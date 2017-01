ALLÉGATIONS DE FRAUDE : Les employés de la MHC se mobilisent

Le syndicat se réserve le droit d’initier des actions légales contre ceux qui font « de fausses allégations »

« Aret sali limaz MHC », « Aret zoue ek lavenir 225 fami travayer », « Bann alegasion pe fer ditor la fami MHC ». Ce sont quelques-uns des messages adressés sur des panneaux par les employés de la Mauritius Housing Company (MHC), lors d’un point de presse à la mi-journée hier. Selon Mukesh Nuckcheddy, président de la Mauritius Housing Staff Union (MHSU), les allégations de fraude faites à l’ICAC font beaucoup de tort aux employés. Il invite celui qui fait ces dénonciations à assumer ses responsabilités car une action légale pourrait être entreprise contre lui.

« Nous ne sommes pas contre une enquête. S’il y avait eu des manquements comme allégué par ce dénonciateur, il aurait dû se tourner vers la Financial Intelligence Unit. Car nous sommes une institution financière, régie par la Banque de Maurice. S’il y avait des sanctions à prendre, la FIU l’aurait fait », dit Deepak Benydin, président de la Federation of Parastatal Bodies and Other Union. Raison pour laquelle une action légale est envisagée. De même une rencontre a été sollicitée avec le Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, « pour lui expliquer la situation. »

Toutefois, a prévenu Deepak Benydin, « s’il y a des employés qui ont fauté, nous ne les défendrons pas. Ils devront assumer leurs responsabilités. Nous défendons ces gens qui ont fait leur travail dans la transparence et le dévouement. C’est grâce à leurs efforts qu’aujourd’hui, environ 100 000 familles à Maurice ont pu avoir un logement décent. »

De son côté, Mukesh Nuckcheddy, président de la MHSU, rappelle que pour tout emprunt à la MHC, il y a des procédures à suivre. « Il y a un comité pour analyser les demandes d’emprunt. Quelqu’un a été suspendu pour breach of contract et il veut maintenant mettre des étiquettes sur les autres. Nous faisons un appel aux Mauriciens pour qu’ils continuent à faire confiance à la MHC. C’est l’institution qui a permis à un plus grand nombre de Mauriciens d’avoir une maison. Nous avons un rôle social à jouer. »

Toujours selon ce dernier, la compagnie continue son travail pendant l’enquête de l’ICAC. Elle continue à recevoir les demandes d’emprunt. Rappelons que l’ICAC a ouvert une enquête sur la MHC après des allégations sur des emprunts accordés à des clients fictifs.