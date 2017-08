ALLIANCE LEPEP—SINATAMBOU : « Maurice parmi les 20 premiers pays du rapport de l’EIU »

Etienne Sinatambou a démarré sa conférence de presse samedi en relevant que Maurice s’est classée parmi les 20 premiers pays dans le dernier rapport de l’Economic Intelligence Unit (EIU), qui concerne la démocratie dans le monde. Le porte-parole du gouvernement est aussi revenu sur le projet Metro Express en promettant que 55% de l’ensemble des travaux seront alloués à des contracteurs locaux.

Etienne Sinatambou estime qu'à Maurice, « il y a une démocratie totale ». Le porte-parole du gouvernement s'est basé sur le classement de l’EIU, qui mesure l'indice de démocratie à travers le monde. « Certains démagogues dans l’opposition font de la fausse publicité en qualifiant Maurice de république bananière, disant que sa réputation est au plus bas depuis l’indépendance », a-t-il constaté. « Maurice est le seul pays africain à figurer au classement de l’EIU, et devance l’Inde, la Belgique, la France, les États d’Amérique... »

Dans le cadre du projet Metro Express, Etienne Sinatambou a laissé entendre que l’État « viendra en aide » à ceux qui devront évacuer leur demeure dans le sillage des travaux à être entrepris. Ceux concernés, a ajouté Etienne Sinatambou, ont le choix entre payer leur loyer pour un an avant de trouver une maison ou opter pour des lopins de terre proposés par le gouvernement. « L’option d’un appartement à la MHC ou la NHDC est aussi envisageable. »

Ouvrant une parenthèse, le porte-parole du gouvernement a évoqué « l’entêtement » des habitants de La Butte, qui « refusent de quitter leur demeure malgré la proposition de relogement ». Etienne Sinatambou les avertit que « le délai d’évacuation sera maintenu ». Pour lui, le terrain de La Butte est « viable » d'après une étude des lieux réalisée par la Japan International Corporation Agency. « Il est clair que le projet Metro Express verra bel et bien le jour, n’en déplaise à l’opposition », a déclaré Etienne Sinatambou. Il a, dans la foulée, tenu à complimenter Alan Ganoo, président du Mouvement Patriotique, pour « sa position favorable » envers le métro.

« Arrêté sous le MSM »

Le porte-parole du gouvernement a ensuite tenu à apporter une précision. Le trafiquant de drogue Peroumal Veeren, condamné à 34 ans de prison, « a été arrêté et condamné à deux reprises le 18 mars 2002 et 3 juin 2003 durant le mandat de Pravind Jugnauth, et non celui du PTr », a soutenu Etienne Sinatambou. « La première fois, il était vice-Premier ministre et, maintenant, c’est en tant que Premier ministre qu’il va mettre fin au règne de la mafia. » À la suite de ces deux arrestations, Peroumal Veeren a finalement été condamné à 34 ans de prison « sous le règne du MSM », a insisté Etienne Sinatambou.

« C’est un grave mensonge qu’il faut exposer, car j'ai écouté Patrick Assirvaden sur une radio, et à la manière dont il parlait, il cherchait à faire croire que c’est le PTr qui avait fait quelque chose dans la lutte contre la drogue et que Peroumal Veeren avait été arrêté sous le régime du PTr. Ils ont systématiquement refusé de mettre sur pied une commission d’enquête quand ils étaient au pouvoir », a affirmé Etienne Sinatambou, qui qualifie Peroumal Veeren de « traître pour le pays ».

Pour le porte-parole du gouvernement, « enn seksion lapres pe fer Peroumal Veeren vinn zot ero » alors que « so propo mem santi mansonz ». Et d'ajouter : « Le combat du PM est un combat noble. Il a démantelé les réseaux du trafic de drogue et des chiffres significatifs démontrent que la drogue saisie du 28 janvier 2015 au 23 mars 2017 s’élève à un total de 175 366 plants de gandia, qui ont été détruits à Maurice et qui étaient estimés à Rs 526 millions. Ces résultats démontrent la lutte déterminée du PM contre les trafiquants. » Etienne Sinatambou a relevé que rien qu’en 2014, il y a eu une moyenne de 29 arrestations chaque mois liées au trafic d’héroïne tandis que, depuis janvier 2017, les arrestations s'élèvent à 69 par mois.