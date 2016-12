ALBUM : Les meilleurs et les nouveautés de Stelio

Pour clôturer en beauté 2016, le Rodriguais Stelio Pierre-Louis réitère son angazman mizikal en poussant encore une fois dife lor baz avec un mixtape aux couleurs zouk et dancehall. Il présente une compilation de 18 titres réunissant des anciens morceaux et des nouveautés bien ficelées.

Avant son troisième album, qui est en préparation pour 2017, le chanteur de Monn Amoure a souhaité offrir à ses fans un mixtape à son image, rafraîchissant et tout en cadence. Une invitation à pous dife lor baz de cet artiste de 26 ans, qui enchaîne les projets comme il respire. Sollicité pour des concerts et des festivals à Rodrigues et à Maurice, le jeune slameur puise sa force dans ses racines pour mettre l’ambiance.

“La musique représente pour moi un moyen de communication, pour m’exprimer certes, mais aussi pour me sentir bien”, confie Stelio. Sur le premier titre de la compilation, il annonce la couleur avec Se Stelio, un featuring avec Stephanie. Un titre très dancehall qui présente l’engagement musical de ce militan pou lavi et militan lamizik, qui “kontan dancehall, kontan faya, kontan roots”, comme il aime “klasik, akoustik e lespri blouz”.

Stelio confie que “la musique est un outil pour militer pour la bonne cause”. Avec une équipe d’amis – “à ne pas confondre avec groupe d’amis”, tient-il à préciser – , ils se présentent sous le patronyme de Militant Crew et militent ensemble pour une bonne cause. “Nous travaillons en individuel sur des textes engagés, qui se déclinent en plusieurs styles. Lorsque nous nous rencontrons, nous essayons d’interpeller et de conscientiser par le biais de la musique, en délivrant des messages qui touchent.”

Zouk et amour.

Le End of Year Mixtape de Stelio présente des nouveaux sons qui sont annonciateurs d’ambiance, à l’instar de Nou Bannannin. C’est un son très pimenté aux couleurs rodriguaises, rythmé par l’accordéon de Sydney Alfred, un instrument qui représente la tradition et la culture locales. “C’est un titre en featuring avec Chalice Dub Lion, où je parle avant tout de l’année locale.” Il précise : “Bien que la chanson soit à la base rodriguaise, contenant des fragments et éléments de mon île, elle s’adresse à tous, aux Rodriguais comme aux Mauriciens.”

Ce mixtape a également des teintes roses, avec des titres très love. Li pe mank mwan se veut un zouk love “presque dramatique”. L’amour est aussi au rendez-vous à travers Kontign Briye, un hip-hop très profond avec un refrain entraînant qui présente un amour presque interdit mais pas défendu, alors que le dancehall Zoli Fam accroche avec sa déclaration d’amour enflammée. Enfin, sur le titre Last Wine, General Love prête sa voix sur un dancehall qui séduit sur un rythme accrocheur. Pour ce titre, le chanteur conseille vivement de regarder le clip vidéo. Sur le mixtape, nous retrouvons également des titres plus anciens, comme Birthday Song, Mama Love ou encore Yelele.

Slameur et solda lamizik.

Jongler avec les mots : ce n’est pas ce qui effraie le champion de slam de Maurice et de l’océan Indien 2015. Dans l’univers de Stelio Pierre-Louis, la musique et le slam sont indissociables, car les deux ont marqué son enfance et son adolescence. “Depuis tout petit, je baigne dans un univers musical influencé par mon cousin Valenn Pierre-Louis, grâce à qui j’ai découvert ma première passion.” À l’adolescence, encouragé par ses frères, l’amour des mots prend le relais avec la littérature. Les mots le portent, et le jeune homme se rend compte qu’ils peuvent aussi bien dénoncer qu’émouvoir. En 2011, il est sacré meilleur slameur au niveau national. En 2015, il est vainqueur d’un concours réunissant des slameurs de l’océan Indien. Stelio confie que “le slam fait partie de ma musique à part entière”.

En 2013, le jeune Rodriguais sort son premier album, Sent Items, qui sera suivi en 2015 de Langazman Mizikal. “Dans mon premier album, je me cherche toujours. Le deuxième est une méditation plus profonde sur moi-même, et je me situe en fonction de mes points forts et de mes faiblesses.” Avec une humilité qui lui fait honneur, Stelio précise qu’il “a encore beaucoup à apprendre et à maîtriser pour m’améliorer”. Il entend progresser dans son écriture et sa voix, car on ne finit jamais d’apprendre.

Comme il le chante lui-même, il est avant tout un solda lamizik qui met sa passion au service de la bonne cause. Espoir du dancehall local, Stelio est un artiste à suivre en 2017 !

Le mixtape est en vente chez tous les disquaires à Rs 200.