ALBION — DÉCOUVERTE DU CORPS D'UNE FEMME : Le compagnon de la victime avait tenté de l'ensevelir dans le passé

Le corps de Vidwantee Ramjanam, 43 ans, habitant Verdun, a été retrouvé hier soir dans un bassin à Albion. Selon nos informations, la victime était allée faire un tour dans le courant de la journée d'hier avec son compagnon, Pritam Bissessur, 33 ans. La police d'Albion, qui mène l'enquête, soupçonne qu'il y a eu “foul play” et a procédé à l'arrestation de Pritam Bissessur. Ce dernier devrait comparaître en cour aujourd'hui sous une charge provisoire de meurtre.

Selon nos sources, des traces de sang auraient été découvertes sur la bouche de Vidwantee Ramjanam. Une autopsie devrait être pratiquée aujourd'hui pour connaître les causes exactes de son décès. D'après des témoins, Pritam Bissessur se trouvait sur la plage d'Albion avec la victime, vers 20 heures hier. Le couple avait été déposé sur place par un chauffeur de taxi. Le suspect s'est rendu ensuite dans un restaurant pour demander un verre d'eau, mais avait changé d'idée et avait commandé un Ricard, qu'il a fait verser dans un gobelet en plastique. Avant de quitter le restaurant, il a raconté à quelques personnes qu'il a à maintes reprises essayé « de bouger sa compagne », mais que cette dernière ne réagissait pas. Il a ensuite appelé quelqu'un pour venir le récupérer et le déposer chez lui à la rue Caprice, Petit-Verger. « Il était visiblement sous l'influence de l'alcool. Il n'avait pas l'air d'être quelqu'un d'inquiet », témoigne un habitant d'Albion.

Ce n'est qu'une heure après, soit vers 22 heures, que notre interlocuteur a appris que Pritam Bissessur avait été arrêté. Le suspect est connu des services de police, ayant été arrêté il y a deux ans pour avoir agressé sa compagne à coup de sabre à la tête, avant de la pousser dans un trou en vue de l'ensevelir. « Heureusement que des voisins avaient secouru la femme », se souvient un témoin. La compagne avait été hospitalisée. Quant à Pritam Bissessur, il avait été arrêté et une charge provisoire de « severe wounds and blows » avait été retenue contre lui.