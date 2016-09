À ALLÉE BRILLIANT : Inauguration d'un gymnase d'haltérophilie

Jack Madanamoothoo, ancien culturiste de renom et père des haltérophiles Anthony et Dorian Madanamoothoo, a inauguré dimanche dernier son gymnase, en présence des différents membres de l'Allée Brilliant Amateur Weightlifting & Powerlifting Sports Club. Celui-ci aura pour but d'être au service des jeunes de la localité. « Les jeunes sont l'avenir et nous souhaitons apporter notre contribution pour les permettre d'avancer. Il y a beaucoup de fléaux de nos jours, notamment ceux liés à la drogue et nous voulons y remédier en offrant aux jeunes pousses un environnement sain ou ils pourront s'entraîner en toute quiétude », a indiqué Jack Madanamoothoo. Et d'ajouter : « nous avons une vision, qui demeure de préparer des athlètes pour les Championnats nationaux d'haltérophilie en décembre, et nous espérons peut-être que certains fassent partie de la sélection nationale aux Jeux des Îles de 2019 à Maurice. »

Notre interlocuteur avoue vouloir travailler en étroite collaboration avec la Mauritius Amateur Weightlifters'& Powerlifters'Association (MAWPA) et le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). « Malheureusement, le président, Poorun Bhollah n'a pu faire le déplacement. Nous avons débuté l'inauguration à 10h et à 10h08, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il était souffrant. Nous tenons à lui souhaiter un bon rétablissement ». À noter que plusieurs haltérophiles étaient présents pour l'occasion, notamment Roilya Ranaivosoa (qui a tenu un discours), Novin Gyadin, Jonathan Coret, Yannick Coret et Cédric Coret, sans oublier Dorian et Anthony Madanamoothoo. Jack Madanamoothoo a tenu à préciser le gymnase est déjà enregistré au Registrar of Association et qu'ils ont également fait une demande d'affiliation à la fédération depuis le 16 août dernier. « Nous avons envoyé tous les documents nécessaires. Nous attendons maintenant les retombées », a conclu notre interlocuteur.