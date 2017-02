ALLÉGATIONS : Le CCID prend le dossier en main

Aswin Gopee, 21 ans, et Nitshal Ramloll, 17 ans, tous deux habitant Grande-Pointe-aux-Piments, sont accusés par un inspecteur de police de “larceny with violence”. Ils ont comparu devant le tribunal de Pamplemousses ce matin. Dans une déposition consignée vendredi soir au poste de police de Trou-aux-Biches, l'inspecteur a allégué qu’après une altercation qu'il aurait eue avec deux jeunes, ces derniers l'auraient agressé avant de voler une chaîne qu'il avait en sa possession. Le CCID a ouvert une enquête pour vérifier si les allégations faites par l'inspecteur de police sont fondées. Le sergent, qui était au poste de police et qui était responsable du “shift”, a été interrogé samedi.

Selon nos recoupements d’informations, les deux amis, qui étaient à vélo vendredi soir sur la route principale de la localité, auraient fait remarquer au policier qu'il aurait dû garer son 4x4 dans un lieu précis pour ne pas gêner la circulation. Furieux, le policier aurait attendu les deux jeunes qui devaient refaire le même trajet pour leur demander des explications. Selon les mêmes sources, il y aurait eu des échanges de coups entre les deux jeunes et l'inspecteur de police. Celui-ci se serait rendu au poste de police, où il aurait porté plainte pour “larceny with violence” contre Nitshal Ramloll et Aswin Gopee. La police s'est rendue chez les deux jeunes pour les interroger. Nitshal Ramloll, blessé au visage, a été conduit à l'hôpital du Nord. Les deux jeunes ont pu rentrer chez eux samedi après leur comparution devant la Bail and Remand Court. Me Uttam Hurnauth, l’avocat de Nitshal Ramloll, assistera son client cet après-midi pendant que dernier consignera sa déposition. « Il faut que justice soit faite et qu'il n'y ait pas de “cover-up” », a insisté l’avocat.