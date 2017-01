ALTERCATION QUI VIRE AU DRAME: Un boutiquier reconnu coupable de coups et blessures causant la mort

Le magistrat Vijay Appadoo, siégeant en Cour intermédiaire, a rendu un verdict de culpabilité contre un boutiquier poursuivi pour coups et blessures causant la mort sans intention de la donner. C’est à la suite d’une altercation entre la victime et l’accusé que l’incident s’est produit. Le boutiquier a lancé un stool sur la victime qui a chuté et a perdu connaissance. Cette dernière a succombé à une fracture du crâne.

Les faits se sont produits dans la soirée du 2 avril 2010. Le boutiquier, qui se trouvait sur le toit de sa maison, à l’étage de sa boutique, s’était disputé avec la victime pour une histoire d’argent. Leur dispute devait dégénérer et a viré au drame lorsque le boutiquier lui a lancé un stool, ce qui l’a fait trébucher. La victime s’est retrouvée inconsciente sur le sol. Le frère de la victime a expliqué en cour que lorsqu’il est arrivé sur les lieux, son frère se trouvait au sol, inconscient et saignait abondamment. Transporté à l’hôpital, il a rendu l’âme 39 jours plus tard. Un des voisins témoin de la scène a expliqué que les deux hommes se disputaient à cause d’une histoire d’argent ; la victime devait Rs 500 au boutiquier. A un moment donné, alors que la victime insultait le boutiquier, ce dernier lui a lancé un stool du toit de sa maison. La victime a trébuché et a perdu connaissance.

L’accusé, pour sa défense, devait indiquer qu’il se trouvait sur le toit de sa maison avec un ami ce soir-là quand la victime les a provoqués avec une pierre à la main et en les insultant. Selon sa version, la victime grimpait les marches des escaliers pour les rejoindre avec sa pierre à la main. L’accusé a admis avoir pris un stool pour l’envoyer sur la victime. Le rapport d’autopsie a attribué le décès à une fracture du crâne.

Dans l’énoncé de son jugement, le magistrat Vijay Appadoo a pris en considération les versions des témoins, confirmant que c’est suite à une dispute que l’accusé avait lancé un stool sur la victime. Il devait aussi rappeler que la pierre qu’aurait tenue la victime n’avait pas été trouvée, remettant en question le fait que la victime avait bien une pierre dans sa main. Notant que l’accusé n’était pas seul ce soir-là et que s’il s’était senti en danger le plan démontrait qu’il y avait une autre issue de sortie, le magistrat a statué que la légitime défense n’avait pas lieu d’être dans ce cas. Le magistrat a alors reconnu le boutiquier coupable de coups et blessures causant la mort sans intention de la donner.

RÉCLAMATIONS DE RS 29,8 M: La position de l’ICTA attendue le 16 mars

Après que le directeur des poursuites publiques a décidé d’abandonner les accusations contre Krishna Oolun, l’ex-directeur de l’Information & Communication Technologies Authority (ICTA), ce dernier a saisi la Cour industrielle pour demander réparation à cette instance qui l’a limogé le 23 novembre 2015 de son poste de directeur. Ce procès en réclamations a été ajourné au 16 mars, date à laquelle l’ICTA aura à soumettre sa position.

L’ex-directeur de l’ICTA Krishna Oolun avait été arrêté le 10 octobre 2015 dans le cadre de l’achat controversé de deux voitures de la marque Audi, d’une valeur de Rs 2,5 M, par l’organisme.

Toutefois, le 4 août 2016, le Directeur des Poursuites publiques (DPP) décide de ne pas donner suite aux poursuites contre lui, par manque de preuves. Il décide ainsi de poursuivre à son tour l’ICTA, réclamant des dédommagements de Rs 29,8 M, notamment comme indemnités ou encore pour salaires impayés, congés maladie et sa compensation, entre autres. Krishna Oolun soutient que ses droits n’ont pas été respectés à partir du moment où il a été suspendu et que son licenciement était injustifié. Le procès en réclamations devant la Cour industrielle est toujours au stade des points préliminaires. Krishna Oolun soutient qu’il présentera des documents pour prouver qu’il a été injustement licencié, faisant état du fait que son salaire avait été réduit en mai 2015 alors qu’il n’était pas encore passé devant un comité disciplinaire, qui devait avoir lieu en septembre 2015. Krishna Oolun devra retourner en cour le 16 mars pour connaître la position de l’ICTA.

ACCIDENT DE LA ROUTE: Dédommagement de Rs 8 M pour la victime paralysée à vie

La Mauritius Union Insurance devra verser Rs 8 M de dédommagement à un vigile, paralysé à vie après avoir été percuté par un véhicule assuré par la compagnie d’assurances le 4 octobre 2012. C’est ce qui ressort d’un accord intervenu en Cour suprême cette semaine, dans un procès en réclamations de dommages intenté par un vigile et sa femme à la Mauritius Union. Le vigile, habitant Plaine-Magnien, se dirigeait vers un centre commercial à Rose-Belle lorsque le véhicule l’a percuté.

Le vigile avait indiqué dans sa plainte qu’à la suite de cet accident, il a été admis aux soins intensifs et a dû subir des interventions chirurgicales. Paralysé à vie depuis l’accident, il avait saisi la Cour suprême pour réclamer des dommages à la compagnie d’assurances. À la suite d’un accord entre les différentes parties, il a été convenu que la compagnie d’assurance lui verse des dommages d’une valeur de Rs 8 M. Le vigile était représenté par Me Kishore Pertab et Me Manon Seebum.