ALBION - CADAVRE DÉCOUVERT : La victime tabassée et étouffée

La CID de Petit-Rivière a eu confirmation hier après-midi que Sylvio Lamoureux, 70 ans, a bel et bien été victime d’un meurtre. L’autopsie a indiqué qu’elle a été tabassée, ayant eu des côtes fracturées, avant d’être étouffée. La police a retrouvé le corps de l’homme près d’une chaise et avait une télé placée sur son dos. Les éléments du Scene of Crime Office (SOCO) ont saisi un couteau retrouvé dans sa bicoque à l’Avenue Bounty, Albion, de même qu’un cellulaire. Les enquêteurs passent au crible ses derniers appels et comptent questionner ses interlocuteurs dans les plus brefs délais. Les soupçons se portent sur ses amis de beuverie, qui ont pour habitude de se rendre chez lui. Le motif de ce meurtre reste à être élucidé. La police ayant retrouvé les effets personnels de la victime intacts dans sa maison, écarte quelque peu la thèse de vol.

Sylvio Lamoureux vivait seul depuis 10 ans dans une petite pièce se trouvant sur un terrain en friche. Le propriétaire des lieux l’a employé comme gardien vu qu’à l’époque, le septuagénaire n’avait nulle part où habiter. Dans sa version à la police d’Albion, il a expliqué qu’il se rend très rarement sur place et ignore qui a bien pu s’en prendre à la victime. Les enquêteurs ont interrogé plusieurs personnes dans le voisinage, mais, à ce matin, il n’y avait toujours pas eu d’interpellation.

VACOAS : Trois suspects arrêtés pour vol chez une policière

Trois suspects – Mohamad Faran Charam, 22 ans et habitant Morcellement Edoo, Glen-Park, Mamad Riad Bakridan, 48 ans et domicilié à La Marie Road, et Mahamad Ali Dina Lotana, 40 ans – ont été arrêtés hier par la CID de Vacoas. Ils ont avoué avoir dérobé des bijoux et un ordinateur portable chez une policière. Les trois suspects ont comparu devant le tribunal le même jour sous une charge provisoire de vol.

GRAND-BEL-AIR : 33 balles saisies dans la plantation d’un récidiviste

En se basant sur certains renseignements sur les agissements douteux d’un dénommé Rajesh Jodhun, 38 ans, une équipe de la Criminal Investigation Division (CID) de Mahébourg menée par le sergent Goodur, a fait une descente hier dans la plantation de ce suspect muni d’un mandat de perquisition. Comme ce récidiviste n’était pas présent, l’exercice s’est déroulé en présence de son frère. En fouillant une parcelle de terre, les limiers sont tombés sur 33 balles reparties comme suite : 22 cartouches de 7,7 mm de la marque Buch, cinq balles Remington de 7 mm, cinq balles Winchester de 7 mm, et une cartouche de la marque Express Remington. Ces objets ont été envoyés pour analyse au Forensic Science Laboratory (FSL).

La police a également saisi une cagoule, deux paires de chaussures, une balance électronique, un federal steamer avec une inscription USA Police, un morceau de tissu et un stylo. Ces objets étaient cachés dans un sac en plastique. La police soupçonne qu’ils ont été utilisés pour commettre des vols avec violence et d’autres délits criminels dans la région sud de l’île. L’une des pistes explorées par la police concerne le coup de feu tiré chez un habitant de St-Hubert en mars 2017.

Interrogé sur la provenance de tous ces objets, le frère du récidiviste a soutenu ne rien savoir dessus. Il a ajouté que ces articles appartiennent à Rajesh Jodhun, qui s’occupe de ce terrain. Ce dernier est activement recherché par la police qui le soupçonne de faire partie d’une bande criminelle.