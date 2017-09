ALTERCATION AVEC LE VPM LORS D’UN ATELIER DE TRAVAIL SUR LA NHDC, MERCREDI DERNIER : “Cela ne me dit rien qu’il soit ministre… Si c’était à refaire, je le referai” selon Nirmala Marathamuthu

Non pas qu’elle soit une “grande gueule.” Rebelle? “Pas vraiment! Je suis contre l’injustice et quand je suis contre, j’élève la voix, je m’exprime!” Voilà comment Nirmala Marathamuthu se décrit. Un trait de caractère qui lui a valu de devenir “madam kinn lev are Soodhun.” Et depuis, elle n’arrête pas de faire le buzz sur le net et d’être au-devant de la scène publique. Les journaux en parlent. Les politiciens condamnent le vice-Premier ministre (VPM) et ministre des Terres et du Logement, Showkutally Soodhun, qui a malmené cette brave dame. Mais elle ne s’est pas laissée faire. Elle a revendiqué. Et si c’était à refaire, “cela ne me dit rien qu’il soit ministre” ou “qu’il s’agisse d’un médecin, d’un policier ou d’un autre individu. Si c’était à refaire, je le referais. Je déplore tout ce qui est injuste”, dit-elle.

Les critiques de Showkutally Soodhun contre l’ancien gouvernement ne lui ont pas plu. Pourtant, elle affirme n’avoir aucun lien avec un quelconque parti politique et encore moins avec Navin Ramgoolam qui avait été pris pour cible par le VPM. Elle aurait assité à cet atelier de travail avec les syndics et les associations des NHDC pour “Construire une meilleure île Maurice pour nos enfants.” Nirmala Marathamuthu, 55 ans, avait ce mercredi pris un jour de congé spécifiquement pour cela. Parce qu’elle a des idées pour une meilleure île Maurice. Surtout pour les enfants. Cette responsable de la médiathèque de l’Alliance Française à Bell Village aime aider son prochain. Et pour elle, c’est à travers la lecture que les enfants peuvent progresser. “Je ne suis pas contre le numérique, mais mon rêve est de voir les enfants un livre à la main, au lieu de tablettes ou portables. La lecture fait progresser l’être humain”, dit-elle. C’est ce qu’elle était venue proposer – en tant que présidente de la nouvelle association de Résidence Vignol où elle possède un appartement NHDC – à cet atelier de travail.

Déjà au préalable, les réunions précédentes entre les résidents et les responsables des syndics et associations des NHDC de Maurice avaient donné le ton. Il fallait venir avec des idées. Si l’atelier de travail à Palms Hotel, Quatre-Bornes, mercredi, avait pourtant bien démarré, les propos de Soodhun dans son discours n’étaient pas au goût de Nirmala Marathamuthu. “Au départ, il a amusé un peu la galerie avec sa sensibilité par rapport à l’Arabie Saoudite ou encore son voyage à la Mecque. Puis, il a évoqué les NHDC et les problèmes à Cité Longère, Baie du Tombeau et comment le PM, sensible à ce cas, a déboursé un budget de Rs 220 M pour de nouvelles constructions. Il a dit: c’est pa bann lacaz ki pou construire: sato! J’étais captivée. J’étais contente et fière. J’ai été la première à applaudir, car c’est une louable initiative”, se souvient Nirmala Marathamuthu.

Mais, ajoute-t-elle, Showkutally Soodhun a enchaîné en disant que si l’ex-PM n’était pas au courant de cette situation à cité Longère, “c’est parski li ti pe galop derrière madam…” Des propos qui n’ont pas plu à Nirmala Marathamuthu, mais le VPM énumérant les projets du gouvernement, elle est restée tranquille. “Puis, il a recommencé avec son obsession vis-à-vis de Navin Ramgoolam et c’est là que je me suis levée, car c’était out of subject!”, dit-elle.

Ce qu’elle a fait observer au VPM qui n’a, toutefois, pas voulu entendre raison. D’ailleurs, gagné par la colère, Showkutally Soodhun a demandé à Nirmala Marathamuthu: “Ki ou pe gagner? Ou pe fermal coumsa? Si ou pa contan, aller.” Et Nirmala Marathamuthu d’insister car il fallait qu’elle dise ce qu’elle pensait. “Ce ne sont pas les propos de l’atelier de travail. Nous ne sommes pas là pour parler de Navin Ramgoolam, pas pour faire de la politique”, a-t-elle fait remarquer. Ce à quoi le ministre des Terres et du Logement lui a intimé “ferme ou labouss, do madame!” Il dira encore: “Ou enn agent Ramgoolam, ou? Ou rann moi enn service, si ou pa contan, aller! Ou al get Navin Ramgoolam ou gagn satisfaction!” Dans l’assistance, certains, à la demande de Showkutally Soodhun, disaient au ministre de continuer son discours “de vérité.” Il n’en a fallu pas moins pour que les gardes du corps de VPM s’approchent de Nirmala Marathamuthu afin de la faire sortir. Suivie des journalistes, elle a emprunté l’ascenseur et, là encore, elle a eu une autre altercation avec un fonctionnaire qui, selon elle, voulait prendre la défense du ministre. Et encore une fois, elle a tenu tête: “Les propos de Soodhun sur Navin Ramgoolam étaient out of subject!”, insiste-t-elle.



“Out of subject!”

Immédiatement, elle a pris l’autobus pour rentrer chez elle. “J’étais agacée, très agacée. Si on veut faire de la politique, il y a des forums pour le faire. Pas dans un atelier”, dit-elle, pensant rentrer chez elle pour faire le point sur ce qui s’était passé. Elle était loin de se douter qu’elle était devenue une vedette en quelques minutes et que son altercation avait fait le tour des rédactions et des réseaux sociaux. Chez elle, elle n’a pas arrêté de recevoir des appels de félicitations des gens qui avaient vu les images de l’altercation. Des appels de Maurice mais aussi de l’étranger. La nouvelle de “sa madam kinn lev are Soodhun” était devenue internationale. Pour Nirmala Marathamuthu, il ne s’agit pas forcément d’une gloire. C’est dans sa nature de s’élever contre l’injustice. “Déjà petite, j’étais comme cela. J’avais mon mot à dire quand cela ne me plaisait pas. Mon père était comme ça. Il ne se laissait jamais faire”, dit-elle, insistant qu’elle n’a demandé aucune médiatisation de cette affaire, mais que l’incident parle de lui-même. D’ailleurs dit-elle, “je n’ai pas eu à répondre au VPM. La population l’a fait à ma place.”

Même si les participants à l’atelier de travail n’ont pas suivi son geste, elle ne se sent pas humiliée pour autant d’avoir été rabrouée. “C’est lui qui s’est senti humilié et a élevé la voix”, dit-elle. Le jour même de l’incident, dans l’après-midi, Nirmala Marathamuthu a été contactée par la secrétaire de Showkutally Soodhun, lui annonçant que le VPM souhaiterait la rencontrer à son bureau pour évoquer cette affaire. Rencontre qu’elle a refusée. Pourquoi? “Parce que pour moi, au-delà des excuses, c’est plutôt une annonce publique qu’il devrait faire pour clarifier les choses. Je ne connais pas Navin Ramgoolam et je suis encore moins son agent. Je n’étais pas à cet atelier de travail pour parler politique, mais social. Alors non, je n’irai pas voir Soodhun”, dit-elle. Cependant, si le hasard faisait qu’il croise à

nouveau sa route et qu’il lui présente ses excuses, Nirmala Marathamuthu dit qu’elle accepterait parce qu’à ce jour, elle sait qu’elle a dit ce qu’elle pensait. C’est tout ce qui lui importe.

D’ailleurs, même si les gens autour d’elle continuent d’évoquer cet incident et certains citoyens la reconnaissant même dans la rue et lui crient leur admiration, Nirmala Marathamuthu a déjà tourné la page. “J’ai dit ce que j’avais à dire. C’est bon”, dit-elle. Mais ses voisins à la Résidence Vignol veulent eux avoir des explications du président des syndics de la NHDC. “Ils envisagent une réunion parce que cet incident n’aurait pas dû se produire si l’atelier de travail était resté strictement dans le cadre du thème choisi”, dit-elle. Elle aurait ainsi été à un atelier les idées plein la tête pour une meilleure île Maurice et serait revenue les mains vides? “Non, au contraire, cet incident servira de leçon aux autres politiciens et pas seulement à ceux au gouvernement”, dit-elle. Et pour la concernée, si son caractère lui a, certes, fait des ennemis des fois, elle avance qu’elle ne changera pas pour faire plaisir aux autres.