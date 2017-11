ALIMENTATION SAINE : Des boissons "healthy" pour l'été

Le Kombucha est une boisson saine produite par fermentation naturelle. Même si l'eau, le thé et le sucre font partie des principales compositions de cette boisson, elle peut être parfumée selon les goûts et les envies, avec des fruits frais, herbes fraîches et épices. Très riches en probiotiques et probiotiques (bactéries naturellement contenues dans l'intestin), elles seraient excellentes pour la santé. Un atelier dédié au Kombucha a été organisé récemment au Lux Belle-Mare afin de faire découvrir cette boisson santé qui se fait petit à petit sa place auprès de la communauté "healthy". Si cette boisson est parfaite pour les cures détox ou encore pour se désaltérer cet été, cette saison est aussi l'occasion de vous faire découvrir les vertus d'autres boissons santé telles que le smoothie. Ou d'autres, développés à base de pulpe. Le point sur une tendance qui connaît un renouveau depuis quelque temps.

Le kombucha: symbole de l'alimentation saine et tendance

Si le kombucha est utilisé en Chine comme remède traditionnel depuis des milliers d'années, il suscite aujourd'hui un véritable engouement partout dans le monde. Il est possible de l'acheter dans certains magasins bio ou sur internet. Et peut se préparer à la maison à condition de respecter les normes d'hygiène. Faible en sucre, cette boisson se compose de champignons, de bactéries ou de levure qui, grâce à leur fermentation (dans un mélange de thé et de sucre durant 8 à 10 jours), délivre une multitude de bons nutriments: enzymes, polyphénols, probiotiques, vitamines B, acides aminés, sels minéraux, acide malique, lactique, butyrique... Le jus obtenu est légèrement pétillant et alcoolisé et dont le goût acide rappelle le vinaigre, le cidre ou encore le thé amer. Un cocktail pétillant, sans sucre et healthy. À en croire les adeptes du kombucha, cette boisson fermentée serait efficace contre le stress oxydatif(car riche en antioxydants), et pourrait aussi améliorer la digestion (grâce à sa teneur en probiotiques), booster le système immunitaire, améliorer la santé articulaire, favoriser la perte de poids, lutter contre certains cancers. Au Lux Belle-Mare, un atelier a été organisé par Gillian Kozicki pour faire découvrir toutes les vertus de cette boisson.

Les smoothies: un concentré de fruits et de légumes aux vertus étonnantes

Tout comme le kombucha, le smoothie est une boisson fraîche et onctueuse qui connaît un succès fou auprès des reines du «healthy». C'est une boisson faite à partir de fruits et de légumes écrasés ou mixés, parfois dilués avec un peu de jus de fruits. La totalité du fruit ou du légume se retrouve dans le smoothie : fibres solubles, fibres insolubles et jus. Sa texture épaisse et onctueuse peut-être obtenue grâce à d'autres ingrédients : glace pilée, miel, yaourt glacé… Il suffit de réunir les aliments bons pour la santé pour se préparer des smoothies toujours plus sains, savoureux, riches en vitamines, minéraux et anti-oxydants. Des recettes booster d'énergie, détox, pour un ventre plat, pour une bonne mine d'été ou pour préparer sa peau au soleil sont disponibles sur le Net.

Pulpy: pour suivre la tendance

Le marché du "bio" et des aliments sains suscitent beaucoup d'engouement chez les consommateurs. Les industriels l'ont bien compris. Pour suivre la tendance et répondre aux besoins des consommateurs d'aujourd'hui, mais aussi dans un souci de protéger l'environnement, certains vont développer des gammes bio et rendre les prix accessibles. D'autres vont tenter de limiter les agents conservateurs ou autres produits chimiques tout en conservant les propriétés nutritionnelles de la boisson. À l'instar de PhoenixBev et Coca-Cola Company qui se sont lancés dans la production de jus de fruits prêt-à-boire contenant de la pulpe et des morceaux de fruits. Cette nouvelle boisson, appelée Pulpy, fabriquée dans la nouvelle unité de production de PhoenixBev à Nouvelle-France selon le processus de remplissage à chaud, a été dévoilée récemment au Gros-Cailloux Leisure Park. Elle se décline en trois saveurs : orange avec de la pulpe, mangue et pêche avec des morceaux de fruits.

