non catégorique. Dans certains cas, nous pouvons parler de dégradation.

Aujourd’hui, le Rodriguais vit-il mieux qu’avant 2002 ? La réponse est encore non. Sur le front démocratique, nous avons enregistré un recul monumental alors que tout un chacun s’attendait à un approfondissement de la démocratie. L’exemple le plus flagrant est la façon dont la réforme a été exécutée à la fin de l’année dernière.



À qui doit-on attribuer la responsabilité de ce qui s’est passé ces dernières années ? Est-ce la faute des politiciens rodriguais si Rodrigues ne progresse pas ?

Oui, dans un sens. Les politiciens savent pertinemment bien qu’ils ne détiennent aucun pouvoir pour résoudre les problèmes auxquels font face les Rodriguais. Mais ils persistent et signent en faisant croire aux Rodriguais qu’ils seront en mesure d’apporter des solutions.

Apre ki zot finn pran enn semin pendan 14 ans (lotonomi) ek zot inn truve ki zot pa finn resi fer gran soz, zot pe kontiyn pran mem semin me an mem tan zot pe rod fer Rodriguais kwar ki sa kout la zot pou ariv dan enn lot destinasyon kot tou zot problem pou rezoud. Mais tôt ou tard, le Rodriguais se rendra compte du leurre des politiciens. Rodriguais pou rann li kont ki nou bann politisyin finn kouyonn nou ek pe kontinyin kouyonn nou.



Les élus rodriguais sont-ils aussi impuissants que vous le prétendez ?

Bien sûr ! Zot osi zot konai zot impuissant me zot p ape fer narnyen pou sanz sa. Ils préfèrent continuer à jouer le jeu et faire croire aux Rodriguais qu’ils ont le pouvoir et les moyens d'améliorer leurs conditions de vie. Zot per pangar zot ofanss zot bann maitre dan Porlwi. Me antretan se pep rodrig ki pe soufer.



Partagez-vous l’opinion qui revient régulièrement dans le débat politique à l'effet que Rodrigues devra envisager d’emprunter la voie de l’indépendance ?

En tant qu’indépendantiste convaincu, je ne vois pas pourquoi nous devrons nous voiler la face. Je suis encore plus convaincu que s’il y a une lutte politique à mener, c’est bien celle menant à l’indépendance de Rodrigues. Pense, ki manyer Moris finn pran possession Rodrig ? Eski Moris ti dekouver Rodrig ? Eski li ti pran li par konket ? La réponse à ces questions est non.

Rodrigues était dirigée par des Anglais. Quand les colons sont partis, il y avait une population dans l’île depuis plus de deux générations. De par le Droit international, cette terre revient à cette population. Accaparer une île par la force majeure ne confère aucune légitimité. Non, pas kapav sit la lwa colonial anglais ki nepi existe pou justifie ki fer enn peuple gagn drwa gouvern enn lot peuple sans so konsentma. 97% peup rodriguais pa ti oule enn nouvo maitr. Gouvernman par konsentma se drwa tou humain. Rodriguais ousi humain.



Mais Rodrigues dispose de très peu de ressources. Comment fera-t-elle avec une éventuelle accession à l’indépendance ?

Cette question paraît ambiguë. Un jour viendra où les Rodriguais décideront de prendre leur indépendance. Lindependans pa enn zafer ki dimounn donn ou sa, li enn zafer ki ou pran. Pour répondre à votre question, je me propose de vous en poser une autre. Ki kantite resours enn pep bizin enan pou li kapav aspir a etre libre ? Vous devriez savoir qu’en Afrique, il y a des pays avec des ressources matérielles énormes et sans limite, et dont la population vit dans d’extrême pauvreté. Tout ça pour faire comprendre qu’un pays n’a pas besoin d’être riche en ressources naturelles ou en pétrole pour que la population puisse vivre convenablement.

Comme ce jeune qui quitte le toit familial pour prendre son indépendance, le début s’annonce difficile. Mais le plus important, c'est qu’il sait que son destin est entre ses mains. Lindependans Rodrig osi impe parey. Au début, ce ne sera pas facile. Apre, nou pou korek. Mais ce qu’il faut, c’est que les Rodriguais mettent la main à la pâte et fassent des efforts pour assurer le développement du pays, que ce soit au niveau des ressources maritimes ou encore du tourisme. Je peux faire confiance à l’intelligence et à la capacité des Rodriguais.

Rodriguais pa enn pep paresse, nou bann gran dimoune inn nouri plizyer zenerasyon ek later ek lamer. Aujourd’hui, avec les nouvelles technologies, Rodrigues peut miser sur le “Leapfroging”. A-t-on oublié la campagne menée contre l’indépendance de Maurice lors de la campagne électorale il y a 50 ans. Get zordi kot Moris inn arive. De toute fason, mizer pou mizer mem, mil fwa mizer me lib ki mizer me viv sou dominasyon.



Un politicien a dit que Rodrigues est une prison à ciel ouvert. Est-ce votre avis ?

Je ne connais pas l’identité de ce politicien et encore moins le contexte de ce commentaire. Si li pe dir sa akoz nou pa lib ek nou pe viv sou dominasyon leta morisyin, alors oui, mo partaz so avis.



Vous avez été en première ligne de la contestation contre la réforme électorale à Rodrigues. Pour quelle raison ?

Cette soi-disant réforme électorale se résume à un arrangement entre deux vieux amis politiques, soit Serge Clair et sir Anerood Jugnauth, pour assurer au premier nommé une éventuelle majorité confortable après les prochaines élections régionales. La façon dont le gouvernement central, avec la complicité de certains politiciens à Rodrigues, a traité de cette question ressemble davantage à des pratiques coloniales désuètes. Cette réforme a été imposée sans consultation avec les Rodriguais et sans même le consentement d'une majorité de Rodriguais. Samem ki kalite kitsoz ki ariv enn pep kan li penan enn guvernman by consent. Me ariv ki ariv, enn zour Rodrig pou lib.