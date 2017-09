ALAN GANOO : “Mouvement Patriotique éna capacité propose enn candidat”

Le président du Mouvement Patriotique, Alan Ganoo, a réaffirmé, hier, que le parti est toujours “en mode réflexion” quant à l’éventualité d’aligner un candidat à la partielle au no 18. Il est également revenu sur les incidents d’hier soir lors d’une réunion du MP à Quatre-Bornes.

Le Mouvement Patriotique campe sur sa position quant à l’éventualité d’aligner ou pas un candidat à l’élection partielle à Belle-Rose /Quatre-Bornes. “Nous prenons notre temps car il y a un aspect financier et de stratégie politique dans notre démarche”, souligne le président du parti, Alan Ganoo. Selon lui, “Sudesh Roopun capav faire enn bon candidat. Li enn ancien Deputy Speaker avec enn l’experience en tant qu’ancien du MMM. Ena bann lezot encore.” Le MP choisira peut-être de soutenir le candidat d’un autre parti “mais ki bizin prend létemps guetter si candidat-là intègre et capav redynamise l’opposition parlementaire.” Alan Ganoo a ajouté que “toutes les décisions seront prises de façon collégiale.»

“Malheureusement dan maurice, bann institutions highly politisées”

Alan Ganoo regrette le tort causé à l’île Maurice par la récente mise à pied de l’ancien Attorney General, Ravi Yerrigadoo, à l’international. “La presse dehors ine cause sa et kan ou maziner ki sa post-là li capital et ki enn minis la justice éna dévoir de retenue. C’est crédibilité pays entier ki fine éclaboussé.” Le président du MP fait un appel pour que “les institutions jouent leur rôle correctement” et souligne que “malheureusement dan Maurice, bann institutions highly politisées.”

Au sujet des incidents d’hier soir lors d’une réunion du MP à l’avenue Rotin à Quatre-Bornes, Alan Ganoo rappelle que son parti est un “mouvement qui prône la non-violence.” Il a qualifié ces incidents de “tentative d’intimidation organisée par un jeune parti politique.” Ce sont des comportements “fascistes” par des “foutère desordre” et “apprentis tontons makoute”: c’est ainsi que le président du MP a qualifié le groupe de perturbateurs d’hier. “Alle guette dan zournal et fer zot propre l’observation.” Suite à ces incidents, le Mouvement Patriotique a fait une déclaration en bonne et due forme à la police.

Dans un autre volet, l’ancien député des mauves a souligné son indignation concernant “l’énieme frasque” de Showkutally Soodhun qui a expulsé Nirmala Maruthamuthu sans ménagement lors d’un atelier de travail au sujet de la NHDC. “Ce n’était pas un forum politique et en tant que vice-Premier Ministre, sa réaction est indigne vis-à-vis d’une femme.” Alan Ganoo a rappelé que “la population pas pou tolère bann propos inappropriés dorénavant à l’assemblée nationale et en dehors”, et c’est tant mieux, a conclu le président du MP.