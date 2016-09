ALESSANDRO CHIARA : Bye Bye YouTube : in progress…

Le Work in Progress permet d’appréhender l’investissement personnel et de suivre l’évolution du projet théâtral. Nous avons rencontré Alessandro Chiara, vu dans Marika est partie, À gauche en sortant de l’ascenseur et auprès des Komiko. Ce n’est pas le comédien mais un jeune auteur discret que nous retrouvons. Après quinze années passées à prêter chair à des personnages, Alessandro prend la plume et écrit sa première pièce, Bye Bye YouTube. Mais à cela s’ajoute l’éventualité d’une grève de la faim !

Un coup de téléphone. Au bout du fil, la directrice d’une ONG sollicite une faveur pour un enfant admis au département des cancéreux à l’hôpital de Candos. Shawn adore les Komiko et aime bien Alessandro. Ce dernier accepte de rendre visite au patient le jour de son anniversaire. Mais les questions s’entrechoquent dans sa tête en cours de route. “Dans quel état vais-je le trouver ? Comment dois-je réagir ? Pourquoi est-ce qu’un enfant a le cancer ? Et là… paf ! Je me prends la claque de ma vie ! Shawn m’accueille avec le sourire (derrière une vitre puisque les enfants sont en isolement). Il me prend en photo, appelle ses potes, me montre la perfusion placée au niveau du thorax, me fait un coucou et retourne à son smartphone…”

Regard d’un trentenaire sur l’existence.

Une belle et édifiante leçon pour ce trentenaire. “Pour expliquer la maladie, la vie, la mort, l’adulte utilise ses connaissances conceptuelles et rationnelles. Pour l’enfant, les concepts sont des choses vagues. C’est ici et maintenant que ça se passe. Shawn ne le sait pas, mais ce garçon m’a touché. J’ai eu envie d’écrire une petite pièce pour partager cet instant.” Cela aboutira à Bye Bye YouTube ou le regard d’un trentenaire sur l’existence. Le script est mis en scène par Stanley Harmon. Ce dernier est aussi aux commandes de la direction d’acteurs. Nous reprenons ci-dessous le synopsis dressé par l’auteur.

Un mètre quarante, mince, douze ans, les yeux noisette pétillants de joie, Ethan n’a plus que quelques jours à vivre. Kelly, la jeune doctoresse qui s’occupe de lui, est dévastée par cette issue fatale. Comment l’annoncer aux parents ? Doit-elle l’annoncer ? Ne devrait-elle pas les inciter à espérer ? Et que répondre à Ethan ? Et puis pourquoi est-il si animé, plein d’entrain ? Ce serait tellement plus simple s’il agonisait ! Autant de questions auxquelles tente de répondre Papi Fernand, le vieux bonhomme qui fait rire. Pour ce dernier, ce n’est pas aussi compliqué : puisqu’il ne reste à Ethan que quelques jours à vivre, autant que ça se passe dans la bonne humeur ! Ethan immortalise sur YouTube les instants passés en compagnie de Papi Fernand.

Peindre du merveilleux.

Laissant ainsi le souvenir d’un garçon mince, aux yeux noisette pétillants de joie.

La distribution comprend du beau monde. Sheryl Smith, que les téléspectateurs connaissent mieux comme présentatrice du Loto, prête ici ses traits à Kelly, la jeune doctoresse confrontée à la dure réalité des médecins. Le rôle du jeune Ethan est campé par Nyjel Beerjeraz. Ce sera sa première sur scène, contrairement à Guillaume Silavant (en infirmier qui saisit tout un chacun au collet). Également sur scène, Jean-Claude Catheya. On se souvient de lui en échoppier crédule dans le long métrage Lonbraz kann. Il incarne Papi Fernand. Celui qui peindra du merveilleux au fond tragique…

Alessandro Chiara concède des références à la comédie dramatique La vie est belle du cinéaste Roberto Benigni, et des clins d’œil au Labyrinthe de Pan et à Alice aux pays des merveilles. Mais aussi aux jeux vidéo. En effet, Papi Fernand inventera une autre réalité. Il redessinera la vie en plus beau aux yeux de l’enfant malade. La réalité virtuelle des jeux vidéo, dont Resident Evil, sera mise à contribution. Ce malgré la désapprobation et le désarroi du docteur Kelly. Mais elle changera d’avis ! Nous n’en dirons pas davantage pour le moment.

Expérience scénique.

Le Work in Progress est un choix délibéré d’Alessandro. Nous sommes en présence d’un homme de théâtre qui incarne un renouveau, fort d’une expérience scénique acquise auprès de Talipot (troupe réunionnaise) et Komiko, sans compter le rôle de Delcourt dans Marika est partie d’Alain Gordon-Gentil. Stanley Harmon met le pied à l’étrier d’Alessandro au collège, mais l’adolescent Chiara n’y passera pas beaucoup de temps. Car à la question : veux-tu faire des études ou du théâtre ? la réponse était toute trouvée. Alessandro assume ce choix depuis ses quinze ans. C’était l’ultimatum lancé par un père d’origine italienne à un fils qui voulait devenir artiste.

Les parents d’Alessandro sont aujourd’hui confrontés à l’éventualité d’une grève de la faim. Un dernier recours programmé pour ce mercredi par le comité des victimes du Super Cash Back Gold. Alessandro s’est dévoué pour remplacer ses parents, se disant incapable de leur laisser consentir un tel sacrifice sans réagir. C’est aussi une des autres raisons ayant motivé la tenue du Work in Progress auquel Scope a assisté. Car nul ne peut préjuger de l’issue d’une telle entreprise pour les éventuelles grévistes. Au moment de ces confidences, Alessandro Chiara ignorait encore si la grève se tiendrait ou pas.

Bye Bye YouTube devrait être présenté au public vers novembre de cette année… si aucune contrainte n’entrave ce projet artistique. Nous y reviendrons au moment opportun.