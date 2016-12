ALIMENTATION : L'APEC réclame la création d’une Food Authority

Le président de l’Association pour la protection de l’environnement et des consommateurs (APEC), Suttyhudeo Tengur, réclame en cette fin d’année la création d’une Food Authority pour implémenter les règlements concernant l’alimentation. Le but est de veiller à ce que les produits alimentaires soient sains et que les normes de production soient respectées. « À défaut d’une Food Authority, le gouvernement peut créer un poste d’Ombudsperson for Food Regulations afin de mener à bien cette tâche », propose Suttyhudeo Tengur.

« Les Mauriciens consomment-ils une nourriture saine ? Les normes d’hygiène et sanitaires sont-elles respectées lors de la préparation des fast-foods ? Les vendeurs de gâteaux piments et de dholl puri ou les grandes enseignes peuvent-ils garantir une alimentation saine à la population ? » s’interroge Suttyhudeo Tengur. Citant l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le président de l’APEC dit que l’absence d’une politique en faveur d’une alimentation saine est la cause de décès de quelque 2,2 millions de personnes annuellement dans le monde, dont de nombreux enfants. « L’OMS note une utilisation abusive de produits chimiques, comme les pesticides et autres fertilisants, qui a augmenté de 170 fois durant les cinq dernières décennies », indique Suttyhudeo Tengur. Il rappelle que les résidus chimiques entrent dans la chaîne de production alimentaire engendrant un risque pour la santé des consommateurs. Les résidus chimiques peuvent causer plus de 200 maladies différentes, allant de la diarrhée au cancer, souligne-t-il. Malgré les campagnes de sensibilisation en faveur d’une alimentation saine, dit-il encore, le nombre de cas de maladies non transmissibles ne cesse de croître. D’où l’élaboration l’année dernière de nouveaux règlements concernant l’alimentation. « C’est un document bien travaillé qui pourrait aider à un changement de mentalité dans le mode de consommation dans notre pays si les mesures prises sont implémentées. Il faut appliquer ces règlements et, pour cela, on aura besoin de personnes compétentes. D’autant plus que la production alimentaire est un domaine scientifique où la rigueur est de mise », déclare Suttyhudeo Tengur.