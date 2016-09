ALIMENTATION : L’élevage porcin affecté par la fièvre aphteuse

9 000 des 12 000 porcs de cette région déjà vaccinés à hier

Le ministère de l’Agro-industrie confirme la présence de la salmonelle dans les poulaillers de la station de Réduit et Survey de l’Agricultural Production Division auprès de 115 élevages

La carte blanche pour le mouvement sans contrôle des têtes de bétail pour l’Eid-ul-Adha suscite des inquiétudes

La situation provoquée par la présence du virus de la fièvre aphteuse au sein du cheptel suscite de vives inquiétudes. En début de semaine, un élevage de porcs dans la région de La Chaumière/Saint-Martin a été affecté par cette maladie hautement contagieuse alors que dans les milieux des vétérinaires, la principale préoccupation demeure les répercussions de la décision de permettre le mouvement incontrôlé de bétail, venant de trois fermes affectées par cette épidémie, pour la fête Eid-ul-Adha. À cela est venue se greffer l’infection bactérienne de la salmonelle, notamment dans les élevages de poulets de la station agricole de Réduit. Les résultats d’un Survey mené par l’Agricultural Production Division du ministère de l’Agro-industrie auprès de 115 éleveurs de poulets sont attendus en fin de journée en vue de procéder à une évaluation sur le plan global.

La fièvre aphteuse a déjà émigré de l’élevage bovin pour s’attaquer au secteur porcin. Depuis le début de cette semaine, des craintes d’une contagion exprimées par des éleveurs de porcs se sont avérées dans la région de La Chaumière/Saint-Martin, qui compte une des plus fortes concentrations de têtes de bétail. Des analyses de laboratoire ont confirmé que le virus de la Foot and Mouth Disease a bel et bien contaminé un élevage porcin.

À ce matin, les informations disponibles indiquaient que 137 porcs d’un élevage de cette région devront être abattus et enfouis. Le ministère de l’Agro-industrie a confirmé ce détail en faisant état de plus d’une centaine de cas. En vue d’éviter toute nouvelle propagation affectant les éleveurs de porcs, une campagne de vaccination a été, engagée à La Chaumière/St-Martin depuis hier. Sur les quelque 12 000 porcs recensés, 9 000 ont déjà été vaccinés et les 3 000 restants doivent l’être. Des fermes porcines à l’est de l’île sont placées sous veille sanitaire de fièvre aphteuse.

D’autre part, la décision des autorités de céder aux pressions pour permettre la vente de bétail en provenance de trois fermes à l’Ouest, soit Socovia/Sodia, Soreefarm à Saint-Martin et Jhurry à Albion pour la fête Eid-ul-Adha est dénoncée par des vétérinaires. Dimanche, les mesures de contrôle stricts sur le mouvement du bétail et l’interdiction de vente d’animaux sur ces fermes affectées par le virus ont été abandonnées tout simplement après une séance de travail avec des représentants des mosquées à travers l’île.

Des vétérinaires et des scientifiques mettent en garde contre une propagation à la vitesse grand V de la fièvre aphteuse après la décision de dimanche dernier. Ils s’élèvent contre le fait que les normes établies par la World Organisation for Animal Health n’ont pas été respectées. Ils soutiennent que les répercussions de cette volte-face de l’hôtel du gouvernement pourraient être « far-reaching » pour l’élevage.

Et ce n’est pas fini dans le secteur de l’élevage. La bactérie de la salmonelle s’est manifestée à la station agricole de Réduit. Devant ces premiers signes, le ministère de l’Agro-industrie a ordonné un relevé de la situation dans quelque 115 fermes d’élevage de poulets à travers l’île. Le rapport compilé par l’Agricultural Production Division du ministère, attendu en fin de journée, devra déterminer l’envergure du problème.

Commentant ce problème affectant l’élevage de poulet de table, Suttyhudeo Tengur, président de l’Association Protection of the Environment and Consumers, confirme que « l’on a découvert de la salmonelle, une bactérie dangereuse pour la santé humaine, dans des œufs et des poussins à la station agricole de Réduit. Et que des milliers ont ainsi été détruits la semaine dernière à Belle-Mare. La salmonelle, les médecins nous le diront, est responsable de la diarrhée, de la fièvre et des crampes abdominales chez l’humain et peut être mortelle dans certains cas. »

Approfondissant ses commentaires, Suttyhudeo Tengur ajoute : « Quand, à quelle date précisément, cette bactérie a-t-elle été découverte dans les œufs et les poussins ? Combien d’œufs et de poussins ont-ils été livrés aux différentes fermes du pays, aux grands mais aussi aux petits éleveurs qui sont nombreux à s’approvisionner à Réduit ? »