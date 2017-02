ALBUM : Nivem, d’Evoloziq à Alter Ego

Établi en Suisse depuis deux ans, Mevin Ramsamy, alias Nivem, lance fin février à Maurice son troisième album solo, Alter Ego. Un opus de seize titres, majoritairement en français. Avec également quatre morceaux en créole, dont un dans le style saga, histoire de ne pas oublier le bon vieux temps de son ancien groupe, Evoloziq, qui en avait fait sa marque de fabrique.

En 2005, le public mauricien découvrait Nivem, une des voix du groupe Evoloziq qui faisait fureur avec son saga plein d’originalité et ses rythmes entraînants. À 32 ans aujourd’hui et établi en Suisse, Mevin Ramsamy, de son vrai nom, poursuit son aventure musicale avec un troisième album solo. Alter Ego est l’opus est de la maturité, selon son concepteur. “Quand j’ai débuté avec Evoloziq, j’avais 19 ans. J’étais jeune et sans expérience. Aujourd’hui, je peux dire que j’ai parcouru du chemin vocalement, et dans le domaine musical.”

Personnalité double.

Le titre de l’album reflète la personnalité du chanteur. Il a été choisi pour démontrer ses deux facettes, qu’il a appris à canaliser et à assumer. “Avec cet album, je viens montrer à mon public qu’il y a deux côtés à ma personnalité, et que je les assume pleinement. Quand je chante, il y a un côté de moi qui est très calme, doux, et un autre qui se montre plus agressif.” Un dédoublement de personnalité qui est audible sur l’album, avec quelques morceaux calmes et d’autres plus rythmés, mais aussi à travers la voix de Nivem, parfois dans la retenue et parfois que l’interprète laisse exploser.

Parmi les seize morceaux présents, le titre Tu peux t’en aller est incontestablement celui qui sort du lot. Lancé en single en 2016, son rythme entraînant, alliant habilement le RnB au flamenco, lui confère ce petit plus qui fait la différence. Le texte raconte un épisode douloureux dans la vie d’un couple. “Je pense que le public a aimé le texte. C’est pourquoi le morceau a récolté plus de 220,000 vues sur les plates-formes d’écoute sur internet comme Deezer, Sportify et YouTube.”

Renaissance.

Les deux années qu’il a passées en Suisse ont été comme une renaissance au niveau musical pour Nivem. Il y a découvert d’autres façons de chanter, ce qui lui a permis d’aller plus loin dans ses capacités vocales. “En Suisse, il y a des écoles spécialisées pour développer la voix. Je n’ai pas fréquenté ces écoles personnellement, mais j’ai un ami qui a eu la chance d’y aller et qui m’a appris énormément de choses qui se sont révélées très utiles dans mon évolution musicale. Il y a une grande différence entre ma voix actuelle et celle de l’époque. Au fur et à mesure que les années ont passé, j’ai gagné en maturité vocalement.”

Nivem a également évolué musicalement. “Dans Evoloziq, on faisait du saga; aujourd’hui, je fais du RnB et de la variété française. Cette évolution a été dessinée par les circonstances. En Suisse, j’aurais eu du mal à percer avec le saga. Mais j’essaye d’intégrer des morceaux saga dans mes albums.”

L’album est autoproduit, ce qui a permis au chanteur de proposer exactement ce qu’il voulait à son public. “Quand on produit soi-même son album, on a plus de liberté. On peut le façonner comme on le souhaite. Mais cela demande beaucoup de temps; je dois tout faire moi-même.”

Sorties publiques.

Dans son pays d’adoption, Nivem travaille à son propre compte. Il possède un studio d’enregistrement. “Je gagne ma vie en enregistrant pour les autres, mais aussi en tant qu’arrangeur musical. Il m’arrive également de produire des clips vidéo.”

En tant qu’interprète, Nivem se produira sur quelques scènes en Suisse cette année. À commencer par une apparition au Carnaval de Lausanne, en mai. Au cours du même mois, il sera présent au Festival Ouchy. En juin, il participera à la fête de la musique à Lausanne. Il figurera également parmi les chanteurs présents au festival de la cité, toujours à Lausanne, en juillet.

Après la cassure du groupe Evoloziq, qui compte trois albums, Nivem a sorti deux albums lorsqu’il était toujours à Maurice. En 2007, il a publié Sirvivan, comme pour démontrer qu’il y avait de la vie après la mort du groupe; suivi d’Epiphany, en 2009. Il est ensuite apparu sur quelques compilations avec ses propres compositions.