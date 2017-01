ALL WORKERSALL WORKERS TRADE UNIONS FEDERATION : Des amendements à la PoCA réclamés TRADE UNIONS FEDERATION : Des amendements à la PoCA réclamés

Les animateurs de la All Workers Trade Unions Federation (AWTUF) ont réclamé des amendements à la Prevention of Corruption Act (PoCA), estimant que cette loi freine les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ont aussi exigé des amendements aux lois du travail et félicité le ministre Gayan pour sa prise de position contre la double pratique des spécialistes travaillant dans nos hôpitaux. C'était ce midi lors d'une rencontre avec la presse au centre social Marie Reine de la Paix, à Port-Louis.

Réclamant des amendements à la PoCA, le président de l'AWTUF, Rama Valaydon, estime que cette loi « fait peur » aux fonctionnaires, et en particulier aux hauts fonctionnaires, dans l'exercice de leurs fonctions. « C'est une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. Ils sont paralysés. Ils n'osent prendre des actions sachant qu'ils peuvent à tout moment être accusé sous la PoCA sur la base d'une simple allégation, ou pour une faute non intentionnelle, car l'erreur est humaine », a-t-il lancé.

Selon Rama Valaydon, l'Independent Commission against Corruption (ICAC) doit disposer de pouvoirs accrus pour boucler ses enquêtes dans un délai ne dépassant pas six mois et pouvoir ensuite traduire les prévenus en justice elle-même. « Bann lanket trenn en longer ekk pandan de mwa ou bien souvan de zane ek pandan sa letan-la li ek so fami tromatize san ki kapav kone si li finn fer sa fot la de bonn fwa ou pou enn gain personel », a-t-il commenté.

Concernant les amendements réclamés dans l'Employment Rights Act et l'Employment Relations Act, le président de l'AWTUF a révélé que les responsables de sa fédération ont rencontré le ministre de la Fonction publique, Ashit Gungah, le 13 janvier dernier, ainsi que celui du Travail, des Relations Industrielles et de l'Emploi, Soodesh Callichurn, le 17 janvier. « Pena oken syndikalis ki dakor enn sa de lalwa-la ! » a-t-il martelé, avant de révéler que les deux ministres leur ont donné l'assurance que ces lois seront amendées cette année.

Le vice-président de l'AWTUF et président de la Nursing Association, Ram Nowzadick, a pour sa part félicité le ministre de la Santé, Anil Gayan, pour sa prise de position contre la double pratique des spécialistes travaillant dans les hôpitaux. « It's now or never ! » a-t-il lancé. « La pratique privée des spécialistes de l’État constitue une concurrence déloyale envers leurs collègues du privé. Cela diminue la qualité du service dans nos hôpitaux et pénalise les malades, qui n'ont pas les moyens de revoir leur médecin traitant de l'hôpital dans son cabinet privé. Cela introduit une politique de deux poids deux mesures dans notre système public de santé, d'autant que les infirmiers et les généralistes travaillant dans les hôpitaux ne bénéficient pas du privilège de pratiquer dans le privé », a-t-il élaboré. « A la NA, nous saluons le courage du ministre Gayan ! », dit-il. « La nouvelle politique du ministre Gayan permettra aux hôpitaux de fonctionner à 100% pendant que les patients auront entière satisfaction », a-t-il dit.

Revenant sur sa suspension de la Cargo Handling Corporation Ltd, Rama Valaydon estime qu'il s'agit d'une atteinte à la liberté syndicale. « Mo finn demann, en tan ki syndicalis ek netociater de la Port-Louis Harbour and Docks Workers Union (PLHDWU), enn lanket lor visit ki le fils du General Manager de la CHCL, Gassen Dorsamy, ek so kopinn finn fer dan enn restricted area kuma lepor, kot zot finn mem mont lor enn portik. Me se en tan ki enn lamploye lepor ki finn suspann mwa. Se enn latak lor nou drwa syndikal ! » a-t-il lancé. « Si zot aksepte ki garson-la ek so kopinn finn gagn lotorizasion necesser pour visit le por, be en ki kapacite zot finn gagne sa lotorizasion-la. Zot pena narien afer dan sa restricted area-la », a-t-il martelé. « Fode ki Missie Gassen Dorsamy aret pense ki le por ou CHCL se so propriete prive ek ki li kapav fer abi du pouwar ki li anvi », a-t-il ajouté.

« Nou manitenir nou demann pou enn lanket lor sa zafer-la ek nou pe alert tou bann federation syndikal moris ek international ek le Bureau international du travail », a pour sa part lancé le président de la PLHDWU, José François. « Sak fwa ki li pou fer abi de pouvwar, sak fwa ki li pou fane, Gassen Dorsamy, ki enn nomine politik, pou trouv PLHDWU lor so sime », a-t-il dit.