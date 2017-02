ALBUM DÉCOUVERTE: Nicholas Larché présente « Genesis »

Après Listwar, sorti en 2009, Nicholas Larché présente ce soir son deuxième album, qui s’intitule Genesis, au studio Scorpio, à Petite-Rivière. L’auteur, compositeur et interprète, également connu dans le monde de la photographie, a sorti en 2015 un single, Mo kontan ou, qui constitue le titre phare de son nouvel album.

Genesis s’ouvre sur Mo Kontan ou, avec Nicholas Larché en solo, et se referme sur ce même titre, mais en duo cette fois, avec Jasmine Toulouse qui lui donne la réplique. Neuf autres titres figurent sur cet album : Kiltir, Soleil, Kisisa ?, Zoli fleur, Sa zistwar la, La paix, Paradis pou ki ?, Love, et Bord la rivière.

Genesis se présente comme un genre musical différent sur le plan local, doté d’airs teintés de blues évoquant les grands thèmes autour desquels s’articule la vie, mais surtout interroge la vie. La question de classe, l’injustice à laquelle sont confrontés les amoureux, la relation parents-enfants, sans oublier la fragilité de la société… L’album est dès lors un brin philosophique.

« Tout ce que j’écris tourne autour de la vie, de l’amour dans tous les sens du terme, de ce que je vis… Souvent, on me demande de décrire ma musique. Je ne saurai le faire. Je dirai que c’est de la World Music dans la musique locale, un peu jazzy aussi. »

Le solfège

Âgé de 39 ans, Nicholas Larché habite Mare d’Australia. Marié et père d’une petite fille, il a la musique dans la peau. Il vient d’ailleurs d’une famille d’artistes, qui se rassemblent en une chorale familiale et chantent dans des mariages. « Enfant, je faisais partie de la chorale de la paroisse St-Michel de Pont-Praslin. Cela m’a aidé à découvrir la musique et petit à petit, je me suis intéressé à la guitare. Mon frère aîné jouait de la guitare. J’ai appris à faire un accord avec lui. Par la suite, à l’âge de 13 ou 14 ans, il m’a donné sa guitare. Je jouais dans la rue avec les copains. À 20 ans, je me suis joint au conservatoire François Mitterand pour apprendre le solfège qui, pour moi, était important. Je voulais avoir cette base car tout devenait alors plus facile. »

Fort de ce passage au conservatoire, le jeune musicien continue à explorer d’autres instruments, dont les percussions et le ukulélé. Nicholas Larché accompagne d’autres artistes à la guitare. Petit à petit, il commence à travailler des chansons et composer des morceaux. « En général, les deux arrivent en même temps. J’écris sur ce qui se passe autour de moi. Sur les sentiments qui nous animent par exemple. » Nicholas Larché ne se force pas et écrit « quand je suis inspiré ». Toutefois, il ne rate jamais ces occasions. « Cela peut être à n’importe quel moment, n’importe où. Une situation triste ou gaie peut déclencher l’inspiration, mais on ne sait pas comment elle arrive. »

« Pendant un moment, j’avais arrêté, et puis en 2007, l’ex-centre culturel Charles Baudelaire avait organisé les classes de Charles, suivies d’un concours. J’avais été finaliste pour un solo à la guitare. Sur les encouragements du jury, composé d’Eric Triton et de Mathieu Carosin, je me suis dit : effectivement, pourquoi ne pas faire un album ? Avec Mathieu Carosin comme batteur, Fabien Thomas à la trompette et Laval Marie à la guitare basse, nous avons travaillé sur un album à thème, ‘Listwar’, pendant une année. Il est sorti en 2009. On parlait de l’histoire du pays et de l’esclavage. Nous avons tourné avec cet album dans des festivals, dont Samemsa, et dans le cadre des festivités marquant le bicentenaire de la bataille de Vieux Grand-Port. »

Passion

Les festivaliers, dit-il, avaient bien aimé. « C’était différent, c’était plus de la World Music avec une touche jazzy. Tous les textes étaient en créole. » Ainsi, après le succès de ce premier album, Nicholas Larché décide de se lancer dans une nouvelle aventure. « Le but n’était pas simplement de faire un album, mais de produire quelque chose qui vient du cœur et qu’elle soit aimée. J’ai mis du temps à travailler dessus ». Pendant ce temps, le projet de retravailler Listwar a surgi, mais faute de moyens, Nicholas Larché et ses amis n’ont pu aller de l’avant. En 2015, il sort le single Mo kontan ou, avec la participation de Momo Manancourt, Wendy Sooklall, Alain Alfred, Patrick Desveaux, Ludovic Matombé et Jeff Monplay.

Pour Nicholas Larché, la musique est une passion. « Me pa kapav viv ar la mizik. » Pour gagner sa vie, Nicholas Larché décide donc d’exploiter une autre de ses activités de prédilection : la photographie. Il devient ainsi photographe de presse et travaille dans plusieurs salles de rédaction à Maurice et, en tant que photographe freelance, pour des magazines et agences de presse internationales. « J’ai une passion pour tout ce qui a trait à l’art. La photographie est aujourd’hui mon métier. »

L’artiste invite tout le monde à aller découvrir son album. Rendez-vous est donc donné aujourd’hui à 20h pour une belle soirée d’environ 90 minutes en perspective. Par la suite, « nous prévoyons un jam entre amis artistes », soutient Nicholas Larché. En attendant, ceux qui le souhaitent pourront découvrir Genesis chez les disquaires à Rs 200. Un prix promotionnel sera appliqué ce soir. Par la suite, Nicholas Larché et le groupe entameront une tournée à travers l’île. Les dates restent à être finalisées.