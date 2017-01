ALLÉGATIONS DE DIFFAMATION : SAJ demande que les poursuites contre Bérenger soient maintenues

Le procès en réclamation intenté par Shakeel Mohamed dans l’affaire Gorah-Issac a été appelé devant la Master and Registrar de la Cour suprême hier. Alors que Shakeel Mohamed veut amender sa plainte pour abandonner les poursuites contre Paul Bérenger, l’autre défendeur dans cette affaire, le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, objecte à cette démarche, évoquant une contradiction aux Supreme Court Rules. La motion sera débattue le 20 juin.

La décision de Shakeel Mohamed de ne pas aller de l’avant avec les réclamations contre Paul Bérenger fait suite à l’audience du 10 novembre dernier, lors de laquelle l’homme de loi du leader du MMM, Me Vashish Luchmaya, avait informé la Cour que son client allait présenter ses excuses au député travailliste. Mais pour sir Anerood Jugnauth, la démarche de Shakeel Mohamed d’exclure Paul Bérenger de la plainte constitue une nouvelle cause of action qui est contre les Supreme Court Rules.

Shakeel Mohamed s’était senti diffamé par des propos qu’avaient tenus sir Anerood Jugnauth et Paul Bérenger lors d’un congrès nocturne du Remake 2000 à Roche-Bois le 18 avril 2012. Ils avaient tous deux fait allusion aux incidents qui avaient eu lieu en octobre 1996 à la rue Gorah-Issac, Vallée-Pitot, lors desquels il y avait eu mort d’homme. Dans un premier temps, les légistes paraissant pour sir Anerood Jugnauth avaient soutenu devant la Master & Registrar que la seule partie du Statement of Claim impliquant leur client figure dans le paragraphe 4. Pour eux, cette partie ne justifie pas l’action qui a été logée et ils avaient demandé que la plainte soit rejetée ou à défaut, qu’il y ait un procès séparé de celui de Paul Bérenger. Tout en rejetant la première objection, la Master & Registrar avait fait remarquer qu’il n’est pas de son ressort de décider s’il doit y avoir deux procès séparés à la place d’un seul. Elle avait précisé que la question peut être tranchée devant l’instance appropriée et avait maintenu le procès contre les deux.

Soulignons que le plaignant, dont la plainte a été rédigée par Me Hiren Jankee, avoué, réclame aux deux dirigeants des dommages de l’ordre de Rs 20 millions.